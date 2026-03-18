Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Bất ngờ: Ma Rốc thắng kiện, Senegal bị tước chức vô địch châu Phi sau 2 tháng

Văn Trình
18/03/2026 06:50 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) vừa đưa ra phán quyết gây chấn động khi chính thức công nhận đội tuyển Ma Rốc là nhà vô địch Cúp bóng đá châu Phi (AFCON 2025), sau khi chấp nhận đơn kháng cáo từ phía đội chủ nhà.

Đội tuyển Ma Rốc lần thứ 2 khởi kiện và thành công

Phán quyết được Ban Phúc thẩm CAF công bố thông qua các kênh chính thức rạng sáng 18.3 (giờ Việt Nam), khẳng định đơn kiện của Liên đoàn Bóng đá Ma Rốc là hợp lệ và được chấp nhận toàn bộ. Đồng thời, cơ quan này hủy bỏ quyết định trước đó của Ủy ban Kỷ luật, qua đó đảo ngược hoàn toàn kết quả trận chung kết diễn ra ngày 18.1 tại Rabat và xử thua đội tuyển Senegal 0-3.

Theo kết luận của Ban Phúc thẩm CAF, hành vi của đội tuyển Senegal trong trận chung kết AFCON 2025 đã vi phạm nghiêm trọng Điều 82 và 84 của quy chế AFCON. Cụ thể, đội tuyển này đã rời sân trong thời gian bù giờ để phản đối quyết định thổi phạt đền dành cho Ma Rốc – tình huống được xem là bước ngoặt của trận đấu.

“Quy định nêu rõ, một đội bóng từ chối thi đấu hoặc rời sân khi trận đấu chưa kết thúc mà không có sự cho phép của trọng tài sẽ bị coi là bỏ cuộc”, CAF nhấn mạnh.

Đội tuyển Senegal chính thức bị tước chức vô địch

ẢNH: REUTERS

Trên thực tế, trận chung kết AFCON 2025 diễn ra đầy căng thẳng. Sau khi đội tuyển Ma Rốc được hưởng quả phạt đền ở phút 90+10 (trận đấu khi đó đang có tỷ số hòa 0-0), các cầu thủ Senegal đã phản ứng dữ dội và quyết định bỏ trận đấu, tiến vào đường hầm. Tình hình càng trở nên hỗn loạn khi một bộ phận khán giả có dấu hiệu tràn xuống sân. Dù vậy, sau hơn 20 phút gián đoạn, trận đấu vẫn được tiếp tục. Quả phạt đền của tiền đạo Brahim Díaz bên phía Ma Rốc sau đó được thực hiện không thành công và buộc 2 đội bước vào hiệp phụ. Ở phút thứ 5 của hiệp phụ thứ nhất, Pape Gueye ghi bàn, giúp đội tuyển Senegal thắng 1-0 để lên ngôi vô địch.

“Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, CAF xác định rằng việc Senegal rời sân hơn 20 phút sau khi đội tuyển Ma Rốc được hưởng phạt đền đã cấu thành hành vi bỏ cuộc, bất chấp việc trận đấu được tiếp tục và hoàn tất. Chính chi tiết này đã khiến toàn bộ kết quả trên sân bị vô hiệu hóa. Theo Điều 84, Senegal bị xử thua 0-3, và chiến thắng mặc định được trao cho Ma Rốc”, báo Marca của Tây Ban Nha bình luận.

Đáng chú ý, ở phiên điều trần ban đầu, Ủy ban Kỷ luật CAF chỉ áp dụng các án phạt tài chính hơn 1 triệu USD (hơn 26 tỉ đồng) cùng lệnh cấm đối với một số cầu thủ và quan chức của hai đội, nhưng không thay đổi kết quả trận đấu. Điều này khiến phía đội tuyển Ma Rốc tiếp tục theo đuổi vụ việc bằng đơn kháng cáo, và cuối cùng đã nhận được phán quyết có lợi từ Ban Phúc thẩm.

Các cầu thủ đội tuyển Ma Rốc trở thành nhà vô địch giải đấu sau quyết định mới nhất của CAF

ẢNH: REUTERS

Marca nhận xét: “Quyết định mới không chỉ khiến chức vô địch AFCON 2025 đổi chủ theo cách gây sốc, mà còn làm dấy lên nhiều tranh luận về cách áp dụng luật và tính nhất quán trong các phán quyết của CAF. Từ vị thế nhà vô địch, Senegal giờ đây phải đối mặt với cú sốc lớn khi bị tước danh hiệu sau thời gian ngắn ngủi”.

Dù vậy, theo truyền thông châu Phi, vụ việc vẫn chưa chắc đã khép lại. Dự kiến, trong những ngày tới, đội tuyển Senegal sẽ xem xét và gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS).

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận