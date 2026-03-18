Sau vụ kiện của bóng đá Malaysia, CAS sắp có ‘việc’ để làm: Senegal sẽ kháng cáo vì bị tước cúp?

Đội tuyển Senegal bị tước cúp, vì sao?

Vụ đội tuyển Ma Rốc thắng kiện đội Senegal và giành chức vô địch Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON 2025) đã gây ra làn sóng tranh cãi và chỉ trích dữ dội.

Theo nhà báo Ben Jacobs: "Phía Senegal đang xem xét các lựa chọn pháp lý và có thể sẽ kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao - CAS".

Nhà báo Ben Jacobs, chuyên gia tin chuyển nhượng, bình luận: "Mặc dù luật AFCON quy định việc bỏ trận hoặc từ chối thi đấu trong thời gian dài là lý do để bị loại, nhưng quyết định tước danh hiệu AFCON của Senegal hai tháng sau khi họ nâng cao chiếc cúp vô địch là một điều không hay đối với Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF). Các trọng tài nên có quyền loại một đội ngay trong trận đấu, nhưng việc phía Ma Rốc kháng cáo và thắng theo cách này, chỉ vài tuần sau khi đối phương nâng cao chiếc cúp, là một chiến thắng không trọn vẹn".

"Ma Rốc đã chấp nhận việc đội Senegal trở lại sau 10 phút bỏ trận, vui vẻ tiếp tục trận đấu và thực hiện quả phạt đền. Việc đá hỏng quả phạt đền, thua trận, rồi kháng cáo để giành lại chiếc cúp là không đúng, ngay cả khi theo luật thì họ có lý do để làm như vậy", nhà báo Ben Jacobs nhấn mạnh.

Ông cũng bình luận thêm rằng: "Chắc chắn vụ việc vẫn chưa ngã ngũ".

Cả 2 đội Ma Rốc và Senegal đều giành quyền tham dự World Cup 2026. Đội Ma Rốc nằm ở bảng C có đội tuyển Brazil, Haiti và Scotland. Tại World Cup 2022, đội Ma Rốc tạo nên điều kỳ diệu khi hạ đội tuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo ở tứ kết, vào bán kết và xếp ở vị trí thứ tư. Trong khi tại World Cup 2026, đội Senegal nằm ở bảng I có đội tuyển Pháp, đội thắng play-off liên lục địa giữa Iraq, Bolivia hoặc, và đội tuyển Na Uy.