Đội tuyển nữ Nhật Bản thắng đậm Hàn Quốc, chạm trán chủ nhà Úc ở chung kết châu Á

Đến VCK Asian Cup nữ 2026, đội tuyển nữ Nhật Bản đang thể hiện sức mạnh đáng sợ. Trước khi bước vào trận bán kết, các cô gái Nhật Bản toàn thắng 4 trận, ghi đến 24 bàn và chưa để lọt lưới bàn nào. Đáng nói hơn, trong cả 4 trận, đội tuyển nữ Nhật Bản đều áp đảo mọi thông số ở mặt trận tấn công, luôn sút bóng gấp 3, thậm chí là gấp 4 lần đối thủ của mình. Dù vậy, khi gặp đội tuyển nữ Hàn Quốc, HLV Nils Nielsen (người Đan Mạch) vẫn cho thấy sự nghiêm túc khi giữ nguyên bộ khung từng giúp Nhật Bản có thành tích đáng nể đã qua. Đáng chú ý, 10/11 vị trí xuất phát của đội tuyển nữ Nhật Bản đều đang thi đấu ở châu Âu.

Đội tuyển nữ Nhật Bản đang băng băng tiến về trận chung kết ẢNH: AFC

Đội tuyển nữ Nhật Bản vẫn quá mạnh

Với sức mạnh vượt trội, không khó hiểu khi đội tuyển nữ Nhật Bản áp đảo hoàn toàn trong hiệp 1 so với Hàn Quốc. Theo thống kê của chuyên trang Sofascore, đội tuyển nữ xứ hoa anh đào kiểm soát bóng đến 70%, gấp đôi đội tuyển Hàn Quốc. Cũng giống những trận đấu trước, đội tuyển nữ Nhật Bản tấn công với tốc độ rất cao và dùng đa dạng các miếng đánh từ 2 biên lẫn trung lộ. Trong 45 phút đầu tiên, họ cũng có đến 13 lần dứt điểm, trong đó có 5 lần bóng đi trúng đích.

Phút 15, tiền đạo Ueki Riko lập công, giúp đội tuyển nữ Nhật Bản mở tỷ số. Chỉ 10 phút sau, Maika Hamano kết thúc pha phối hợp đẹp mắt, giúp Nhật Bản nâng tỷ số lên thành 2-0. Ở cuối hiệp 1, nếu VAR không từ chối bàn thắng của Takahashi Hana, cách biệt mà các học trò HLV Nils Nielsen tạo ra còn có thể lớn hơn.

Bên kia chiến tuyến, đội tuyển nữ Hàn Quốc chịu trận, đánh mất hoàn toàn khu vực trung tuyến. Dù rất cố gắng nhưng đội bóng của HLV Shin Sang-woo chỉ có 3 lần dứt điểm và bóng đều đi không trúng đích.

Đội tuyển nữ Hàn Quốc không thể làm gì trước đối thủ Nhật Bản ẢNH: AFC

Sau giờ nghỉ, đội tuyển nữ Hàn Quốc bất ngờ chơi tấn công, giúp trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, với đẳng cấp của mình, đội tuyển nữ Nhật Bản dễ dàng hóa giải các tình huống lên bóng của đối thủ. Không những vậy, ở các phút 75 và 80, lần lượt Kumagai Saki, Remina Chiba lập công, giúp đội tuyển nữ Nhật Bản có thêm 2 bàn thắng. Phía đối diện, những gì đội tuyển nữ Hàn Quốc làm được là bàn danh dự ở phút 78 do công của Kang Chae-rim.

Đánh bại đội tuyển nữ Hàn Quốc 4-1, đội tuyển nữ Nhật Bản có lần thứ 7 góp mặt ở trận chung kết Asian Cup nữ. Đối thủ của thầy trò HLV Nils Nielsen ở trận đấu cuối cùng là chủ nhà Úc - đội đã thắng đương kim vô địch Trung Quốc 2-1 ở trận bán kết ngày 17.3. Trận chung kết sẽ diễn ra lúc 16 giờ ngày 21.3 trên sân Accor Stadium (Sydney, Úc), với sức chứa hơn 80.000 chỗ ngồi.