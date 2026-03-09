'Neymar xứ Thanh' Trọng Tùng: Cứ sút là có bàn, đi vào lịch sử TNSV THACO cup

Doãn Trọng Tùng ra mắt TNSV THACO cup bằng cú đúp

Đương kim vô địch Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa có trận ra quân vất vả tại bảng C TNSV THACO cup 2026, khi chỉ thắng Trường ĐH Công nghệ TP.HCM với tỷ số sát nút 3-2. Đội bóng xứ Thanh mắc nhiều sai lầm trong hiệp 2, nhưng vẫn thắng chung cuộc bởi trước đó đã có "vốn" dẫn trước 3 bàn, nhờ màn tỏa sáng cùng tiền vệ Doãn Trọng Tùng.

Số 7 của Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa là gương mặt đặc biệt ở giải năm nay. Mùa trước, Doãn Trọng Tùng không được HLV Nguyễn Công Thành điền tên vào danh sách dự vòng chung kết TNSV THACO cup 2025, do ông Thành đã có tuyến giữa rất mạnh với Ngân Như Dũng, Ngân Hoàng Phúc...

Tuy nhiên, đến giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2025, khi điều lệ cho phép bổ sung 3 cầu thủ, chiến lược gia xứ Thanh đã lựa chọn Doãn Trọng Tùng cho tuyến giữa.

Doãn Trọng Tùng tỏa sáng ở trận ra quân của Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa ẢNH: DUY ANH

Đón "chuyến tàu muộn" đến sân chơi bóng đá sinh viên, Doãn Trọng Tùng lập tức chứng minh giá trị. Thể hình không nổi trội, vóc dáng có phần "mỏng", nhưng số 7 của Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa có sự nhanh nhẹn, khéo léo, cùng đôi chân cực nhanh. Doãn Trọng Tùng đã loại bỏ nhiều đối thủ quốc tế chỉ bằng một cái lắc người điêu luyện. Học trò ông Nguyễn Công Thành xử lý bóng khéo, gọn gàng. Một cầu thủ mà như ban huấn luyện Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa mô tả, là "hầu như không bị đánh bại ở các pha đối đầu trực diện".

Nhờ phát lộ tài năng giúp Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa vô địch giải Thanh Niên sinh viên quốc tế, mà Doãn Trọng Tùng được ông Thành lựa chọn đá TNSV THACO cup 2026.

Đáp lại niềm tin, tiền vệ lệch phải của Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã chơi cực hay ở trận ra quân. Doãn Trọng Tùng trở thành cầu thủ lập cú đúp nhanh nhất lịch sử giải đấu (2 bàn trong 2 phút), đều từ những pha chạy chỗ thông minh, chiếm lĩnh không gian rồi dứt điểm khéo léo thành bàn.

Ngoài ra, những pha rê dắt nhanh nhẹn như sóc của Doãn Trọng Tùng cũng giúp thế tấn công của Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa vận hành mượt mà.

Doãn Trọng Tùng khéo léo, linh hoạt và chuyển hướng rê bóng cực nhanh ẢNH: DUY ANH

"Tôi đã cân nhắc trường hợp của Trọng Tùng từ lâu, vì em vừa học, vừa làm, không có quá nhiều thời gian. Ở vòng chung kết, tôi đã thử nghiệm Trọng Tùng và đánh giá năng lực em rất ổn. Tùng chỉ cần thời gian để khớp nhịp lối chơi, cách di chuyển là có thể hòa nhập. Dù vị trí này có nhiều cầu thủ giỏi, nhưng tôi vẫn chọn Trọng Tùng vì tin vào khả năng của em", HLV Nguyễn Công Thành đánh giá về học trò.

Thần tượng Neymar

Một chi tiết thú vị, là dù chọn áo số 7 và ăn mừng theo kiểu Cristiano Ronaldo, nhưng thần tượng của Doãn Trọng Tùng là Neymar. Lối chơi hoa mỹ, đậm chất nghệ thuật của tiền vệ tấn công người Brazil đã truyền cảm hứng để Doãn Trọng Tùng sải bước trên sân.

"Tôi cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi ghi bàn giúp đội chiến thắng. Tôi tự tin vào năng lực của mình. Tôi thần tượng Neymar, song lại thích áo số 7. Tôi thích được tận hưởng thứ bóng đá ngẫu hứng, nhưng khi chơi, tôi vẫn ưu tiên sự chắc chắn và an toàn cho toàn đội", tiền vệ của Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa khẳng định.

Doãn Trọng Tùng nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận, với phần thưởng 1 triệu đồng ẢNH: DUY ANH

Thủ môn Phan Ngọc Bảo của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM nhận giải thủ môn xuất sắc nhất trận, với phần thưởng là đôi găng trị giá 1 triệu đồng từ nhà tài trợ PKSG ẢNH: DUY ANH

"Hôm nay, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã gặp đối thủ mạnh. Họ đã chơi tốt ở giai đoạn sau của trận đấu và chúng tôi may mắn giữ được tỷ số 3-2. Toàn đội sẽ rút kinh nghiệm cho trận tới".

Doãn Trọng Tùng khẳng định, so với giải TNSV quốc tế, các đối thủ trong nước "đá rát, quyết liệt hơn". "Các bạn đá rất quái và khỏe, luôn áp sát nhanh. Tùy theo tình huống, tôi phải quyết định rê bóng qua người, hay phải chuyền sớm để tránh những pha vào rát của đối thủ. Mục tiêu của Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa là cố gắng từng trận một và sẽ đi đến chung kết giải đấu năm nay", số 7 của Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa trải lòng.