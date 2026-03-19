Moric bắn tiếng Việt ‘như gió’, sắp thử việc xong ở U.23 Việt Nam và cái kết bất ngờ…

Moric tự tin, trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt

Tiền đạo Antonio Moric (CLB NK Trnje, Croatia) hiện là một trong những cầu thủ nhận được rất nhiều sự quan tâm của U.23 Việt Nam. Từ đội U.19, cầu thủ này được đôn lên đội U.23 Việt Nam để tiếp tục theo dõi, đánh giá ở môi trường có yêu cầu chuyên môn cao hơn. Theo kế hoạch, cầu thủ này sẽ trở lại đội tuyển U.19 Việt Nam khi đội tuyển U.23 Việt Nam di chuyển sang Trung Quốc tham dự giải CFA Team China 2026.

“Em cảm thấy rất tự hào và vui sướng khi được khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam”, Antonio Moric mở đầu cuộc trao đổi với nụ cười thoải mái. Đáng chú ý, Antonio Moric nói bằng tiếng Việt trôi chảy.

Antonio Moric (11) đã có 3 buổi tập cùng U.23 Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Tính đến ngày 19.3, Antonio Moric cùng đội U.23 Việt Nam đã trải qua 3 buổi tập. Antonio Moric thừa nhận vẫn gặp một số trở ngại nhất định, đặc biệt là sau hành trình dài từ châu Âu trở về. “Em thấy hơi mệt vì vừa di chuyển, nhưng được ra sân là em vui rồi”, Antonio Moric chia sẻ.

Theo chia sẻ của tiền đạo cánh sinh năm 2008, bản thân đã nhanh chóng bắt nhịp với yêu cầu của ban huấn luyện. “Khi thầy giải thích, em đều hiểu và luôn cố gắng 100% trong các buổi tập. Tiếng Việt của em còn hơi hạn chế nên đôi khi giao tiếp có chút khó khăn”.

Khi được hỏi về sự khác biệt về cường độ tập luyện giữa Việt Nam và Croatia, Antonio Moric đưa ra nhận xét khá bất ngờ. “Ở đội U.19 em thấy có sự tương đồng nhau. Tuy nhiên, nếu so với cùng cấp độ U.23 thì em thấy ở đây cường độ cao hơn”.

Chia sẻ này phần nào cho thấy môi trường bóng đá trẻ tại Việt Nam đang dần được nâng cao, đặc biệt ở các đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, Antonio Moric cũng nhấn mạnh rằng trải nghiệm thi đấu với các cầu thủ trưởng thành tại Croatia mang đến những thử thách hoàn toàn khác.

“Có sự khác biệt lớn khi thi đấu với các cầu thủ trên 23 tuổi. Khi đối đầu với những người trưởng thành hơn, mọi thứ sẽ khác rất nhiều”, Antonio Moric phân tích.

Moric sẽ trở lại đội U.19 khi đội U.23 Việt Nam sang Trung Quốc dự giải giao hữu ẢNH: MINH TÚ

Dù đánh giá tích cực về cường độ tập luyện tại Việt Nam, Antonio Moric không ngần ngại chỉ ra khoảng cách giữa bóng đá châu Âu và V-League: “Sự khác biệt là rất lớn, từ khả năng cá nhân đến tư duy chiến thuật”.

Đây cũng là lý do khiến cầu thủ trẻ này chưa nghĩ đến việc trở về thi đấu lâu dài trong nước. Moric chia sẻ: “Hiện tại, em nghĩ tốt nhất cho sự phát triển của mình là tiếp tục thi đấu và sinh sống tại châu Âu. Nhưng không ai biết trước được. Khi sẵn sàng, có thể em sẽ quay lại”.

Theo chia sẻ của Antonio Moric, ở đợt tập trung này, bản thân được bố trí đá tiền đạo cánh và đang nỗ lực chứng tỏ bản thân trong môi trường cạnh tranh cao hơn. Chàng tiền đạo sinh năm 2008 bày tỏ: “Em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sau một vài vấn đề nhỏ, em đã bắt nhịp tốt với toàn đội”. Khi U.23 Việt Nam sang Trung Quốc đấu giao hữu, Moric sẽ quay lại đội U.19 Việt Nam.



