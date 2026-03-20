Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Nóng: FIFA chính thức phê duyệt ASEAN Cup đấu ngay sau AFF Cup, đội tuyển Việt Nam phải chuẩn bị kỹ

Giang Lao
20/03/2026 08:04 GMT+7

Tại cuộc họp của Hội đồng FIFA ở Zurich, Thụy Sĩ ngày 20.3, đã chính thức phê duyệt tổ chức giải đấu mới hoàn toàn ở khu vực Đông Nam Á với tên gọi FIFA ASEAN Cup, diễn ra ngay sau AFF Cup trong năm nay.

FIFA ASEAN Cup diễn ra trong FIFA Days tháng 9 và 10

Trong thông báo của FIFA cho biết: "Hội đồng FIFA đã phê duyệt việc giới thiệu FIFA ASEAN Cup, lần đầu tiên được trình bày tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Malaysia vào tháng 10.2025 và nhận được phản hồi tích cực, với phiên bản đầu tiên dự kiến diễn ra vào tháng 9 và 10 năm 2026".

Đội tuyển Việt Nam là nhà đương vô địch AFF Cup, sẽ tiếp tục chinh phục ngôi vương FIFA ASEAN Cup ngay trong năm nay

Ảnh: Ngọc Linh

Giải đấu sẽ có sự tham dự của tất cả các nước khu vực Đông Nam Á. FIFA hiện chưa công bố thể thức thi đấu, nhưng xác nhận thi đấu trong hai FIFA Days tháng 9 và 10. Điều này cũng đồng nghĩa giải đấu của FIFA sẽ diễn ra ngay sau AFF Cup (từ ngày 24.7 đến 26.8).

AFF Cup không thi đấu trong lịch FIFA Days. Đội tuyển Việt Nam hiện là nhà đương kim vô địch, và có tổng cộng 3 lần đăng quang. Trong khi, đội tuyển Thái Lan là đội vô địch nhiều nhất (7 lần), kế đến là Singapore (4 lần).

Việc AFF Cup năm nay diễn ra vào mùa hè và không nằm trong lịch FIFA Days, khiến nhiều đội tuyển hiện vẫn cân nhắc lựa chọn thành phần tham dự. Lý do là khó có thể được các CLB nhả quân, do thời điểm giải diễn ra cũng là thời điểm các CLB đang chuẩn bị cho mùa giải mới 2026 - 2027.

Trong khi đó, việc Hội đồng FIFA đã chính thức phê duyệt việc giới thiệu giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên diễn ra trong năm nay, thay vì như dự báo là sẽ tổ chức vào năm lẻ (2027). Và diễn ra ngay sau AFF Cup trong khung thời gian FIFA Days.

Điều này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến sự tính toán của các đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á khi tham dự giải AFF Cup và ngay sau đó là FIFA ASEAN Cup.

Với đội tuyển Việt Nam, chắc chắn cũng sẽ có sự tính toán về mặt lực lượng để thi đấu cả 2 giải đấu quan trọng trên, trong đó với AFF Cup, thầy trò HLV Kim Sang-sik còn là những nhà đương kim vô địch và cần phải bảo vệ thành công thành quả của mình.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận