Định hình đẳng cấp cho U.23 Việt Nam

100 CẦU THỦ VÀ HƠN THẾ NỮA

"Ban huấn luyện có 100 cầu thủ trong danh sơ bộ để theo dõi, đánh giá", quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh tiết lộ trong ngày đội U.23 VN tập trung nhằm chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế tại Trung Quốc mang tên CFA Team China 2026. Đồng nghĩa, trên dưới 30 cầu thủ mà ông Vinh cũng như HLV Kim Sang-sik phê duyệt ở đợt tập trung hiện tại chưa phải toàn bộ diện mạo bóng đá trẻ VN cấp độ U.23.

Hành trình định hình và chinh phục của U.23 VN đã bắt đầu Ảnh: VFF

Có những nhân tố giỏi dù chưa lên tuyển nhưng luôn ở trạng thái theo dõi, có những "ngọc thô" cần thêm thời gian phát lộ tiềm năng. Tất cả đều nằm trong hệ thống phân tích của Liên đoàn Bóng đá VN (VFF), mà ông Kim và trợ lý Đinh Hồng Vinh đã nắm rõ. Thông điệp ẩn giấu sau con số 100, đó là U.23 VN sẽ hay và rất đáng trông đợi, nhờ guồng cạnh tranh khốc liệt (tối thiểu 10-12 cầu thủ giỏi cho mỗi vị trí) và những cái tên tiềm năng đang chờ được khai phá.

Sau thành công vang dội của U.23 VN với chức vô địch U.23 Đông Nam Á, SEA Games cùng hạng ba U.23 châu Á, câu hỏi về tính kế thừa đã được đặt ra: chỉ có 5 nhân tố của lứa U.23 hiện tại đủ điều kiện đá vòng chung kết sau (gồm các thủ môn Văn Bình, Đình Hải, tiền vệ Văn Thuận, Công Phương và tiền đạo Lê Phát), nên lứa sau vốn dĩ chưa chứng tỏ được nhiều liệu có đáng xem? Câu trả lời là chính lứa U.23 VN thiện chiến vừa qua của HLV Kim

Sang-sik cũng từng bị hoài nghi như vậy. Xuân Bắc, Hiểu Minh, Văn Thuận, Trung Kiên, Ngọc Mỹ, Lý Đức, Minh Phúc… từng là gương mặt xa lạ, trước khi vụt sáng bước chân vào hàng ngũ sao trẻ.

Để "ngọc thô" tỏa sáng, cần đồng thời các yếu tố: con mắt tinh tường của ban huấn luyện U.23 và CLB, trên cơ sở niềm tin và sự nhẫn nại, đấu pháp phù hợp, bên cạnh nội lực của chính cầu thủ ấy. Càng mở rộng vùng tuyển chọn, HLV Kim Sang-sik càng dễ tìm "vàng ròng". Không phải 100 cầu thủ U.23 đều được lên tuyển, nhưng sẽ luôn ở trạng thái chờ. U.23 VN luôn được cách tân và "thay máu" đều đặn để giữ vững tinh thần cạnh tranh, trước khi bộ khung dần được định hình qua các giải đấu quan trọng.

U.23 VN ĐÃ SẴN SÀNG

Thay thế ông Kim ở đợt tập trung này, quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh đang pha trộn món "cocktail" U.23 VN đáng xem giữa những nhân tố quen mặt ở giải trẻ như Nguyên Hoàng, Quang Kiệt, Văn Thuận, Công Phương… với dàn tân binh, có thể kể đến Quốc Tú, Hải Anh, Xuân Trường, hay Việt kiều Antonio Moric.

Cuộc cạnh tranh sòng phẳng bắt đầu ngay từ bây giờ, nhằm chuẩn bị cho 3 trận đấu gặp U.23 Trung Quốc, U.23 Thái Lan và U.23 CHDCND Triều Tiên tuần tới. Mỗi trận đấu là một thước đo năng lực, để ông Kim cùng trợ lý toan tính nhân sự tối ưu cho ASIAD 20 diễn ra vào tháng 9.

Khi bản danh sách "ngọc thô" nâng lên 100, 200 cầu thủ hoặc nhiều hơn thế, có thể tin tấm lưới bóng đá trẻ luôn rộng mở chào đón nhân tài. "Sợi chỉ đỏ" kéo dài từ đội tuyển VN đến các lứa U.23, U.20 và U.17 minh chứng rằng HLV Kim Sang-sik cùng học trò đang đi con đường bền vững.

Cuộc "đãi cát tìm vàng" dù khó khăn (vì bóng đá VN chưa ở đẳng cấp có thể sản sinh lứa nào cũng hay như Nhật Bản, Uzbekistan), nhưng cần thiết để đội tuyển quốc gia nuôi nguồn kế cận. Những phương án nhập tịch như Hoàng Hên hay Xuân Son chỉ là phương án trước mắt. Rường cột của mọi nền bóng đá nằm ở lực lượng trẻ, nơi cho thấy rõ nhất tư duy làm bóng đá lớp lang, bài bản, không chạy theo thành tích trước mắt.



