HLV Cklamovski vẫn chưa công bố danh sách đội tuyển Malaysia, trận tái đấu Việt Nam chưa hết nóng dù…

Đội tuyển Malaysia nên tìm hướng đi mới, khôi phục chất lượng và lấy lại niềm tin CĐV

Theo nhà quan sát bóng đá Malaysia, ông Zakaria Rahim, HLV Cklamovski và ban huấn luyện của mình, cũng như cả CEO đội tuyển, ông Rob Friend, hiện không còn phù hợp với đội tuyển nước này nữa. Ông kêu gọi họ nên từ chức sau khi hoàn tất trận đấu cuối và thủ tục với đội tuyển Việt Nam ngày 31.3 tới trên sân Thiên Trường ở Ninh Bình.

HLV Cklamovski và CEO đội tuyển Malaysia, Rob Friend bị yêu cầu từ chức Ảnh: Ngọc Linh

"Đối với tôi, họ không còn quan trọng nữa vì sự hiện diện của họ trong đội tuyển Malaysia đến từ ngân sách 15 triệu ringgit (khoảng hơn 100 tỉ đồng) mà đội tuyển nhận được", ông Zakaria Rahim trả lời phỏng vấn với phóng viên Fina Nasrom của Astro Arena ngày 18.3.

"Ngân sách này sẽ không được tăng lên, mặc dù chính phủ ban đầu hứa hẹn tăng tổng cộng đến 30 triệu ringgit (khoảng hơn 200 tỉ đồng). Tôi không chắc ngân sách này sẽ được tiếp tục rót nữa, sau vụ việc vừa qua (vụ nhập tịch lậu các cầu thủ gốc ngoại và bị xử phạt). Ngoài ra, cũng sẽ không còn giải đấu lớn nào nữa cho đến vòng loại World Cup kế tiếp (2030)", ông Zakaria Rahim cho biết thêm.

Về giải AFF Cup (diễn ra từ ngày 24.7 đến 26.8), ông Zakaria Rahim cho rằng: "Đội tuyển Malaysia không nên sử dụng một đội ngũ huấn luyện đắt đỏ như vậy. Chúng ta cần một HLV có thể định hình lại đội tuyển quốc gia và ưu tiên các cầu thủ trong nước. Vì vậy, tôi nghĩ họ nên tự nguyện rời đội tuyển mà không bị sa thải. Nếu không, chúng tôi cũng sẽ yêu cầu họ từ chức".

Sau vụ việc đội tuyển Malaysia bị Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC ra quyết định xử thua 2 trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 vì sử dụng các cầu thủ nhập tịch trái phép thi đấu. Qua đó, khiến họ chấm dứt giấc mơ dự vòng chung kết giải đấu, suất dự chính thức đã thuộc về đội tuyển Việt Nam. Trong khi phía trước còn trận đấu thủ tục giữa 2 đội diễn ra vào ngày 31.3.

Đội tuyển Malaysia và Việt Nam sẽ tái đấu vào ngày 31.3 tại sân Thiên Trường (Ninh Bình) Ảnh: Ngọc Linh

Phía đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị cho trận đấu và công bố danh sách 23 cầu thủ từ ngày 17.3. Trong khi, đội tuyển Malaysia cho đến sáng 19.3, HLV Cklamovski và các cộng sự của mình vẫn chưa công bố danh sách.

Ngoại trừ thông tin hậu vệ đội trưởng Dion Cools từ CLB Cerezo Osaka (Nhật Bản) sẽ được triệu tập. Bên cạnh đó, khả năng 2 tân binh nhập tịch gốc ngoại đủ điều kiện là chân sút Bergson da Silva của CLB Johor Darul Ta'zim (gốc Brazil) và hậu vệ Giancarlo Gallifuoco (Úc) cũng sẽ được gọi.

Các cầu thủ nhập tịch trái phép gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Facundo Garces và Imanol Machuca, đã chính thức bị cấm thi đấu và đang thụ án treo giò 12 tháng của FIFA.

Cũng theo ông Zakaria Rahim: "Sẽ chẳng còn gì để tranh cãi một khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) quyết định trừ 6 điểm của đội tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027. Các tòa án quốc tế cũng đã xác nhận có sự sai phạm trong vấn đề 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bất hợp pháp, nói một cách rõ ràng, bóng đá Malaysia phạm tội làm giả giấy tờ của các cầu thủ liên quan".

"Vì vậy, điều mà Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cần làm bây giờ là nhận thức được những sai lầm đã mắc phải, chứ không nên tiếp tục kéo dài vụ việc nếu họ có ý định tiếp tục kháng cáo. Đối với tôi, nếu FAM có ý định đưa vụ việc này lên giai đoạn kháng cáo, đó là quyền của họ, nhưng làm như thế là đủ và chúng ta có muốn "tiếp tục" như vậy nữa hay không. Điều cần nhất bây giờ, đó chúng ta cần khôi phục lại chất lượng bóng đá Malaysia và đội tuyển quốc gia.

Những gì đang xảy ra hiện nay, bóng đá Malaysia nói chung đã đánh mất niềm tin, cả từ người hâm mộ bóng đá Malaysia, người dân Malaysia, thậm chí cả với người hâm mộ bóng đá trên khắp khu vực Đông Nam Á và châu Á, và có lẽ cả thế giới cũng biết về vấn đề này.

Tốt hơn hết là chúng ta cần cải thiện và vươn lên để xây dựng một đội tuyển tốt hơn, và FAM cần có một ban huấn luyện thực sự muốn phục vụ vì bóng đá đất nước", ông Zakaria Rahim nhấn mạnh.