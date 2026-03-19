Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO

Lá thư của 'thầy giáo làng' cùng bí mật đằng sau đội bóng fair-play nhất giải

Hồng Nam
19/03/2026 20:41 GMT+7

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai đang trở thành đội bóng fair-play bậc nhất giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026), khi chưa phải nhận bất cứ thẻ phạt nào.

Kỷ luật 'sắt đá' của Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai đã trở lại bán kết TNSV THACO cup sau 2 năm chờ đợi. Gạt đi nỗi buồn dừng bước ở vòng bảng năm 2025, thầy trò HLV Lê Hữu Phát đã rút ra bài học: thi đấu chắt chiu, cẩn trọng và thực dụng hơn để tiến từng bước vững chãi. 

4 trận đã qua của Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai là 4 nấc thang vươn lên của lứa cầu thủ vật lộn với ám ảnh thất bại. Đại diện Đông Nam bộ thắng 2-0 trước Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ở trận ra quân bảng B, đánh bại Trường ĐH Đồng Tháp (1-0) trong trận cuộc đua thể lực nghẹt thở, hòa 0-0 trước Trường ĐH Thủy lợi ở trận "thủy chiến".

Để rồi, cánh cửa bán kết mở toang khi Nguyễn Phú Hồng Phúc cùng đồng đội vượt qua áp lực dồn nén từ hàng nghìn khán giả, để vượt qua Trường ĐH Nha Trang với tỷ số 2-0, cùng thế trận trên chân toàn phần ở tứ kết. 

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai (áo đỏ) trở lại bán kết

Thế nhưng, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai đáng xem không chỉ vì là đội đầu tiên cán mốc 3 trận thắng ở VCK TNSV THACO cup 2026, mà còn vì hai cái "không" đặc biệt: không thủng lưới (cùng giữ cột mốc này với Trường ĐH Thủy lợi và Trường ĐH TDTT Đà Nẵng) và không phải nhận bất cứ thẻ phạt nào, trong suốt 4 trận đã đấu. 

Cái "không" đầu tiên, không thủng lưới, đến từ tổ chức đội hình chặt chẽ cùng công sức dày công nghiên cứu của ban huấn luyện đội bóng, tiêu biểu là ông Tăng Trí Hùng, giám đốc Trung tâm huấn luyện bóng đá Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, cùng HLV Lê Hữu Phát. 

Trước mỗi trận đấu, thầy Tăng Trí Hùng, người đàn ông có biệt danh "thầy giáo làng", luôn nghiên cứu băng hình và phân tích rất cặn kẽ điểm mạnh, yếu và cách thức khai thác đối thủ, trên cả khía cạnh tập thể lẫn từng cá nhân. 

Mỗi bản đánh giá của ông Tăng Trí Hùng có thể khiến bất cứ ai... giật mình vì phân tích chuẩn xác đến từng chi tiết, của người đàn ông độ tuổi lục tuần đã rất dạn dày kinh nghiệm thể thao. Ông Hùng "soi" từng dấu chân đối thủ để tư vấn, định hướng cho ban huấn luyện và toàn đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai cách khai thác.

'Thầy giáo làng' Tăng Trí Hùng (áo vàng) cùng ban huấn luyện

Cũng bởi chuẩn bị chi tiết như vậy, mà ở cả 4 trận đã đấu, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai luôn kiểm soát tốt tình hình và chơi mạch lạc. Thậm chí, ở trận gặp Trường ĐH Nha Trang, ban huấn luyện đội chỉ ra điểm yếu đối thủ nằm ở "half-space" (hành lang trong, nằm giữa trung vệ với hậu vệ cánh), và bàn thắng mở điểm của Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai đã đến từ chính vị trí ấy, như "tiên tri" của thầy Hùng.

"Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai luôn hướng đến nền tảng kỷ luật, đoàn kết, tinh thần học hỏi và khát vọng vươn lên. Bên cạnh tập luyện chuyên môn, chúng tôi chú trọng công tác giáo dục ý thức tổ chức, kỷ luật. Các em được quán triệt rõ về đấu pháp kỹ thuật, chiến thuật và cách vận hành đội hình trong từng phương án thi đấu. Đội không có ngôi sao, chỉ có một tập thể đoàn kết luôn vì nhau mà chiến đấu", ông Tăng Trí Hùng khẳng định. 

Học đá bóng, học làm người 

Tuy nhiên, cái "không" thứ hai mới là điều tâm đắc nhất. Đội bóng Đông Nam bộ chưa phải nhận thẻ phạt nào từ đầu giải. Hồng Phúc cùng đồng đội được dạy kỹ về tinh thần thượng võ: tập trung vào chơi bóng, không triệt hạ, không tiểu xảo, không chơi xấu đối thủ. 

"Kể ra khi các con bị phạm lỗi, tôi cũng dặn đừng trả đũa, mà hãy tập trung thi đấu và làm tốt việc của mình. Bởi cầu thủ Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai không chỉ được dạy đá bóng, mà còn thông qua bóng đá, các con được học cách làm người. Thể thao chính là nơi rèn luyện nhân cách và tinh thần trách nhiệm cho các cử nhân tương lai", thầy Tăng Trí Hùng chia sẻ. 

Đó là thông điệp mà ông Phan Ngọc Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, đồng thời là nhà đầu tư của đội, truyền tải đầy tâm huyết: 

Không ngừng tiến bước

"Chúng tôi luôn mong muốn đội bóng của mình phải thi đấu fair-play, người trí thức đá bóng phải giữ cho mình tâm thế của nhà trí thức, không giành chiến thắng bằng mọi giá mà bỏ qua văn hóa của sinh viên. Cầu thủ thi đấu hết mình, tự tin và tuân thủ các quyết định của trọng tài; tôn trọng và ứng xử văn minh với đội bạn cũng như khán giả, hưởng ứng tinh thần "Chơi đẹp - Thắng đẹp - Cổ vũ đẹp" của TNSV THACO cup". Thầy Sơn cũng là người góp những viên gạch đầu tiên trên hành trình xây dựng bản sắc cho đội bóng Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

Trong bức tâm thư gửi học trò, ông Tăng Trí Hùng cũng nhấn mạnh: "Thành tích đã qua là minh chứng cho bản lĩnh, cho sự tỉnh táo, cho tinh thần fair-play, cho hình ảnh đẹp của sinh viên Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Chúng ta không chỉ thi đấu để thắng. Chúng ta thi đấu để khẳng định rằng: bước ra sân với lòng quả cảm, với văn hóa thể thao, với sự đĩnh đạc và với nhân cách.

Thầy muốn nói thật lòng rằng: Thầy tự hào về các con. Tự hào không chỉ vì các con đã chơi tốt, mà vì các con đã biết sống đúng với tinh thần của một cầu thủ sinh viên. Biết tập luyện nghiêm túc. Biết lắng nghe. Biết sửa mình. Biết đứng dậy sau áp lực. Biết chiến đấu không lùi bước. Và biết rằng, trên ngực áo mình không chỉ là tên một đội bóng, mà là danh dự của cả một nhà trường". 

Với bóng đá sinh viên, chiến thắng là đích đến của tất cả, nhưng quan trọng hơn cả chiến thắng, thể thao là thước đo để giáo dục nhân cách và mang đến những bài học thành người, để các cầu thủ sinh viên "không thành công cũng thành nhân", trở thành công dân có ích. 

Hành trình ấy của Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai sẽ tiếp nối ở trận gặp Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tại bán kết TNSV THACO cup 2026, diễn ra lúc 15 giờ 45 ngày 20.3. 

Bên cạnh bài học chiến thuật, ông Tăng Trí Hùng cùng ban huấn luyện cũng dạy học trò những bài học làm người.

"Tôi nói các em rằng, đừng xem thường bước đi nhỏ, vì những điều nhỏ bé sẽ tạo nên những thứ lớn nào. Những tòa cao ốc chọc trời được tạo thành từ hạt cát. Những đồng lúa trĩu bông được nuôi sống bằng những hạt phù sa. Tại sao lại lấy ví dụ về lúa? Vì lúa chín, lúa cúi đầu.

Tôi muốn các em tự tin chứ không tự mãn, kiêu hãnh chứ đừng kiêu ngạo. Vì các cầu thủ phải tự hào với những gì mình đạt được, biết trân trọng khoảnh khắc vinh quang, nhưng hãy học cách biết ơn, khiêm nhường với những người, những điều đã giúp mình có được ngày hôm nay", "thầy giáo làng" của Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai trải lòng.

Đương kim vô địch và á quân bị loại: Tiếc, nhưng không bất ngờ!

