Senegal phản hồi nóng sau vụ bị tước chức vô địch: Sẵn sàng trả lại 263 tỉ đồng nhưng quyết giữ… cúp

Trong thông cáo phát đi chiều 18.3, Liên đoàn Bóng đá Senegal (FSF) khẳng định họ sẵn sàng hoàn trả toàn bộ tiền thưởng vô địch – con số ước tính hơn 10 triệu USD (tương đương hơn 263 tỉ đồng) để tuân thủ các nghĩa vụ tài chính. Tuy nhiên, đội bóng Tây Phi nhấn mạnh đây chỉ là bước đi mang tính thủ tục, còn về mặt danh dự và pháp lý, họ “không bao giờ chấp nhận” quyết định từ CAF.

“Đây là một phán quyết bất công, chưa từng có tiền lệ và không thể chấp nhận. Nó làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của bóng đá châu Phi”, phía Senegal tuyên bố.

Đồng thời, nguồn tin nội bộ FSF còn tiết lộ, Senegal đã chuẩn bị hồ sơ pháp lý để đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS): “Chúng tôi sẽ bảo vệ đến cùng quyền lợi của mình và của bóng đá Senegal. Đây không chỉ là một chiếc cúp, mà là danh dự của cả quốc gia”.

Trong khi đó, Tổng thư ký FSF, ông Abdoulaye Sow thậm chí cáo buộc CAF tham nhũng và khẳng định: "Chiếc cúp sẽ không rời khỏi Senegal".

Đội tuyển Senegal phẫn nộ với phán quyết mới nhất của CAF

Đội tuyển Senegal rất bức xúc

Nguồn cơn của cuộc khủng hoảng bắt đầu từ trận chung kết hỗn loạn tại Rabat hồi tháng 1. Khi đó, đội tuyển Senegal đánh bại Ma Rốc 1-0 sau hiệp phụ trong một trận đấu đầy kịch tính.

Tranh cãi bắt đầu xảy ra ở những phút bù giờ hiệp 2, khi các cầu thủ Senegal rời sân gần 17 phút để phản đối quả phạt đền gây tranh cãi phía Ma Rốc. Sau khi được đội trưởng Sadio Mane thuyết phục, toàn đội quay lại thi đấu, chứng kiến Edouard Mendy cản phá cú sút của Brahim Diaz. Với tâm lý thoải mái, phút thứ 5 ở hiệp phụ thứ nhất, Pape Gueye ghi bàn quyết định, giúp đội tuyển Senegal vô địch.

“Chiến thắng khi đó tưởng như đã khép lại một hành trình cảm xúc, nhưng lại mở ra một “trận đấu” khác trong phòng họp. Ma Rốc gửi đơn kháng cáo, lập luận rằng việc Senegal rời sân đồng nghĩa với hành vi bỏ trận. Sau nhiều vòng xem xét, CAF cuối cùng đã đứng về phía đại diện Bắc Phi, xử Senegal thua 0-3 đảo ngược hoàn toàn kết quả. Đây là một trong vụ bê bối lớn của thế kỷ”, báo Marca của Tây Ban Nha bình luận.

Phán quyết của CAF hiện đang thổi bùng làn sóng phẫn nộ tại Senegal. Các cầu thủ liên tục đăng tải hình ảnh nâng cúp cùng những thông điệp mỉa mai trên mạng xã hội, như một cách khẳng định họ mới là nhà vô địch thực sự. Ở chiều ngược lại, Liên đoàn Bóng đá Ma Rốc giữ thái độ chừng mực, nhấn mạnh rằng họ chỉ yêu cầu áp dụng đúng quy định, chứ không nhằm phủ nhận những gì diễn ra trên sân.

Đội trưởng đội tuyển Ma Rốc, Achraf Hakimi bày tỏ: “Chúng tôi không nhằm thách thức thành tích thể thao của bất kỳ đội nào. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo các quy định được áp dụng đúng và minh bạch”.