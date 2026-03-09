Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa: 'Người gác đền' lại... sai, nhớ thủ môn Lào da diết!

Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa suýt để vàng rơi

Đương kim vô địch Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa nhanh chóng thị uy sức mạnh chỉ sau 20 phút trận ra quân bảng C TNSV THACO cup 2026, khi dẫn Trường ĐH Công nghệ TP.HCM chóng vánh với tỷ số 3-0.

3 bàn thắng của Doãn Trọng Tùng (cú đúp) và Lê Văn Thức giúp đội bóng xứ Thanh mở màn như mơ. Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa cũng là đội đầu tiên nã 3 bàn vào lưới đối thủ chỉ trong hiệp 1.

Thế nhưng, đội bóng của HLV Nguyễn Công Thành đã rơi vào thế "hiểm nghèo" trong hiệp 2: bị đối thủ gỡ lại 2 bàn, đá thiếu người trong gần 30 phút. Tất cả xuất phát từ bước ngoặt cuối hiệp 1.

Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa (áo tím) suýt đánh rơi lợi thế dẫn 3 bàn ẢNH: DUY ANH

Phút 40+2, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM được hưởng quả đá phạt từ gần vòng tròn giữa sân. Roãn Trung Đức tung cú sút phạt không quá hiểm, bóng bay với lực vừa phải. Thế nhưng, thủ môn Lương Thế Ngọc lại lúng túng... đẩy bóng vào lưới, giúp đối thủ có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Đây cũng là pha lập công thổi bùng sức chiến đấu của đại diện TP.HCM. Để rồi trong hiệp 2, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM như "lột xác", ghi thêm 1 bàn thắng nữa và suýt nữa ngược dòng giật lại 1 điểm trận ra quân.

"Chúng tôi đã động viên thủ môn. Đôi khi trong bóng đá, sai lầm của thủ môn là thứ không tránh được. Thế Ngọc cũng nói ở pha bóng này, nếu được làm lại, cậu ấy sẽ chọn đấm bóng an toàn", HLV Nguyễn Công Thành của Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa nhận định.

Một thành viên đội bóng xứ Thanh cũng cho rằng, đẳng cấp của thủ môn Lương Thế Ngọc đã được chứng minh, khi từng ăn tập chuyên nghiệp ở đội tỉnh. "Đây thuần túy là sai lầm đến từ sự chủ quan, muốn bắt dính bóng", thành viên đội bày tỏ.

Thủ môn Lương Thế Ngọc mắc sai sót ẢNH: DUY ANH

Sau sai lầm, thủ môn Lương Thế Ngọc gục xuống sân tiếc nuối và liên tục đấm xuống mặt cỏ. Trong hiệp 2, người gác đền của Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa suýt lập công chuộc tội khi đẩy được quả phạt đền của Roãn Trung Đức. Song, anh không ngăn được pha băng vào đá bồi của đối thủ.

Để thủng lưới 2 bàn và mắc sai sót khiến đội nhà mất thế trận, thủ môn Lương Thế Ngọc của Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa còn phải nỗ lực rất nhiều.

Chưa thể quên thủ môn Lào

Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã vô địch TNSV THACO cup cùng giải bóng đá sinh viên quốc tế trong cùng năm 2025, nhờ phong độ chói sáng của thủ môn Thatsaphone Xaiyasone.

Tính cả vòng loại giải trong nước, Thatsaphone Xaiyasone đã cùng Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa thắng tới 3 loạt đá luân lưu. Người gác đền đến từ Lào cản 4 quả đá 11 m, đồng thời trình diễn phong độ ổn định để đưa đội nhà bước lên đỉnh cao, ẵm luôn danh hiệu thủ môn hay nhất giải.

Tuy nhiên, khi không còn Thatsaphone Xaiyasone, đội bóng xứ Thanh đang chệch choạc. Ở giải sinh viên cuối năm 2025, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa dừng bước ở vòng bảng bởi sai lầm của thủ môn, khiến ông Nguyễn Công Thành phải thay 2 người gác đền.

Cái bóng mà Thatsaphone Xaiyasone để lại mùa trước quá lớn ẢNH: ĐỘC LẬP

Đến vòng loại phía bắc TNSV THACO cup 2026, thủ môn Trần Đào Chí Tuyến, người gác đền mới được đôn lên, lại mắc sai lầm bắt bóng trượt khiến đội nhà thủng lưới trận ra quân. Cộng với sai sót của Thế Ngọc, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã thủng lưới 3 trận thời gian qua bởi lỗi thủ môn.

"Đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã không còn thủ môn Thatsaphone Xaiyasone. Cậu ấy là thủ môn chất lượng, đẳng cấp, đã được gọi lên đội tuyển Lào. Song, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa cần có phương án tiếp nối. Sinh viên là vậy, cần có sự động viên, lắng nghe. Sai thì làm lại, đó mới là bóng đá. Các trận sau, hy vọng thủ môn cũng như toàn đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đá tốt hơn", ông Nguyễn Công Thành cho biết.

Ở trận tới, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đối đầu Trường ĐH Quy Nhơn. Sau lượt đầu, đội đang dẫn đầu bảng C với 3 điểm, bằng điểm và hiệu số Trường ĐH TDTT Đà Nẵng, song xếp trên do ghi nhiều bàn hơn.