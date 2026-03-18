Thể thao Bóng đá Việt Nam

Xuân Son háo hức tái ngộ Hoàng Hên: 'Chúng tôi muốn chiến đấu vì màu cờ sắc áo Việt Nam’

Văn Trình
18/03/2026 22:01 GMT+7

Ngay sau khi góp công giúp CLB Nam Định đánh bại Đà Nẵng 2-1 ở Cúp quốc gia 2025 - 2026 tối 18.3, Xuân Son đã hướng sự tập trung cho đội tuyển quốc gia Việt Nam, nơi anh sắp gặp lại đồng đội cũ Hoàng Hên. Trong khi đó, HLV hai đội cũng đã có những chia sẻ về cảm xúc sau trận tứ kết.

Xuân Son nóng lòng tái hợp Hoàng Hên

Trên sân Chi Lăng, dù bị đối thủ “chăm sóc” rất kỹ, Nguyễn Xuân Son vẫn biết cách tạo khác biệt. Phút 27, từ tình huống đá phạt được dàn xếp bài bản, chân sút sinh năm 1997 chọn vị trí chính xác để đánh đầu cận thành, mở tỷ số cho CLB Nam Định. Đây là bước ngoặt giúp đội bóng thành Nam nắm lợi thế, trước khi khép lại trận đấu với chiến thắng 2-1 để trở thành đội đầu tiên có mặt ở bán kết Cúp quốc gia.

Sau trận đấu, Xuân Son không chỉ nói về màn trình diễn của CLB, mà còn hướng sự chú ý đến đội tuyển Việt Nam – nơi anh sắp hội quân trong dịp FIFA Days tháng 3. Đặc biệt, tiền đạo này tỏ ra rất háo hức khi được tái hợp Đỗ Hoàng Hên, người có lần đầu tiên được triệu tập.

“Mọi người đều biết tôi và Hoàng Hên đã thi đấu cùng CLB, vì thế chúng tôi rất hiểu nhau. Sự ăn ý, kết hợp của cả hai cũng rất tốt. Tuy nhiên, thời điểm này điều quan trọng nhất là cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi muốn chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì niềm tự hào nước nhà và còn vì những CĐV đã luôn cổ vũ, động viên chúng tôi. Vì thế, cũng giống nhiều cầu thủ khác, tôi rất háo hức để được tập trung cùng đội tuyển Việt Nam”, Xuân Son chia sẻ.

Xuân Son (14) ghi bàn ngay trước khi tập trung cùng đội tuyển Việt Nam

ẢNH: ĐÔNG NGHI

Sự kết nối giữa hai cầu thủ này không phải điều mới mẻ. Họ từng là “cặp bài trùng”, giúp CLB Nam Định bùng nổ ở mùa giải vô địch V-League 2023 - 2024 với hàng chục bàn thắng được tạo ra từ những pha phối hợp ăn ý. Vì thế, việc cả hai cùng xuất hiện trên tuyển mang đến nhiều kỳ vọng cho hàng công đội tuyển Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, Đỗ Hoàng Hên cũng không giấu được cảm xúc trong lần đầu khoác áo đội tuyển. Khi biết tin được triệu tập (ngày 17.3), tiền vệ sinh năm 1994 gọi đây là “ngày đặc biệt nhất trong sự nghiệp”, khẳng định niềm tự hào và quyết tâm cống hiến.

Hoàng Hên chia sẻ đầy xúc động: “Một giấc mơ đã thành hiện thực và một cơ hội để thể hiện trên sân cỏ tất cả lòng biết ơn của tôi đối với tình cảm và sự ủng hộ của người dân Việt Nam trong suốt những năm qua. Được khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ là một vinh dự và niềm tự hào vô bờ bến. Tôi rất hạnh phúc, tràn đầy động lực và sẵn sàng cống hiến hết mình”.

Hoàng Hên có lần đầu được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam

ẢNH: CLB HÀ NỘI

HLV Vũ Hồng Việt tuyên bố Nam Định muốn vô địch, HLV Đà Nẵng tiếc nuối

Không chỉ các cầu thủ, ban huấn luyện hai đội cũng dành nhiều sự quan tâm đến màn trình diễn của Xuân Son trước ngày lên hội quân cùng đội tuyển Việt Nam. HLV Vũ Hồng Việt của CLB Nam Định thẳng thắn cho biết dù CLB Đà Nẵng đã nghiên cứu Xuân Son rất kỹ, thường xuyên bố trí 2 đến 3 trung vệ để theo kèm nhưng cuối cùng vẫn không thể phong tỏa anh.

“Việc Xuân Son vẫn có thể ghi bàn trong tình cảnh như vậy là dấu hiệu rất tích cực”, ông Vũ Hồng Việt nhấn mạnh.

Đánh giá về trận đấu, thuyền trưởng CLB Nam Định thừa nhận những khó khăn khi thi đấu trên sân khách, đồng thời dành sự tôn trọng cho đối thủ: “CLB Đà Nẵng là đội bóng có lực lượng tốt, có đến 4 ngoại binh. Nhưng các cầu thủ của tôi đã thi đấu tự tin, quyết tâm cao và giành chiến thắng xứng đáng. Mục tiêu của chúng tôi là hướng đến ngôi vô địch Cúp quốc gia”.

HLV Vũ Hồng Việt khẳng định CLB Nam Định đặt quyết tâm vô địch Cúp quốc gia

ẢNH: ĐÔNG NGHI

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Lê Đức Tuấn của CLB Đà Nẵng tỏ ra tiếc nuối khi đội nhà không thể tận dụng cơ hội, dẫn đến thua trận. Ông cho rằng trận đấu được quyết định bởi khả năng chắt chiu cơ hội: “Hai đội đã cống hiến trận đấu hay, nhưng CLB Nam Định tận dụng cơ hội tốt hơn nên giành chiến thắng”.

Nhà cầm quân này cũng tiết lộ đã giao nhiệm vụ kèm Xuân Son rất cụ thể cho các học trò, nhưng sai sót ở tình huống phòng ngự đã khiến đội phải trả giá: “Bóng đá luôn có sai lầm, đặc biệt ở những trận đấu quan trọng thì sai lầm sẽ phải trả giá”.

Ngoài ra, HLV Lê Đức Tuấn cũng dành lời khen cho trung vệ Quế Ngọc Hải, nhấn mạnh vai trò kinh nghiệm của cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam trong đội hình CLB Đà Nẵng. HLV Lê Đức Tuấn bày tỏ: “CLB Đà Nẵng cần kinh nghiệm của Quế Ngọc Hải. Dù đã lớn tuổi nhưng Quế Ngọc Hải luôn có sự chuẩn bị, sinh hoạt rất tốt để chuẩn bị cho các trận đấu. Nếu duy trì được phong độ, Quế Ngọc Hải có thể thi đấu cho CLB Đà Nẵng trong 2 đến 3 năm tới”.

