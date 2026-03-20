Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Trục dọc 'thép' của U.23 Việt Nam!

Linh Nhi
20/03/2026 00:00 GMT+7

Đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ khởi đầu chu kỳ mới dựa vào trục dọc đáng chờ đợi đã được HLV Kim Sang-sik chuẩn bị từ trước đó.

Trục dọc 'thép' của U.23 Việt Nam!- Ảnh 1.

Trung vệ Lê Nguyên Hoàng rất giàu kinh nghiệm thi đấu trong màu áo U.23 Việt Nam ở các giải lớn

ảnh: Minh Tú

U.23 Việt Nam làm mới mình

Chính thức hội quân từ ngày 17.3, đội tuyển U.23 Việt Nam đang tạm thời được dẫn dắt bởi quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh với khá nhiều gương mặt mới, nhưng vẫn có bộ khung  rắn rỏi làm chỗ dựa cho hành trình trong 2 năm tới.

Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Anh Tuấn (PVF-CAND), Trần Hải Anh (CLB Quảng Ninh), Nguyễn Trọng Sơn (CLB Bắc Ninh), Tạ Xuân Trường (TTTT II Ninh Bình), Vũ Quốc Anh (CLB Hải Phòng), Trương Nhạc Minh (CLB TP.HCM), Mai Quốc Tú, Nguyễn Trung Nguyên (CLB Đà Nẵng)… chính là những hạt giống tiềm năng được HLV Kim Sang-sik và cộng sự sàng lọc từ danh sách sơ bộ lên đến 100 người thường xuyên được theo dõi, cập nhật.

Về cơ bản, những cầu thủ này sẽ là trọng tâm quan sát của HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh, nhằm tạo ra sự bổ sung hiệu quả cho bộ khung đã có sẵn, được BHL U.23 Việt Nam chuẩn bị từ vài năm qua.

Đó sẽ là trục dọc đáng chú ý, khởi đầu từ vị trí thủ môn với Cao Văn Bình và Phạm Đình Hải, những người đã góp mặt ở VCK U.23 châu Á 2026 tại Ả Rập Xê Út (dự bị là gương mặt rất tiềm năng Hoa Xuân Tín).

Trục dọc 'thép' của U.23 Việt Nam!- Ảnh 2.

HLV Đinh Hồng Vinh được giao chuẩn bị nền tảng cho lứa U.23 Việt Nam

ảnh: Minh Tú

Nhận nhiệm vụ quan trọng che chắn phía trước cho những thủ thành này sẽ là dàn trung vệ, với sự góp mặt của những gương mặt sớm được VFF đầu tư từ trước đó, nổi bật là Lê Nguyên Hoàng.

Lê Nguyên Hoàng sinh năm 2005, được đánh giá là một trong những trung vệ trẻ triển vọng của bóng đá Việt Nam. Anh từng góp mặt trong đội hình U.23 Việt Nam tham dự ASIAD 2023 tại Hàng Châu khi mới 18 tuổi và VCK U23 châu Á 2024, gây ấn tượng với lối chơi điềm tĩnh, khả năng đọc tình huống tốt và có khả năng tranh chấp mạnh mẽ.

Câu chuyện tương tự có thể sẽ diễn ra với Đinh Quang Kiệt, chàng trai sinh năm 2007 cao đến 1,95 m đang thực sự là bức tường vững chãi của HAGL tại V-League 2025 - 2026.

Ở tuổi 18, Quang Kiệt sau những lần được đích thân HLV Kim Sang-sik kiểm tra, đánh giá và trao đổi đã có những kinh nghiệm quý giá ở cả đội tuyển U.23 Việt Nam lẫn đội tuyển Việt Nam, để sẵn sàng hướng đến mục tiêu làm kép chính ở U.23 Việt Nam tại ASIAD 20 sắp tới, cũng như giải U.23 Đông Nam Á và SEA Games vào năm sau.

Trục dọc 'thép' của U.23 Việt Nam!- Ảnh 3.

Thể hình vượt trội của Quang Kiệt sẽ giúp xây cao hàng thủ U.23 Việt Nam

ảnh: Minh Tú

Tại khu vực trung tuyến chúng ta sẽ có Trần Thành Trung (Ninh Bình FC) vững vàng trong vai trò nhạc trưởng bên cạnh Công Phương (Thể Công Viettel) điều tiết lối chơi. Ngoài ra còn có Nguyễn Vadim (CLB Đà Nẵng), Lê Đình Long Vũ, Nguyễn Quang Vinh (SLNA), Thái Bá Đạt (PVF-CAND).

Hàng công sẽ có Văn Thuận, người hùng tại SEA Games 33 vừa qua tại Thái Lan, cùng Lê Phát đã ghi bàn tại VCK U.23 châu Á 2026 ở Ả Rập Xê Út và cả Minh Tâm, trung phong cắm cao 1,81 m đã ghi 3 bàn cho HAGL tại V-League mùa này.

Rõ ràng U.23 Việt Nam khi làm mới đội hình vẫn bảo đảm được một trục dọc đáng tin cậy, với kinh nghiệm chinh chiến phong phú làm chỗ dựa cho lớp cầu thủ mới chuẩn bị được "thử lửa" tại giải giao hữu CFA Team China 2025 ở Tân An (Trung Quốc).

Tin liên quan

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Đinh Hồng Vinh Đinh Quang Kiệt Lê Nguyên Hoàng Lê Phát
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận