Barcelona thắng đậm Newcastle, Liverpool đánh bại Galatasaray: Champions League xuất hiện 4 trận tứ kết cực căng

Ở trận đấu sớm nhất của lượt về vòng 16 đội Champions League, diễn ra vào rạng sáng 19.3 (giờ Việt Nam), Barcelona có trận đấu trên sân nhà, gặp đại diện của Ngoại hạng Anh là Newcastle. Trước khi trận đấu này diễn ra, Barcelona đang là đội nắm lợi thế khi hòa 1-1 ngay trên sân đối thủ ở lượt đi. Ngoài ra, xét về phong độ, Barcelona cũng được đánh giá cao hơn khi đội bóng của HLV Hansi Flick thường thi đấu cực tốt trên sân nhà.

Những đội mạnh của Champions League đều đã có mặt ở tứ kết

Không nằm ngoài dự đoán, Barcelona tỏ ra áp đảo so với Newcastle. Sau 90 phút, Yamal cùng các đồng đội có 20 cú sút, trong đó có đến 13 lần bóng đi trúng đích. Ngay trong hiệp 1, đại diện của La Liga đã ghi 3 bàn vào lưới Newcastle, lần lượt do công của Raphinha, Marc Bernal và Yamal. Sang hiệp 2, Barcelona tiếp tục tấn công, ghi thêm đến 4 bàn. Robert Lewandowski trong ngày chơi cao nhất trên hàng công, góp cú đúp bàn thắng ở các phút 56 và 61. Trong khi đó, phút 72, Raphinha cũng có thêm bàn thắng. Pha lập công còn lại của Barcelona ở trận này được ghi bởi Fermín López ở phút 51. Ở chiều ngược lại, Newcastle có 9 lần dứt điểm trong 90 phút và ghi được 2 bàn, đều do công của tiền đạo Anthony Elanga.

Chung cuộc, Barcelona thắng “hủy diệt” Newcastle với tổng tỷ số 8-3 sau hai lượt trận. Tại trận tứ kết, Barcelona sẽ chạm trán đối thủ đầy duyên nợ là đội bóng đồng hương Atletico Madrid - đội vừa loại Tottenham với tổng tỷ số 7-5 sau 2 lượt trận (thắng 5-2 ở lượt đi, thua 2-3 ở lượt về).

Trên sân Anfield, Liverpool đánh bại đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ là Galatasaray 4-0. Ở trận đấu này, Liverpool gặp khá nhiều khó khăn trong hiệp 1 và phải rất vất vả mới mở tỷ số ở phút 25 do công của Dominik Szoboszlai. Tuy nhiên, sang hiệp 2, Liverpool bất ngờ thi đấu thăng hoa, ghi thêm 3 bàn lần lượt nhờ công của Hugo Ekitiké, Ryan Gravenberch và Mohamed Salah để khép lại trận đấu với thắng lợi 4-0. Đồng thời, trận thắng này cũng giúp Liverpool góp mặt ở tứ kết với tổng tỷ số 4-1 sau hai lượt đấu (lượt đi Liverpool thua 0-1).

Ở vòng 8 đội mạnh nhất, Liverpool sẽ gặp đương kim vô địch PSG. Đây là cặp đấu được đánh giá rất hấp dẫn khi PSG vẫn giữ được sức mạnh như mùa giải đã qua và vừa loại Chelsea với tổng tỷ số 8-3 ở vòng 16 đội.

Trên sân Allianz, ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch khác là Bayern Munich tiếp tục phô diễn sức mạnh, thắng đậm Atalanta 4-1. Harry Kane thi đấu rực sáng ở trận đấu này, góp cú đúp bàn thắng. Trong khi đó, hai bàn còn lại của “Hùm xám” được ghi bởi Lennart Karl và Luis Díaz. Phía đối diện, Lazar Samardžić giúp Atalanta có bàn danh dự.

Với kết quả này, Bayern Munich thắng với tổng tỷ số 10-2 sau hai lượt trận và trở thành đại diện duy nhất của Bundesliga có mặt ở tứ kết. Tại vòng đấu này, thầy trò HLV Kompany sẽ đụng độ đối thủ khó chịu là Real Madrid - đội vừa loại Man City với tổng tỷ số 5-1.

Trận tứ kết còn lại của Champions League 2025 - 2026 đã được xác định một ngày trước. Đại diện của nước Anh là Arsenal sẽ gặp Sporting Lisbon. Ở vòng 16 đội, Arsenal nhọc nhằn vượt qua Bayer Leverkusen 3-1 sau hai lượt đấu, trong khi Sporting Lisbon phải rất vất vả mới ngược dòng, đánh bại Bodø/Glimt 5-3 (Sporting Lisbon thua 0-3 ở lượt đi).

Các trận tứ kết Champions League 2025 - 2026 đã được phân nhánh sẵn. Theo kế hoạch, trận lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 8, 9.4 và trận lượt về sẽ thi đấu vào ngày 15, 16.4 theo giờ Việt Nam.