Khi trận tái đấu Malaysia không mang tính sống còn, thầy Kim cho Trung Kiên bắt chính: Tại sao không?

Dàn thủ môn chất lượng cao

3 thủ môn được HLV Kim Sang-sik triệu tập ở đợt tập trung lần này, chuẩn bị cho các trận giao hữu gặp Bangladesh ngày 25.3 và trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027 gặp Malaysia ngày 31.3, gồm Trần Trung Kiên, Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm.

Trần Trung Kiên là người trẻ nhất trong số 3 thủ môn của đội tuyển Việt Nam hiện nay

Trong số này, thủ thành Trần Trung Kiên mới 23 tuổi, anh trẻ hơn nhiều so với 2 đồng nghiệp thi đấu cùng vị trí là Đặng Văn Lâm (33 tuổi) và Nguyễn Filip (34 tuổi). Dù vậy, thủ thành đang khoác áo CLB HAGL vẫn được đánh giá có thể cạnh tranh sòng phẳng với 2 thủ môn đàn anh.

Đầu tiên, Trần Trung Kiên (1,91 m) không kém về thể hình so với 2 thủ môn Việt kiều Nguyễn Filip (1,92 m) và Đặng Văn Lâm (1,88 m). Dù không được đào tạo tại châu Âu, nhưng Trung Kiên vẫn có lối bắt bóng không khác các thủ môn châu Âu điển hình. Trung Kiên giỏi trong các pha mặt đối mặt với tiền đạo đối phương, giỏi bắt bóng bổng, giỏi làm chủ khu vực cấm địa của đội nhà. Về những điểm vừa nêu, thủ thành của CLB HAGL không kém Nguyễn Filip, có phần nhỉnh hơn so với Đặng Văn Lâm.

Về khả năng chơi bóng bằng chân, Trần Trung Kiên có thể không toàn diện bằng Nguyễn Filip, nhưng Trung Kiên cũng không quá kém. Ngoài ra, khả năng chơi bằng chân và phát động phản công của Trung Kiên nhỉnh hơn so với Đặng Văn Lâm.

Về khả năng phản xạ, cả 3 thủ thành có phản xạ nhanh ngang nhau. Trung Kiên ít được thi đấu chính thức trong màu áo đội tuyển Việt Nam so với các đàn anh. Thủ môn của CLB HAGL chỉ mới có 1 lần được ra sân thi đấu cho đội tuyển quốc gia, so với 12 lần của Nguyễn Filip và 46 lần của Đặng Văn Lâm.

Trẻ nhưng không "non"

Tuy nhiên, không thể nói rằng Trần Trung Kiên thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, anh càng không thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Ở tuổi 23, Trần Trung Kiên đã có mùa giải thứ 3 liên tiếp thi đấu tại V-League, đóng vai trò quan trọng giúp CLB HAGL trụ hạng ở các mùa giải gần nhất. Với 1 thủ thành đủ sức trụ vững ở môi trường thi đấu khắc nghiệt như V-League, không thể nói thủ thành ấy thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Nguyễn Filip sẽ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Trần Trung Kiên trong khung thành đội tuyển Việt Nam

Còn khi bàn về kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Trần Trung Kiên là thủ môn số 1, là người góp công rất lớn khi đội tuyển U.23 Việt Nam vô địch giải U.23 châu Á 2025, vô địch SEA Games 33 năm 2025 và giành hạng 3 giải U.23 châu Á 2026. Chỉ tính riêng tại giải U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam gặp rất nhiều đối thủ mạnh, như U.23 UAE và U.23 Ả Rập Xê Út, nhưng thủ môn Trần Trung Kiên đều thi đấu xuất sắc, làm nản lòng các chân sút của 2 đội bóng xứ sở Ả rập.

Về mặt phong độ, Trần Trung Kiên cũng là 1 trong những thủ thành có phong độ ổn định nhất bóng đá nội trong khoảng 3 mùa giải qua. Bản thân Trung Kiên cũng rất khát khao và rất tự tin cạnh tranh vị trí ở đội tuyển Việt Nam. Sự tự tin này là điều cần thiết đối với 1 thủ môn trẻ, nó giúp cho Trần Trung Kiên không "ngợp" khi đứng giữa các tên tuổi lớn ở đội tuyển quốc gia.

Có thể Trần Trung Kiên sẽ không được thi đấu chính thức ở toàn bộ 2 trận gặp Bangladesh và Malaysia, nhưng nhiều khả năng anh sẽ được HLV Kim Sang-sik sử dụng ở 1 trong 2 trận đấu nói trên. Lý do có thể xuất phát từ chỗ ông Kim muốn anh tích lũy thêm kinh nghiệm trong những lần anh được xuất trận, qua đó HLV Kim Sang-sik sẽ xây dựng lực lượng kế cận cho đội tuyển Việt Nam, hướng về những giải đấu lớn sau này. Mà khi bàn về lực lượng kế cận của đội tuyển Việt Nam, không thể bỏ qua thủ thành Trần Trung Kiên.

Trong bối cảnh trận tái đấu Malaysia chỉ còn ý nghĩa thủ tục vì Việt Nam đã chắc chắn giành vé dự VCK Asian Cup 2027, ông Kim hoàn toàn có thể dùng sao trẻ Trung Kiên như một thử nghiệm để chuẩn bị cho tương lai của đội tuyển.