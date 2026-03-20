Trung phong Trường ĐH Thủy lợi tiết lộ 'bí kíp' chơi thăng hoa, quyết vô địch TNSV THACO cup 2026

Tập thể là trên hết

Chiều 20.3, Trường ĐH Thủy lợi tiếp tục mang đến một màn trình diễn cực kỳ thuyết phục ở trận bán kết đầu tiên của TNSV THACO cup 2026. Các học trò của HLV Vũ Văn Trung áp đảo hoàn toàn, tạo ra rất nhiều cơ hội và giành chiến thắng 3-0 trước Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Các cầu thủ đã lập công là Nguyễn Hoàng Danh, Bùi Xuân Trường và Trần Đức Hoan.

Đức Hoan, trung phong số 1 của Trường ĐH Thủy lợi chia sẻ: "Bây giờ tôi rất vui. Chúng tôi đã vào chung kết sau 2 năm chờ đợi. Cảm xúc lúc này thật khó diễn tả, nhưng nói chung là rất, rất vui. Về màn ăn mừng (cởi áo), điều đó thể hiện khát khao ghi bàn của tôi. Tôi hiểu rằng danh hiệu cá nhân chỉ là 1 phần nhỏ, nhưng tôi đã góp công nhỏ của mình vào thành công chung của đội. Vì thế, tôi rất hạnh phúc".

Hiện tại, Đức Hoan có 2 pha lập công, còn kém Doãn Trọng Tùng (Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa), cầu thủ dẫn đầu danh sách Vua phá lưới 1 bàn. Trong bối cảnh Trọng Tùng không còn cơ hội nâng cao thành tích, Đức Hoan hoàn toàn có thể độc chiếm danh hiệu này. Tuy nhiên, số 9 của Trường ĐH Thủy lợi không đặt nặng vấn đề này mà tập trung vào việc giúp đội nhà giành chức vô địch.

Đức Hoan (số 9) là một trong những nhân tố quan trọng nhất của Trường ĐH Thủy lợi ẢNH: DUY ANH

Trường ĐH Thủy lợi thắng hoàn toàn thuyết phục ẢNH: DUY ANH

Thoải mái và thận trọng

Ở vòng knock-out, Trường ĐH Thủy lợi thể hiện phong độ cực kỳ "hủy diệt". Họ ghi tổng cộng 7 bàn vào lưới Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa và Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, không để thủng lưới lần nào.

Đức Hoan chia sẻ "bí kíp" thăng hoa của Trường ĐH Thủy lợi: "Thời điểm này, tâm lý của chúng tôi thực sự rất thoải mái. Đến tới những vòng đấu này rồi thì cứ cống hiến hết mình, chơi hết mình để làm sao mang đến cho khán giả những màn trình diễn tốt nhất, đẹp mắt nhất".

Đối thủ của Trường ĐH Thủy lợi ở chung kết là Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai hoặc Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Đức Hoan đánh giá cao cả 2 đội bóng này: "Theo tôi, đây là 2 đối thủ khá khó chơi tại vì người ta có những hàng phòng ngự rất là chắc chắn, thể hiện ổn định từ đầu giải đến giờ. Chúng tôi cùng bảng với Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai và không thể ghi bàn trong trận đối đầu trực tiếp (hòa 0-0). Còn Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, chúng tôi cũng đã theo dõi kỹ. Họ chơi rất tốt trong trận gặp Trường ĐH TDTT Đà Nẵng. Nhìn chung, đây đều là đối thủ mạnh và chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để giành chiến thắng".



