Bất ngờ: Ma Rốc thắng kiện, Senegal bị tước chức vô địch châu Phi sau 2 tháng

Đội tuyển Ma Rốc lần thứ 2 khởi kiện và thành công

Phán quyết được Ban Phúc thẩm CAF công bố thông qua các kênh chính thức rạng sáng 18.3 (giờ Việt Nam), khẳng định đơn kiện của Liên đoàn Bóng đá Ma Rốc là hợp lệ và được chấp nhận toàn bộ. Đồng thời, cơ quan này hủy bỏ quyết định trước đó của Ủy ban Kỷ luật, qua đó đảo ngược hoàn toàn kết quả trận chung kết diễn ra ngày 18.1 tại Rabat và xử thua đội tuyển Senegal 0-3.

Theo kết luận của Ban Phúc thẩm CAF, hành vi của đội tuyển Senegal trong trận chung kết AFCON 2025 đã vi phạm nghiêm trọng Điều 82 và 84 của quy chế AFCON. Cụ thể, đội tuyển này đã rời sân trong thời gian bù giờ để phản đối quyết định thổi phạt đền dành cho Ma Rốc – tình huống được xem là bước ngoặt của trận đấu.

“Quy định nêu rõ, một đội bóng từ chối thi đấu hoặc rời sân khi trận đấu chưa kết thúc mà không có sự cho phép của trọng tài sẽ bị coi là bỏ cuộc”, CAF nhấn mạnh.

Đội tuyển Senegal chính thức bị tước chức vô địch ẢNH: REUTERS

Trên thực tế, trận chung kết AFCON 2025 diễn ra đầy căng thẳng. Sau khi đội tuyển Ma Rốc được hưởng quả phạt đền ở phút 90+10 (trận đấu khi đó đang có tỷ số hòa 0-0), các cầu thủ Senegal đã phản ứng dữ dội và quyết định bỏ trận đấu, tiến vào đường hầm. Tình hình càng trở nên hỗn loạn khi một bộ phận khán giả có dấu hiệu tràn xuống sân. Dù vậy, sau hơn 20 phút gián đoạn, trận đấu vẫn được tiếp tục. Quả phạt đền của tiền đạo Brahim Díaz bên phía Ma Rốc sau đó được thực hiện không thành công và buộc 2 đội bước vào hiệp phụ. Ở phút thứ 5 của hiệp phụ thứ nhất, Pape Gueye ghi bàn, giúp đội tuyển Senegal thắng 1-0 để lên ngôi vô địch.

“Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, CAF xác định rằng việc Senegal rời sân hơn 20 phút sau khi đội tuyển Ma Rốc được hưởng phạt đền đã cấu thành hành vi bỏ cuộc, bất chấp việc trận đấu được tiếp tục và hoàn tất. Chính chi tiết này đã khiến toàn bộ kết quả trên sân bị vô hiệu hóa. Theo Điều 84, Senegal bị xử thua 0-3, và chiến thắng mặc định được trao cho Ma Rốc”, báo Marca của Tây Ban Nha bình luận.

Đáng chú ý, ở phiên điều trần ban đầu, Ủy ban Kỷ luật CAF chỉ áp dụng các án phạt tài chính hơn 1 triệu USD (hơn 26 tỉ đồng) cùng lệnh cấm đối với một số cầu thủ và quan chức của hai đội, nhưng không thay đổi kết quả trận đấu. Điều này khiến phía đội tuyển Ma Rốc tiếp tục theo đuổi vụ việc bằng đơn kháng cáo, và cuối cùng đã nhận được phán quyết có lợi từ Ban Phúc thẩm.

Các cầu thủ đội tuyển Ma Rốc trở thành nhà vô địch giải đấu sau quyết định mới nhất của CAF ẢNH: REUTERS

Marca nhận xét: “Quyết định mới không chỉ khiến chức vô địch AFCON 2025 đổi chủ theo cách gây sốc, mà còn làm dấy lên nhiều tranh luận về cách áp dụng luật và tính nhất quán trong các phán quyết của CAF. Từ vị thế nhà vô địch, Senegal giờ đây phải đối mặt với cú sốc lớn khi bị tước danh hiệu sau thời gian ngắn ngủi”.

Dù vậy, theo truyền thông châu Phi, vụ việc vẫn chưa chắc đã khép lại. Dự kiến, trong những ngày tới, đội tuyển Senegal sẽ xem xét và gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS).