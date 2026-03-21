Những 'kèo trái' đẳng cấp nâng tầm đội tuyển Việt Nam

H ÀNH LANG TRÁI BIẾN HÓA

Danh sách 23 cầu thủ đội tuyển VN chuẩn bị cho các trận gặp Bangladesh (26.3) và Malaysia (31.3) tạo ra rất ít tranh cãi. Bởi lẽ, những gương mặt được HLV Kim Sang-sik lựa chọn đều là tốt nhất hiện tại của bóng đá nước nhà, do ban huấn luyện tổng hợp và phân tích rất kỹ. Điểm đặc biệt của đợt tập trung này là ông Kim có trong tay nhiều cầu thủ thuận chân trái đa năng, đạt phong độ tốt, để có thể xoay trục lối chơi trở nên biến hóa và khó lường hơn.

Hoàng Đức (trái) là nhân tố chân trái đẳng cấp cao của đội tuyển VN Ảnh: ĐỘC LẬP

Trong những "kèo trái" ấn tượng, nổi bật có trung vệ Nguyễn Nhật Minh, hậu vệ Đoàn Văn Hậu, Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Văn Vĩ, cùng dàn tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải và ngôi sao nhập tịch Đỗ Hoàng Hên.

Trong đó, Nhật Minh đã chứng tỏ bản lĩnh ở hàng thủ khi đá chính trọn vẹn 6 trận cho U.23 VN ở giải U.23 châu Á (tổng 600 phút, không nghỉ một phút nào). Bên cạnh khả năng đọc tình huống, phán đoán và bọc lót tốt, trung vệ "không cao nhưng người khác phải ngước nhìn" của Hải Phòng còn triển khai bóng ổn định với những đường ban bật, phất bóng tròn trịa. Nhờ một trung vệ thuận chân trái ở hàng thủ, các pha leo biên, phối hợp ở cánh trái của U.23 VN đã biến hóa và khó lường hơn, trở thành "mỏ" bàn thắng xuyên suốt từ SEA Games đến U.23 châu Á.

Cánh trái của thầy Kim ở đội tuyển VN sẽ rất mạnh, bởi ngoài Nhật Minh, các đàn anh như Văn Hậu, Quang Vinh và Văn Vĩ đều là những cầu thủ leo biên, khoét cánh hay bậc nhất hiện tại. Văn Hậu trở lại mạnh mẽ sau gần 3 năm dưỡng thương, với cảm quan vị trí, khả năng xử lý và hỗ trợ tấn công vẫn ở đẳng cấp hiếm cầu thủ VN nào sánh bằng. Quang Vinh là lựa chọn số một của HLV Alexandre Polking tại CLB Công an Hà Nội nhờ nguồn thể lực bền bỉ. Còn Văn Vĩ với kỹ năng xâm nhập vòng cấm đã được ông Kim khai phá vị trí tiền vệ tấn công đầy mới mẻ.

Việc mài sắc cánh trái với những "kèo trái" điêu luyện đã được HLV Kim Sang-sik toan tính từ trước, nhưng phải đến hiện tại, khi Văn Hậu tái xuất còn Nhật Minh trưởng thành, ông Kim mới đủ "bột" để gột nên công thức tấn công hứa hẹn mang đến cho đội tuyển VN nhiều bàn thắng.

T UYẾN GIỮA SÁNG TẠO

Ý tưởng tấn công của đội tuyển VN sẽ được xây dựng bằng năng lực cầm nhịp của Hoàng Đức ở tuyến giữa, khả năng sáng tạo và chuyền đột biến của Quang Hải trong vai trò tiền vệ lệch biên, cùng nhãn quan sắc bén của Hoàng Hên ở trung tâm. Cả ba đều là đầu não sáng tạo của những đội bóng mạnh nhất V-League hiện nay, với cái chân điêu luyện và cực "ngoan", vốn là điểm dễ thấy nhất ở các cầu thủ thuận chân trái.

Khi các nhân tố chân phải vẫn chiếm số đông trong bóng đá, những ngôi sao có "kèo trái" (vốn chỉ chiếm 10 - 15%) trở thành điểm nổ khác biệt, dễ tạo đột biến nhờ những góc sút hay góc chuyền dị biệt, hay đặc biệt có ưu thế trong các pha qua người vì có thể đi bóng hướng vào chân trụ của hậu vệ thuận chân phải. Bởi vậy, một hàng tấn công có nhiều "kèo trái" đẳng cấp, đan xen với những cầu thủ xử lý tốt bằng cả hai chân như Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Hai Long sẽ giúp HLV Kim Sang-sik nhào nặn nên các pha phối hợp biến ảo, khó lường trước tuyến phòng ngự vốn dĩ thiếu chắc chắn của Malaysia.

Tất nhiên, với thời gian huấn luyện ngắn, không dễ để thầy Kim lắp ghép những mảnh ghép vốn dĩ không thường xuyên đá cùng nhau thành một chỉnh thể tấn công ăn ý. Song, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng… không cần phải làm thế.

Ở đội tuyển VN, HLV Kim Sang-sik thường ưu tiên kỷ luật, ăn ý trong phòng ngự và triển khai bóng. Còn trên hàng công, theo chia sẻ của một tuyển thủ, ban huấn luyện để các cầu thủ có không gian tự do sáng tạo, triển khai ý tưởng. Đội tuyển VN không bị gò bó vào khuôn mẫu tấn công nào, mà các tiền vệ, tiền đạo tự tạo thành các nhóm phối hợp để mở khoảng trống. Nhờ vậy, một tập thể chơi bóng không quá bắt mắt vẫn ghi 33 bàn trong 13 trận chính thức gần nhất (trung bình 2,53 bàn/trận). Ông Kim tạo ra hệ thống thúc đẩy năng lực của các ngôi sao, cho học trò không gian lý tưởng để tự chơi bóng và tự tìm thấy nhau.

Đội tuyển VN đủ sức tấn công áp đặt và đánh bại Malaysia ở trận đấu ngày 31.3.