CEO đội tuyển Malaysia bất ngờ lên tiếng: Ghi nhận bị AFC trừ điểm, tập trung tối đa tái đấu Việt Nam

Giang Lao
19/03/2026 11:24 GMT+7

Ngày 19.3, Giám đốc điều hành (CEO) đội tuyển Malaysia, ông Rob Friend ra thông báo, ghi nhận quyết định của Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) về việc trừ điểm. Đồng thời cam kết tập trung vào trận gặp Việt Nam ngày 31.3.

Đội tuyển Malaysia ghi nhận phán quyết AFC, khẳng định tôn trọng quy trình thi đấu

Trong thông báo chính thức đăng trên tài khoản mạng xã hội X, Malaysia NT, thuộc Ban Quản lý đội tuyển Malaysia, ông Rob Friend là người đứng đầu và đồng thời cũng là Giám đốc điều hành (CEO), đã bày tỏ: "Chúng tôi ghi nhận quyết định của Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) về việc trừ điểm. Chúng tôi tôn trọng quy trình thi đấu. Đồng thời, vấn đề này đang được xem xét thông qua các kênh pháp lý thích hợp".

Giám đốc điều hành (CEO) đội tuyển Malaysia, ông Rob Friend

Ảnh: Chụp màn hình Malaysia NT/X

"Trong suốt thời gian này, ưu tiên của chúng tôi vẫn là hỗ trợ các cầu thủ và nhân viên, đảm bảo họ có điều kiện tốt nhất để đại diện cho đội tuyển Malaysia một cách chuyên nghiệp, đoàn kết và tự hào. 

Hiện tại, chúng tôi tập trung hoàn toàn vào việc chuẩn bị cho trận đấu sắp tới với đội tuyển Việt Nam.  Đội tuyển Malaysia sẽ đến thi đấu với sự tự tin, kiên cường và kỷ luật như đã thể hiện trong suốt năm 2025. Chúng tôi xin cảm ơn người hâm mộ vì sự ủng hộ và niềm tin liên tục dành cho đội tuyển", ông Rob Friend cho biết thêm trong thông báo ngắn gọn của mình.

Mặc dù vậy, cùng thời điểm này, ông Rob Friend cũng như cả HLV trưởng Cklamovski vẫn chưa công bố danh sách chính thức của đội tuyển Malaysia, để chuẩn bị cho trận tái đấu với đội tuyển Việt Nam lúc 19 giờ ngày 31.3 tới trên sân Thiên Trường ở Ninh Bình.

Trước đó, CLB Cerezo Osaka (Nhật Bản) cho biết, họ đã đồng ý để hậu vệ Dion Cools đến tập trung đội tuyển Malaysia sau trận đấu ngày 22.3 (gặp CLB Vissel Kobe) ở giải J1 League, theo quyết định triệu tập của HLV Cklamovski. 

Bên cạnh đó, theo báo chí Malaysia, nhiều khả năng HLV Cklamovski cũng sẽ gọi 2 tân binh nhập tịch gốc ngoại đủ điều kiện là chân sút Bergson da Silva của CLB Johor Darul Ta'zim (gốc Brazil) và hậu vệ Giancarlo Gallifuoco (Úc).

Dự kiến trong tuần này, đội tuyển Malaysia sẽ chốt danh sách khoảng 23 cầu thủ, trước khi bay sang Hà Nội và đến Ninh Bình để chuẩn bị cho trận đấu. 

Dư luận ở Malaysia hiện cũng kêu gọi HLV Cklamovski nên ưu tiên triệu tập nhiều hơn các cầu thủ bản địa và trong nước thi đấu, thay vì vẫn giữ ý định sử dụng đa số cầu thủ nhập tịch như vừa qua.

Cập nhật bảng xếp hạng FIFA mới nhất: Đội tuyển Việt Nam tăng 5 bậc, sát tốp 100

Theo trang football ranking chuyên tính điểm bảng xếp hạng FIFA, sau khi đội tuyển Việt Nam được AFC xử thắng trận đấu gặp Malaysia với tỷ số 3-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6.2025, vị trí của đội hiện đã thay đổi đáng kể.

