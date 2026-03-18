Sao trẻ U.23 Việt Nam nhận xét thẳng về đồng đội Việt kiều Antonio Moric

Chiều 18.3 tại Hà Nội, đội U.23 Việt Nam tiếp tục duy trì tập luyện trong đợt hội quân chuẩn bị tham dự Giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Tây An 2026. Trước buổi tập, trung vệ trẻ Lê Nguyên Hoàng đã có những chia sẻ với truyền thông về quá trình hòa nhập của toàn đội cũng như sự chuẩn bị cho giải đấu sắp tới.

Cầu thủ đang khoác áo SLNA đưa ra nhận xét về người đồng đội Antonio Moric vừa được điều chuyển từ U.19 Việt Nam lên tập luyện cùng U.23 Việt Nam: "Qua hai buổi tập, tôi thấy Moric có kỹ năng và nền tảng kỹ thuật khá tốt. Tôi hy vọng bạn ấy sẽ sớm thích nghi với môi trường đội tuyển và có thể phát huy tốt khả năng trong thời gian tới".

Lê Nguyên Hoàng (trái) trong một pha tranh chấp với Moric ẢNH: VFF

HLV Đinh Hồng Vinh có nhiều kinh nghiệm làm việc với các cầu thủ trẻ ẢNH: VFF

Bản thân Lê Nguyên Hoàng cũng khẳng định sẽ nỗ lực phát huy những kinh nghiệm tích lũy được từ các giải trẻ để hoàn thiện bản thân: "Việc được thi đấu nhiều giúp tôi trưởng thành hơn. Tôi sẽ cố gắng vận dụng những kinh nghiệm đã có để thể hiện tốt trong các đợt tập trung và giải đấu sắp tới".

Đánh giá về ngày đầu hội quân, Lê Nguyên Hoàng cho biết toàn đội vẫn đang trong giai đoạn làm quen và thích nghi với nhịp vận động mới. Anh nói: "Sau buổi tập đầu tiên, tôi thấy các cầu thủ vẫn còn khá mới mẻ, chưa thật sự quen hết với nhau. Toàn đội đang dần thích nghi với yêu cầu và giáo án của ban huấn luyện".

Liên quan đến sự chuẩn bị của U.23 Việt Nam cho giải đấu sắp tới, Lê Nguyên Hoàng cho biết ban huấn luyện đã có những phân tích bước đầu về các đối thủ. Đó đều là những đội bóng mạnh, nên toàn đội xác định phải thi đấu tốt và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm cho bản thân.

Lê Nguyên Hoàng sinh năm 2005, được đánh giá là một trong những trung vệ trẻ triển vọng của bóng đá Việt Nam. Anh từng góp mặt trong đội hình U.23 Việt Nam tham dự VCK U.23 châu Á 2024 khi mới 19 tuổi và gây ấn tượng với lối chơi điềm tĩnh, khả năng đọc tình huống tốt cùng tỷ lệ tranh chấp thành công cao.

Trở lại với buổi tập chiều 18.3 của U.23 Việt Nam, HLV Đinh Hồng Vinh vẫn chưa có trong tay đầy đủ lực lượng khi 6 cầu thủ đang bận thi đấu tại vòng tứ kết Cúp quốc gia 2025-2026, dự kiến chỉ hội quân sau ngày 21.3. Dù vậy, ban huấn luyện vẫn triển khai giáo án một cách hiệu quả, duy trì cường độ tập luyện và tạo bầu không khí cạnh tranh tích cực trong toàn đội.

Theo kế hoạch, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Hà Nội trước khi chốt danh sách và lên đường sang Trung Quốc tham dự Giải CFA Team China – Tây An 2026, diễn ra từ ngày 25.3 đến 31.3, với sự góp mặt của các đội tuyển U.23 Trung Quốc, U.23 Thái Lan và U.23 CHDCND Triều Tiên.