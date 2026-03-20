Nóng: FIFA chính thức phê duyệt ASEAN Cup đấu ngay sau AFF Cup, đội tuyển Việt Nam phải chuẩn bị kỹ

FIFA ASEAN Cup diễn ra trong FIFA Days tháng 9 và 10

Trong thông báo của FIFA cho biết: "Hội đồng FIFA đã phê duyệt việc giới thiệu FIFA ASEAN Cup, lần đầu tiên được trình bày tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Malaysia vào tháng 10.2025 và nhận được phản hồi tích cực, với phiên bản đầu tiên dự kiến diễn ra vào tháng 9 và 10 năm 2026".

Đội tuyển Việt Nam là nhà đương vô địch AFF Cup, sẽ tiếp tục chinh phục ngôi vương FIFA ASEAN Cup ngay trong năm nay Ảnh: Ngọc Linh

Giải đấu sẽ có sự tham dự của tất cả các nước khu vực Đông Nam Á. FIFA hiện chưa công bố thể thức thi đấu, nhưng xác nhận thi đấu trong hai FIFA Days tháng 9 và 10. Điều này cũng đồng nghĩa giải đấu của FIFA sẽ diễn ra ngay sau AFF Cup (từ ngày 24.7 đến 26.8).

AFF Cup không thi đấu trong lịch FIFA Days. Đội tuyển Việt Nam hiện là nhà đương kim vô địch, và có tổng cộng 3 lần đăng quang. Trong khi, đội tuyển Thái Lan là đội vô địch nhiều nhất (7 lần), kế đến là Singapore (4 lần).

Việc AFF Cup năm nay diễn ra vào mùa hè và không nằm trong lịch FIFA Days, khiến nhiều đội tuyển hiện vẫn cân nhắc lựa chọn thành phần tham dự. Lý do là khó có thể được các CLB nhả quân, do thời điểm giải diễn ra cũng là thời điểm các CLB đang chuẩn bị cho mùa giải mới 2026 - 2027.

Trong khi đó, việc Hội đồng FIFA đã chính thức phê duyệt việc giới thiệu giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên diễn ra trong năm nay, thay vì như dự báo là sẽ tổ chức vào năm lẻ (2027). Và diễn ra ngay sau AFF Cup trong khung thời gian FIFA Days.

Điều này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến sự tính toán của các đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á khi tham dự giải AFF Cup và ngay sau đó là FIFA ASEAN Cup.

Với đội tuyển Việt Nam, chắc chắn cũng sẽ có sự tính toán về mặt lực lượng để thi đấu cả 2 giải đấu quan trọng trên, trong đó với AFF Cup, thầy trò HLV Kim Sang-sik còn là những nhà đương kim vô địch và cần phải bảo vệ thành công thành quả của mình.