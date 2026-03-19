Nhiệm vụ đặc biệt của ông Kim Sang-sik

N ÂNG CẤP ĐỘI TUYỂN

Ngày 17.3, AFC đã xử thua Malaysia với tỷ số 0-3 trong 2 trận gặp Nepal và VN ở vòng loại Asian Cup 2027, giúp VN xếp nhất bảng F với 15 điểm tuyệt đối và nắm chắc tấm vé dự Asian Cup 2027 (hơn đội nhì bảng Malaysia đến 6 điểm trước loạt đấu cuối). Cuộc chạm trán ở lượt về với Malaysia ngày 31.3 chỉ còn mang ý nghĩa giúp đội tuyển VN kéo dài mạch bất bại trước đối thủ này sang năm thứ 12. VFF đã đầu tư nghiêm túc cho kỳ FIFA Days tháng 3 này, khi đội tuyển VN bắt đầu trình làng những nhân tố mới, mở ra lộ trình nâng cấp bản thân với điểm rơi Asian Cup sẽ diễn ra tại Ả Rập Xê Út đầu năm 2027.

Đội tuyển VN sẽ phải nâng cấp lối chơi để chinh phục Asian Cup 2027 Ảnh: Ngọc Linh

Trận giao hữu với Bangladesh trên sân Hàng Đẫy ngày 26.3 sẽ là dịp để HLV Kim Sang-sik thử nghiệm lắp ghép những cái tên lần đầu ông làm việc cùng như Văn Hậu, Đình Trọng ở hàng thủ và Hoàng Hên trên hàng công. Phong độ ổn định ở CLB Công an Hà Nội giúp Đình Trọng và Văn Hậu có cơ hội trở lại đội tuyển quốc gia. Kinh nghiệm và tài năng của Đình Trọng sẽ giúp gia cố hàng thủ. Trong khi đó, Văn Hậu được kỳ vọng là mảnh ghép quan trọng cho vị trí trung vệ lệch trái mà ông Kim tìm kiếm bấy lâu nay.

Trên hàng công, Hoàng Hên ăn ý với Xuân Son hứa hẹn tạo ra bộ đôi tấn công sắc bén. Đặc biệt, khả năng kiến tạo và qua người thông minh của Hoàng Hên có thể tạo ra hiệu ứng cộng hưởng với Hoàng Đức ở giữa sân, cùng nhãn quan chiến thuật của Quang Hải. Những nhân tố mới này hứa hẹn tạo ra phiên bản mới, mạnh mẽ hơn cho đội tuyển VN.

B ÀI TOÁN GẮN KẾT

Tất nhiên bóng đá không phải lúc nào cũng có thể áp dụng phép cộng số học, nhiều người giỏi chưa chắc đã thành tập thể giỏi. Sự xuất hiện của Hoàng Hên sẽ khiến không gian cạnh tranh trên hàng công vốn dĩ đã chật chội càng thêm khốc liệt. Bộ đôi Xuân Son - Hoàng Hên nếu đá đúng phong độ sẽ chỉ còn một suất cho Quang Hải, Tuấn Hải, Gia Hưng, Việt Cường, Văn Khang cạnh tranh, trong sơ đồ 3-4-3. Đội tuyển VN đứng trước cơ hội mạnh lên, nhưng với điều kiện ban huấn luyện phải kiểm soát tốt phòng thay đồ, tránh những va chạm không đáng, có thể dẫn đến cảnh "bằng mặt, không bằng lòng" giữa người mới và cũ…

Đánh giá về đội tuyển VN, bình luận viên Vũ Quang Huy chia sẻ: "Tôi nghĩ nâng cao thực lực đội tuyển VN sẽ là nhiệm vụ quan trọng nhất, được HLV Kim Sang-sik đặt ưu tiên hàng đầu từ nay đến Asian Cup 2027. Khi Hoàng Hên có thể giúp Xuân Son hay và hiệu quả hơn thì chẳng có lý do gì để không trọng dụng cậu ấy cả. Asian Cup 2027 là giải đấu chúng ta muốn thách thức những đội bóng hàng đầu châu lục nên sẽ cần những phương án chất lượng nhất ở mỗi vị trí, làm đầu tàu mạnh mẽ kéo đội tuyển VN tiến về phía trước. Khi đội đá tốt và đá thắng thì việc nâng cấp lối chơi, quản lý phòng thay đồ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, nhất là các cầu thủ đều rất khát khao tinh thần màu cờ sắc áo. Tôi nghĩ Hoàng Hên có thể kết nối tốt với Hoàng Đức và Quang Hải, trong vai trò tiền đạo lệch phải hay neo phía sau cặp tiền đạo. Nhưng đội tuyển VN sẽ rất cần một mẫu tiền vệ con thoi bền bỉ "gánh tải" ở giữa sân và đó sẽ là cơ hội của những Thái Sơn, Xuân Bắc, Văn Trường… Nhìn rộng ra, lứa U.23 VN đã và đang lên tiếng mạnh mẽ để ông Kim sử dụng nhiều hơn ở đội tuyển VN. Hai trận gặp Bangladesh và Malaysia sẽ là những bước đi đầu tiên và AFF Cup 2026 là đấu trường chúng ta phải thể hiện được sự tiến bộ chuyên môn để tạo đà cho Asian Cup 2027".