* Nhận định trận đấu

Chiến thắng 2-0 trước Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ở ngày ra quân bảng B đã thể hiện sức mạnh vượt trội của Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai. Mang đến vòng chung kết TNSV THACO cup 2026 lực lượng đồng đều, được đào tạo bài bản trong môi trường bóng đá học đường chuẩn mực, thầy trò HLV Lê Hữu Phát đã kiểm soát trận đấu và hạ gục đối thủ bằng sức ép nghẹt thở.

Hàng thủ "bê tông" của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM chỉ có thể đứng vững trong hiệp 1, trước khi sụp đổ trong hiệp 2 bởi những pha tấn công đa dạng, linh hoạt, được đan lát bởi các mũi tấn công khéo léo như Nguyễn Phú Hồng Phúc, Nguyễn Phạm Đăng Khoa, Phan Nhật Vũ hay Vũ Minh Khải.

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai sẽ thắng trận thứ hai ở VCK TNSV THACO cup 2026? ẢNH: DUY ANH

Dù đã thắng trận đầu, nhưng có thể tin, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai vẫn chưa bung hết sức. Đội bóng của HLV Lê Hữu Phát mới đang ở nấc thang đầu tiên trên hành trình chinh phục đỉnh cao. Trận gặp Trường ĐH Đồng Tháp chiều nay (11.3) là "thuốc thử" tiếp theo mà Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai cần tìm lời giải, để chứng tỏ uy thế ứng viên vô địch.

Trường ĐH Đồng Tháp đã để lại ấn tượng đẹp, dù thua 0-3 trước Trường ĐH Thủy lợi trong ngày ra quân. Đại diện Tây Nam bộ theo đuổi lối chơi hiện đại: kiểm soát và triển khai lối chơi từ sân nhà, pressing tầm cao. Tuy nhiên, thể lực của cầu thủ Trường ĐH Đồng Tháp vẫn chưa đáp ứng được lối chơi "ngốn sức" của HLV Joao Pedro. Điều đó dẫn đến sự xuống sức trong hiệp 2, khi các cầu thủ mất tập trung, không thể chống đỡ sức mạnh của Trường ĐH Thủy lợi.

Thế nhưng, khó đòi hỏi nhiều hơn ở Trường ĐH Đồng Tháp trong lần đầu đến vòng chung kết TNSV THACO cup. Mỗi trận đấu là một bài học cho thầy trò HLV Joao Pedro. Với tiềm năng sẵn có, nếu phân phối sức lực hợp lý hơn, đại diện Tây Nam bộ có thể gây bất ngờ.