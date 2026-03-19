Vì sao lứa U.23 giành HCĐ châu Á vẫn chưa thể giành suất lên đội tuyển Việt Nam?

Lứa U.23 và sự thành công của ông Park Hang-seo

Còn nhớ, sau khi ký hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam, ông Park Hang-seo có trong tay dàn cầu thủ trẻ tài năng từ các lò HAGL, Hà Nội, Thể Công Viettel, PVF… và mở đầu chuỗi thành công bằng chức á quân U.23 châu Á 2018. Sau chiếc HCB U.23 châu Á này, đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2019 với gần như bộ khung của lứa U.23 này. Khi đó chỉ có thủ môn Văn Lâm, trung vệ Quế Ngọc Hải, tiền vệ Văn Quyết và tiền đạo Anh Đức là số ít cầu thủ trên 23 tuổi góp mặt trong thành phần đội tuyển. Có thể lý giải điều này vì bóng đá Việt Nam thời điểm đó bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển giao, và ông Park đặt niềm tin hoàn toàn vào lứa cầu thủ trẻ thành công với ông ngay giai đoạn đầu.

Ông Kim Sang-sik vẫn dựa vào các cầu thủ nhiều kinh nghiệm Ảnh: Ngọc Linh

Đến thời HLV Troussier, vị HLV người Pháp lại quyết định dùng những cầu thủ trẻ U.19 từng gắn bó với ông trước đó như Thanh Nhàn, Đình Bắc, Thái Sơn… Tuy nhiên, sự nóng vội của ông Troussier lại không thành công như mong muốn khi kéo dài chuỗi trận thất bại của đội tuyển Việt Nam lên con số 7 và bị đánh văng khỏi top 100 châu Á. Giọt nước tràn ly khiến ông phải sớm ra đi, điều này một phần được cho là vì tính cách làm việc của ông chưa phù hợp với bóng đá Việt Nam. Bởi sau đó không lâu, cũng với những cầu thủ này, ông Kim Sang-sik lại giúp U.23 Việt Nam giành HCĐ châu Á 2016.

Tuy nhiên, trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận gặp Bangladesh và Malaysia vào cuối tháng 3 này, ông Kim Sang-sik chỉ triệu tập 3 cầu thủ từng đoạt HCĐ U.23 châu Á là Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang và Nguyễn Nhật Minh. Có lẽ, nếu không bị treo giò và chấn thương thì nhiều khả năng sẽ có thêm Đình Bắc và Hiểu Minh. Đây là những cầu thủ U.23 được xem là tốt nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay.

Đội tuyển Việt Nam cần cú hích

Có thể thấy, con số trên là khá ít so với mặt bằng chung của đội tuyển Việt Nam. Nhìn qua số cầu thủ được triệu tập lần này, rõ ràng HLV Kim Sang-sik vẫn ưu tiên tiêu chí kinh nghiệm và những gương mặt quen thuộc đối với mình, dù có nhiều cầu thủ cũng chưa đạt phong độ tốt nhất (như trường hợp Tuấn Hải hoặc Gia Hưng ít được ra sân ở CLB Hà Nội và Ninh Bình). Việc ông Kim loại Tiến Linh một phần chỉ vì dư luận lên tiếng quá nhiều về phong độ của cầu thủ này. Những gương mặt được cho là "mới" dưới triều đại của ông như Văn Hậu, Đình Trọng… lại là người cũ trong mắt người hâm mộ bóng đá Việt Nam, bởi họ đã "ăn cơm tuyển" thường xuyên dưới thời HLV Park Hang-seo.

Những cầu thủ trẻ lứa U.23 trong lần hiếm hoi được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam Ảnh: Ngọc Linh

Nhìn từ AFF Cup 2024 đến nay, có thể thấy HLV Kim Sang-sik vẫn ưu tiên sử dụng lứa cầu thủ trụ cột dưới thời ông Park Hang-seo như Quang Hải, Hoàng Đức, Duy Mạnh, Xuân Mạnh… làm trụ cột, cùng một số cầu thủ Việt kiều và nhập tịch như Nguyễn Filip, Quang Vinh, Xuân Son và mới nhất là Hoàng Hên. Những cầu thủ lứa U.23 rất khó chen chân vào đội hình của ông Kim, nếu có ở thời điểm này, chắc chỉ có Đình Bắc.

Muốn có được lực lượng kế thừa, ông Kim Sang-sik cần phải cho các cầu thủ trẻ được chơi bên cạnh những trụ cột dày dạn kinh nghiệm nhiều hơn, được thử lửa ở những trận đấu lớn, được phép mắc sai lầm trong một môi trường đủ an toàn để sửa sai và điều chỉnh. Không có giai đoạn quá độ ấy, cầu thủ trẻ rất khó trưởng thành đúng nghĩa, và bóng đá Việt Nam cũng rất khó thoát khỏi vòng lặp quen thuộc của những kỳ vọng ngắn hạn. Ngược lại, nếu được thực hiện đúng cách, sự liền mạch này có thể tạo ra cú hích quan trọng cho đội tuyển quốc gia trong một chu kỳ mới, hướng tới mục tiêu tiến xa hơn tại vòng loại World Cup 2030.