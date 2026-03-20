Malaysia có thể ‘bổn cũ soạn lại’, đội tuyển Việt Nam sẵn sàng nghênh đón

Điểm mạnh nhất của Malaysia

Không có 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel, đội tuyển Malaysia khó có thể chơi với tốc độ cao, giàu kỹ thuật như trong trận đấu lượt đi vòng loại Asian Cup 2027, gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 10.6.2025.

Ảnh: Ngọc Linh

Các cầu thủ hiện có của Malaysia như Luqman Hakim, Paulo Josue, Safawi Rasid, Faisal Halim, Endrick, Ezequiel Aguero… không giàu kỹ thuật bằng những cầu thủ trong nhóm 7 người đã bị cấm thi đấu. Chính vì thế, đội tuyển Malaysia buộc phải thay đổi lối chơi. Khả năng rất cao họ sẽ quay về với lối chơi đơn giản nhất, mà họ từng nhiều năm áp dụng trước khi có 7 cầu thủ nhập tịch "lậu", đó là lối đá sử dụng nhiều bóng dài và bóng bổng.

Trong đội hình Malaysia lúc này, có khá nhiều cầu thủ sở hữu thể hình tốt, như tiền đạo Paulo Josue (gốc Brazil, cao 1,84 m), tiền vệ tấn công Endrick (Brazil, 1,82 m), Stuart Wilkin (Anh, 1,80 m). Những cầu thủ này sẽ giải quyết khâu bóng bổng cho đội tuyển Malaysia trong các pha tấn công.

Còn khi đội bóng có biệt danh Harimau Malaya được hưởng các quả đá phạt góc hoặc đá phạt trực tiếp, gián tiếp gần với khu vực cấm địa của đội tuyển Việt Nam, họ có thể tăng cường thêm trung vệ Junior Eldstal (mang một phần dòng máu Brazil, cao 1,91 m), Dion Cools (cầu thủ lai Bỉ, 1,85 m), Daniel Ting (Anh, 1,84 m), Dominic Tan (Singapore, 1,83 m), hậu vệ trái Corbin-Ong (Anh, 1,84 m)… tràn sang phần sân của đội tuyển Việt Nam, tìm ưu thế trong các pha không chiến.

Chuyên gia đòi giải tán ban điều hành đội tuyển Malaysia sau khủng hoảng

Đội tuyển Việt Nam khác rồi

Tuy nhiên, ngay cả khi đối thủ sử dụng phương án "lấy thịt đè người", đội tuyển Việt Nam cũng có sẵn đối sách. Hiện tại, đội bóng của HLV Kim Sang-sik có những nhân sự rất giỏi trong các pha tranh chấp tay đôi và chơi bóng bổng. Đáng kể nhất trong số này là bộ ba trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh (1,84 m), Đoàn Văn Hậu (1,86 m) và Đỗ Duy Mạnh (1,80 m). Ngay phía sau họ là các thủ môn Nguyễn Filip (1,92 m) hoặc Trần Trung Kiên (1,91 m), những người có khả năng làm chủ khu vực cấm địa rất tốt, sải tay dài, sức bật tốt, giỏi không chiến.

Ảnh: Minh Hoàng

Hàng thủ vừa nêu của đội tuyển Việt Nam đủ sức đánh bật các tình huống tấn công bằng bóng bổng của Malaysia. Còn trong trường hợp chúng ta phòng ngự các tình huống cố định, HLV Kim Sang-sik có thể kéo tiền đạo Nguyễn Xuân Son (1,86 m), các tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức (1,84 m) và Đỗ Hoàng Hên (1,81 m) về phần sân nhà, hỗ trợ các đồng đội ở hàng thủ trong việc kèm người và tham gia chống bóng bổng.

Nhìn chung, so với trận lượt đi với chính đối thủ Malaysia hồi giữa năm ngoài, hiện tại đội hình của đội tuyển Việt Nam đồng đều hơn. Bên cạnh yếu tố kỹ thuật truyền thống, đội tuyển Việt Nam trước trận lượt về gặp Malaysia vào ngày 31.3, trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), có thêm chất cơ bắp trong lối chơi. Đồng thời, chúng ta chắc chắn sẽ nghiên cứu đầy đủ mọi kịch bản lối chơi mà đội bóng có biệt danh Harimau Malaya có thể áp dụng, trước khi hướng đến việc bắt bài, khống chế họ.