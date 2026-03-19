Messi ghi bàn thứ 900 ở tuổi 38, Inter Miami vẫn bị loại khỏi CONCACAF Champions Cup

Messi vượt kỷ lục của Ronaldo

Bàn thắng của Messi ghi ở phút thứ 7 trận Inter Miami hòa Nashville SC tỷ số 1-1 ngày 19.3, giúp anh chính thức đạt cột mốc 900 bàn trong sự nghiệp nhanh nhất và vượt qua kỷ lục của Ronaldo thiết lập hồi tháng 9.2024.

Cụ thể, Messi ghi 900 bàn trong 1.142 trận đấu ở tuổi 38, còn Ronaldo ghi 900 bàn trong 1.236 trận đấu ở tuổi 39.

Messi ghi bàn đạt cột mốc 900 bàn thắng, nhưng đáng tiếc Inter Miami sớm bị loại ở vòng 16 đội CONCACAF Champions Cup Ảnh: Reuters

Trong 900 bàn thắng trong sự nghiệp, Messi ghi đến 672 bàn khi thi đấu cho CLB Barcelona, 32 bàn cho PSG, 81 bàn cho Inter Miami hiện nay và 115 bàn cho đội tuyển Argentina.

Cùng thời điểm hoàn tất cột mốc 900 bàn thắng, Messi cũng được HLV Scaloni điền tên vào danh sách đội tuyển Argentina chuẩn bị cho đợt tập luyện và thi đấu giao hữu FIFA Days cuối tháng 3.

Do trận tranh Finalissima (Siêu cúp Liên lục địa) với đội tuyển Tây Ban Nha bị hủy, Messi và đồng đội chỉ tập trung tập luyện ở trong nước và thi đấu trận giao hữu với đội tuyển Guatemala trước thềm World Cup 2026 trên sân La Bombonera ở Buenos Aires vào ngày 31.3. Trước World Cup 2022, đội tuyển Argentina cũng đã chơi trận đấu sân nhà cuối cùng tại sân La Bombonera.

Tuy nhiên, đáng buồn cho Messi trong ngày đạt cột mốc 900 bàn thắng, anh lại không thể giúp Inter Miami đi tiếp ở CONCACAF Champions Cup.

Những tưởng bàn mở tỷ số từ sớm của danh thủ người Argentina sẽ giúp Inter Miami thuận lợi cùng với ưu thế sân nhà. Mặc dù vậy, trong hiệp 2 sai lầm ở hàng phòng ngự của Inter Miami giúp cầu thủ Cristian Espinoza kịp ghi bàn gỡ hòa tỷ số 1-1 cho Nashville SC.

Do giải CONCACAF Champions Cup vẫn còn áp dụng luật bàn thắng trên sân khách, trận hòa với tỷ số 1-1 ở lượt về này (lượt đi hòa 0-0), đã giúp Nashville SC vượt qua Inter Miami nhờ bàn thắng ghi ở sân khách và giành quyền đi tiếp vào tứ kết.

Messi và đồng đội đành ngậm ngùi rời cuộc chơi, tiếp tục nuôi giấc mơ vô địch giải đấu khu vực này ở mùa giải năm sau, chỉ còn tập trung vào các giải đấu trong nước như MLS và Leagues Cup.