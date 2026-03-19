Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Bangladesh sớm đến Hà Nội, có cựu cầu thủ Ngoại hạng Anh: Việt Nam quyết thắng để tăng bậc FIFA

Nghi Thạo
19/03/2026 15:21 GMT+7

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Bangladesh, đội tuyển Bangladesh sẽ có mặt tại Hà Nội vào sáng 21.3, sớm hơn 5 ngày so với thời điểm diễn ra trận giao hữu quốc tế FIFA Days gặp đội tuyển Việt Nam trên sân Hàng Đẫy.

Việc chủ động sang sớm cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc và quyết tâm cao của đội khách, nhằm làm quen tốt nhất với điều kiện thời tiết, sân bãi cũng như môi trường thi đấu tại Việt Nam.

Trước đó, đội tuyển Bangladesh đã hội quân từ ngày 16.3 để bắt đầu quá trình chuẩn bị. Dù HLV trưởng Javier Penato chưa công bố danh sách chính thức sang Việt Nam, nhưng bản danh sách sơ bộ đã hé lộ nhiều gương mặt đáng chú ý. Trong đó, có tới 7 cầu thủ gốc Bangladesh trưởng thành từ các nền bóng đá phát triển như Anh, Phần Lan, Mỹ, Canada hay Đan Mạch, hứa hẹn mang đến diện mạo giàu sức cạnh tranh cho "những chú hổ Bengal".

Sao đội tuyển Bangladesh từng khoác áo Leicester City

Nổi bật nhất trong số này là tiền vệ Hamza Choudhury – cầu thủ từng thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh trong màu áo Leicester City. Gia nhập học viện Leicester từ năm 7 tuổi, Choudhury trưởng thành qua các cấp độ trẻ và từng có 7 lần khoác áo U.21 Anh. Trong sự nghiệp cấp CLB, anh cùng Leicester City giành chức vô địch FA Cup mùa giải 2020-2021, Siêu cúp Anh năm 2021 và đăng quang tại giải hạng nhất Anh mùa 2023-2024. Sự hiện diện của Choudhury được kỳ vọng sẽ nâng tầm đáng kể chất lượng đội hình Bangladesh.

Sự góp mặt của các cầu thủ trưởng thành từ các nền bóng đá phát triển như Anh, Phần Lan, Mỹ, Canada hay Đan Mạch, hứa hẹn mang đến diện mạo giàu sức cạnh tranh cho đội bóng Nam Á

Về phía đội tuyển Việt Nam, trận đấu với Bangladesh được xem là bước chạy đà quan trọng trước khi thầy trò HLV Kim Sang-sik bước vào cuộc tiếp đón Malaysia trên sân Thiên Trường vào ngày 31.3 tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Do đó, màn so tài tại Hàng Đẫy không chỉ mang ý nghĩa giao hữu, mà còn là dịp để ban huấn luyện rà soát lực lượng, hoàn thiện lối chơi và thử nghiệm các phương án chiến thuật.

Đây cũng là trận giao hữu chính thức được FIFA công nhận nên nếu thắng, đội tuyển Việt Nam sẽ tăng bậc xếp hạng thế giới.

Liên quan đến công tác tổ chức trận đấu, VFF cũng đã có thông báo chính thức về kế hoạch bán vé phục vụ người hâm mộ. Theo đó, vé được phân phối thông qua ứng dụng OneU (tên cũ là VinID) với hai mệnh giá (200.000 đồng và 300.000 đồng), tạo điều kiện thuận lợi để người hâm mộ có thể đến sân cổ vũ đội tuyển. Công tác tổ chức, an ninh và phục vụ khán giả cũng đang được triển khai đồng bộ, hướng tới một trận đấu sôi động, an toàn và giàu cảm xúc tại sân Hàng Đẫy.

Trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh diễn ra vào ngày 26.3

Tin liên quan

Xuân Son - Hoàng Hên sẽ làm khó đội Malaysia?

Xuân Son - Hoàng Hên sẽ làm khó đội Malaysia?

Sự khác biệt lớn nhất của đội tuyển VN ở trận tái đấu Malaysia vào ngày 31.3 là màn kết hợp đáng trông đợi của bộ đôi Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son.

Nhiệm vụ đặc biệt của ông Kim Sang-sik

Xuân Son háo hức tái ngộ Hoàng Hên: 'Chúng tôi muốn chiến đấu vì màu cờ sắc áo Việt Nam’

Khám phá thêm chủ đề

Việt Nam đội tuyển Việt Nam Ngoại hạng Anh Bangladesh
