Để tìm ra trận đấu tương phản bậc nhất về trường phái bóng đá, có lẽ hiếm cặp đấu nào vượt qua cuộc so tài giữa Trường ĐH Thủy lợi và Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, diễn ra lúc 13 giờ 30 hôm nay (20.3).

Trong khi Trường ĐH Thủy lợi như "chiếm hạm" rẽ sóng trơn tru với sức công ấn tượng sau chiến thắng 4-0 trước Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa ở tứ kết, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM là biểu tượng của tinh thần vượt khó. Học trò HLV Phan Ánh Minh lách khe cửa rất hẹp để vượt qua vòng bảng, với tấm vé cuối cùng chỉ được định đoạt ở lượt hạ màn. Thế nhưng, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM sau đó lại tạo nên bất ngờ lớn nhất giải khi quật ngã đội hình nhiều "cầu chuyên" được vận hành bài bản của Trường CĐ FPT Polytechnic.

Niềm vui có ở lại với Trường ĐH Thủy lợi (áo đỏ)? ẢNH: DUY ANH

Không có nhiều hảo thủ như các trường thể thao, nhưng Trường ĐH Công nghệ TP.HCM lại có sức chiến đấu phi thường. Đội bóng của HLV Phan Ánh Minh cũng tổ chức phòng ngự kiên cố, bài bản với nhiều lớp khác nhau, cùng khả năng đeo bám quyết liệt.

Trong khi Trường ĐH Thủy lợi chịu sức ép phải thắng, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM lại có tâm lý thoải mái. Vì với đại diện miền Nam, vào bán kết đã là thành công. Cái đầu thông thoáng sẽ giúp học trò ông Phan Ánh Minh xung trận với tâm lý thả lỏng, thoải mái phòng ngự chặt rồi chờ thời cơ phản đòn. Do đó, thách thức cho Trường ĐH Thủy lợi ở trận quyết đấu hôm nay không thuần túy chỉ có "khối bê tông" dựng trước cầu môn của Phan Ngọc Bảo, mà còn là chướng ngại tâm lý, nơi Nguyễn Hoàng Danh cùng đồng đội phải vượt qua giới hạn của chính mình.

Trường ĐH Thủy lợi cũng chuẩn bị cho kịch bản đá luân lưu, ngay từ khi hội quân chuẩn bị cho vòng loại. 3 năm qua, học trò ông Trung thua tới 5 loạt đá luân lưu ở các giải đấu khác nhau, 3 trong số này diễn ra tại TNSV THACO cup.

Nước mắt Thủy lợi đã đổ xuống rất nhiều vì chấm đá định mệnh này. Nhưng, HLV Vũ Văn Trung cùng học trò chọn cách đương đầu, thay vì né tránh. Ai sút luân lưu, chiến thuật tâm lý ra sao, căn chỉnh góc sút thế nào... đều đã được tính toán cẩn thận.

"Chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi kịch bản, có chiến lược rõ ràng", HLV Vũ Văn Trung cho biết. Thủ môn Dương Phú Mạnh cùng những người gác đền khác của Trường ĐH Thủy lợi cũng sẵn sàng nếu phải bước vào loạt đấu may rủi.

Đó là chướng ngại tinh thần mà Trường ĐH Thủy lợi phải vượt qua. Gian nan nhiều, vinh quang mới càng xứng đáng.