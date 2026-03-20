Không còn cầu thủ nhập tịch lậu, đội tuyển Malaysia mạnh cỡ nào, VFF bán vé trận tái đấu Việt Nam

Đội tuyển Malaysia còn cầu thủ nhập tịch không?

Đội tuyển Malaysia vẫn có rất nhiều cầu thủ nhập tịch trong danh sách chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam, ở lượt về vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), như hậu vệ Corbin-Ong (gốc Anh), Dominic Tan (gốc Singapore), Daniel Ting (Anh), Quenting Cheng (Úc), tiền vệ Endrick (Brazil), Ryan Lambert, Stuart Wilkin (Anh), Nooa Laine (Phần Lan), tiền đạo Ezequiel Aguero (Argentina), Paulo Josue (Brazil)…

Giá vé trận đấu từ 400.000 đồng, 300.000 đồng, 200.000 đồng Ảnh: VFF

Dion Cools (21) là niềm hy vọng của đội tuyển Malaysia Ảnh: Ngọc Linh

Dù vậy, phần đông các cầu thủ nhập tịch của Malaysia hiện nay vốn là bại tướng của đội tuyển Việt Nam trong nhiều năm qua. Họ từng bị loại khi Malaysia sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch "lậu", gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel. Giờ đây, khi những cầu thủ nhập tịch "lậu" nói trên bị treo giò, những Paulo Josue, Aguero, Endrick… mới được gọi trở lại với đội bóng có biệt danh Harimau Malaya.

Chỉ có ngoại lệ hiếm hoi liên quan đến chất lượng của các cầu thủ có dòng máu nước ngoài của đội tuyển Malaysia hiện nay, đó là trung vệ có một phần dòng máu Bỉ Dion Cools.

Dion Cools là 1 trong 4 cầu thủ ghi bàn cho đội tuyển Malaysia, ở trận lượt đi vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 10.6.2025. Dù vậy, bàn thắng này mới đây bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) hủy bỏ, vì AFC hủy chiến thắng 4-0 của Malaysia trước đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày hôm đó. Thay cho chiến thắng này, Liên đoàn Bóng đá châu Á xử thua đội tuyển Malaysia 0-3.

Cầu thủ này năm nay 30 tuổi, sinh ra ở Kuching (Malaysia), có cha là 1 người Bỉ, còn mẹ là 1 người Malaysia gốc Hoa. Anh cao 1,85 m, từng thi đấu ở các đội bóng châu Âu gồm CLB OH Leuven (Bỉ, từ năm 2013 – 2015), Club Brugge (Bỉ, từ năm 2015 – 2020), FC Midtjylland (Đan Mạch, 2020 – 2022), SV Zulte Waregem (Bỉ, 2022) và FK Jablonec (CH Séc, 2022 – 2023). Chính nhờ những điều này mà Dion Cools có phong cách thi đấu mạnh mẽ, giàu tốc độ giống các cầu thủ châu Âu.

Dion Cools cũng là thành viên của CLB Buriram United (Thái Lan), vô địch Cúp C1 Đông Nam Á, sau khi đánh bại đội Công an Hà Nội ở trận chung kết giải đấu này ở mùa giải trước. Anh không xa lạ với các cầu thủ Việt Nam. Đầu mùa này, Dion Cools chuyển sang Nhật Bản khoác áo CLB Cerezo Osaka. Anh ra sân 18 lần, ghi được 2 bàn thắng cho đội bóng Nhật Bản, con số ấn tượng đối với 1 hậu vệ.



Cán cân lực lượng đôi bên thay đổi

Trong khi đội tuyển Malaysia yếu đi, đội tuyển Việt Nam lại mạnh lên. Hầu hết các trụ cột của đội tuyển Việt Nam hiện nay như thủ môn Nguyễn Filip, các trung vệ Việt Anh, Duy Mạnh, cầu thủ chạy cánh trái Cao Pendant Quang Vinh, tiền vệ Quang Hải, Hoàng Đức… đều đang có phong độ cao.

Bộ đôi Xuân Son và Hoàng Hên sẽ giải mã hàng thủ của Malaysia Ảnh: VFF

Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam còn có một số sự bổ sung đầy chất lượng so với trận lượt đi hồi tháng 6 năm ngoái, như các trung vệ Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, các chân sút Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên.

Riêng với sự xuất hiện của chân sút nhập tịch Xuân Son và Hoàng Hên, hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam được dự báo sẽ mạnh hơn hẳn. Đội bóng của HLV Kim Sang-ik có thể triển khai các pha tấn công đa dạng hơn, từ những pha phối hợp nhóm nhỏ trên mặt sân, tận dụng kỹ thuật của Hoàng Hên, cho đến những pha không chiến, tận dụng thể hình (1,86 m) và khả năng đánh đầu tốt của Xuân Son. Ngoài ra, với sự xuất hiện của 2 cầu thủ nhập tịch này, đội tuyển Việt Nam sẽ nguy hiểm hơn ở khả năng sút xa, bởi cả Xuân Son và Hoàng Hên đều có khả năng kết thúc từ xa đầy uy lực, đủ sức làm khổ trung vệ mang dòng máu Bỉ Dion Cools.

Nói chung, ở trận lượt về, Dion Cools và hàng thủ Malaysia sẽ đối diện với áp lực lớn hơn so với trận lượt đi. Với tương quan lực lượng giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia hiện nay, Malaysia cùng với các cầu thủ nhập tịch "loại 2" của họ mới là bên cần phải dè chừng, chứ không phải ngược lại!

Giá vé trận đấu như thế nào?

Sáng 19.3, VFF đã công bố giá vé xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia.

Vé được bán online từ 10 giờ ngày 21.3.2026 đến 23 giờ 59 ngày 25.3.2026, độc quyền trên ứng dụng OneU (tên cũ là VinID). Vé có 3 mệnh giá 400.000 đồng, 300.000 đồng, 200.000 đồng.

