Asian Cup 2027 điền tên đội tuyển Việt Nam, Malaysia bất ngờ đến Bangkok trước trận tái đấu ở Thiên Trường

Kỳ Asian Cup thứ 3 liên tiếp của đội tuyển Việt Nam

Sau kỳ Asian Cup 2007 trong tư cách đồng chủ nhà với Indonesia, Malaysia và Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã chính thức có lần thứ 3 liên tiếp góp mặt ở VCK giải đấu vô địch châu Á danh giá nhất.

Trước đó là 2 kỳ Asian Cup 2019 và 2023, với thành tích tốt nhất vào tứ kết, tài khoản Saudi 2027 trên mạng xã hội X của nước chủ nhà Asian Cup 2027, Ả Rập Xê Út, công bố ngày 20.3. Tổng cộng trong lịch sử, bóng đá Việt Nam đã có 6 lần dự Asian Cup.

Nước chủ nhà Asian Cup 2027, Ả Rập Xê Út, chào mừng đội tuyển Việt Nam gia nhập danh sách các đội có mặt ở vòng chung kết Ảnh: Chụp màn hình Saudi 2027/X

Chính thức có mặt ở VCK Asian Cup 2027, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn còn một trận đấu cuối ở vòng loại tại bảng F diễn ra vào ngày 31.3 tới đây, khi tái đấu với đội tuyển Malaysia trên sân Thiên Trường ở Ninh Bình vào lúc 19 giờ.

Trước trận đấu này, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có trận đấu giao hữu quốc tế với đội tuyển Bangladesh trên sân Hàng Đẫy ở Hà Nội, cũng diễn ra lúc 19 giờ ngày 26.3.

Để chuẩn bị cho các trận quan trọng này, HLV Kim Sang-sik vừa triệu tập 23 tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam. Trong đó, đáng chú ý có sự góp mặt của tân binh nhập tịch Đỗ Hoàng Hên. Cầu thủ gốc Brazil này sẽ có cơ hội sát cánh cùng chân sút nhập tịch gốc ngoại và cũng là đồng hương, Nguyễn Xuân Son trên hàng công.

Cả 2 hứa hẹn sẽ mang lại những giải pháp tấn công hiệu quả nhất cho đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. Điều này cũng nằm trong dự án nâng tầm chất lượng của đội tuyển Việt Nam hướng đến VCK Asian Cup 2027, với một tư thế mạnh mẽ và đủ sức cạnh tranh với những đối thủ mạnh nhất châu lục.

Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên hứa hẹn sẽ mang lại những giải pháp tấn công hiệu quả nhất cho đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik Ảnh: Ngọc Linh

Trong khi đó, đội tuyển Malaysia chuẩn bị trước trận tái đấu với đội tuyển Việt Nam đã có nhiều sự thay đổi lớn. HLV Cklamovski gây bất ngờ cho dư luận ở Malaysia khi không triệu tập 2 cầu thủ gốc ngoại được cho đã hoàn tất nhập tịch, gồm chân sút xuất sắc Bergson da Silva của CLB Johor Darul Ta'zim (gốc Brazil) và hậu vệ Giancarlo Gallifuoco (Úc).

Ngoài ra, tiền đạo Jordan Mintah cũng đã hoàn tất nhập tịch, nhưng vẫn tiếp tục chờ đợi màn ra mắt của mình cùng đội tuyển Malaysia. Cầu thủ gốc Ghana này hiện chỉ nằm trong danh sách dự bị cùng với Hong Wan, Adam Nor Azlin và Darren Lok, sau khi các vấn đề về giấy tờ và tiền sử bệnh tật ảnh hưởng đến cơ hội của anh.

Theo thông cáo báo chí từ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), đội tuyển Malaysia do HLV Cklamovski dẫn dắt sẽ bắt đầu tập trung vào ngày 23.3 tại Kuala Lumpur. Sau đó, toàn đội sẽ bay đến Bangkok (Thái Lan) và tập huấn tại đây từ ngày 24 đến 27.3.

Ngày 28.3, đội sẽ sang Hà Nội và di chuyển đến Ninh Bình, để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam diễn ra trên sân Thiên Trường vào ngày 31.3.