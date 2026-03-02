Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa: Sức mạnh tuyệt đối của nhà vô địch

Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa hóa giải 'lời nguyền'

Lo ngại đã xuất hiện với Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa ở TNSV THACO cup mùa này, bởi trong suốt 3 mùa giải đầu tiên, các nhà vô địch tại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam luôn đối mặt "lời nguyền": vô địch mùa trước, dừng bước ở vòng loại mùa sau.

Nhà vô địch mùa một ĐH Huế thua Trường ĐH TDTT Đà Nẵng ở vòng loại mùa hai. Sau đó, nhà vô địch mùa hai Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM cũng bất ngờ bị Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đánh bại ở vòng loại mùa ba. Cũng tại vòng loại mùa này, á quân Trường ĐH Thủy lợi cũng thua trận ở vòng loại.

Điều đó cho thấy, sân chơi TNSV THACO cup luôn có guồng cạnh tranh và "đào thải" cao độ. Bước lên đỉnh cao đã khó, giữ được đỉnh cao còn khó hơn, khi các đối thủ ngày càng chất lượng và đẳng cấp.

Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa vượt qua vòng loại với 9 điểm trọn vẹn ẢNH: TUẤN MINH

Thế nhưng, "lời nguyền" nhà vô địch đã bị Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa phá giải dễ dàng ở vòng loại năm nay. Thầy trò HLV Nguyễn Công Thành lần lượt quật ngã Trường ĐH Phương Đông (5-1), Trường ĐH Hàng hải Việt Nam (2-0) và ĐH Kinh tế quốc dân (2-1) để vượt qua nhóm C vòng loại phía bắc với 9 điểm trọn vẹn. Xuyên suốt 3 trận, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa không chỉ khẳng định vị thế đương kim vô địch, mà còn tái hiện phẩm chất đã giúp đội bóng này lên ngôi mùa trước: lối chơi nhuần nhuyễn, đan bóng và ban bật đẹp mắt dựa trên lứa cầu thủ thiện chiến, bản lĩnh sắt đá, cùng sự thực dụng, khoa học để thắng cả một hành trình.

"Chúng tôi không ngại thứ gọi là 'lời nguyền'. Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa xác định tinh thần vừa đá, vừa tận hưởng, chơi với tinh thần cống hiến. Bóng đá sinh viên với chúng tôi là như vậy", HLV Nguyễn Công Thành khẳng định.

Chính tinh thần "tận hưởng" khi mọi trận đấu đều có thể là lần cuối ở TNSV THACO cup đã giúp Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa làm nên phép lạ mùa trước.

Một đội bóng tân binh lần đầu trình làng giải sinh viên đã đánh bại nhiều đối thủ mạnh như Trường ĐH TDTT Đà Nẵng, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM hay Trường ĐH Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM) để vô địch giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần III - 2025 cúp THACO.

Bước ra sân chơi Thanh Niên sinh viên quốc tế trong lần đầu được tổ chức, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa tiếp tục mang lại niềm tự hào cho ngọn cờ bóng đá học đường Việt Nam, khi vượt qua Trường ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore), Trường ĐH Life (Campuchia) và ĐH Lào để vô địch.

Ngai vàng xứng đáng cho Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa mùa trước ẢNH: ĐỘC LẬP

"Hai danh hiệu vô địch là nỗ lực không biết mệt mỏi của toàn đội trong suốt một tháng, với 10 trận đấu tranh tài", HLV Nguyễn Công Thành nhớ lại. "Song, cả đội không thỏa mãn. Đó là nguồn động viên để Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa tiếp tục cố gắng".

Sức mạnh tập thể

Mùa này, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa không còn thủ môn Thatsaphone Xaiyasone. Thủ môn người Lào ghi dấu đậm nét mùa trước, với hàng loạt pha cứu thua ngoạn mục. Đôi tay "nhựa" của Xaiyasone giúp Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa xây dựng bức tường phòng ngự chắc chắn, trụ vững trước nhiều đối thủ mạnh.

"Xaiyasone không còn khoác áo đội tuyển trường. Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa cũng thiếu đi một số trụ cột, nhưng mấu chốt của chúng tôi nằm ở sức mạnh tập thể.

Mùa trước, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa phải chinh chiến gần như với một đội hình duy nhất cho 13 trận đấu (tính cả vòng loại). "Khoảng cách giữa đội hình chính thức và dự bị là vấn đề", HLV Nguyễn Công Thành đánh giá.

Sức mạnh của tinh thần đoàn kết ẢNH: NHẬT THỊNH

"Tuy nhiên mùa này, chúng tôi đã xây dựng lực lượng dự bị dày dạn và giàu sức cạnh tranh hơn. Tôi đánh giá đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa năm nay mạnh hơn năm ngoái. Ngoài bộ khung chính với Ngân Như Dũng, Lê Văn Thức vẫn được duy trì, các cầu thủ thuộc 'tổ 2' rất chất lượng, giúp chúng tôi xoay tua, tính toán nhiều phương án chiến thuật".

Quan trọng hơn, sợi dây kết nối của Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa luôn bền chặt qua nhiều thế hệ. Trong tay HLV Nguyễn Công Thành không chỉ là một đội bóng, mà còn là một gia đình thực thụ. Các cầu thủ từ cựu binh đến tân binh luôn nắm chặt tay nhau vượt qua khó khăn.

Đó là ngọn đuốc soi đường để Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa bảo vệ ngôi vua mùa này. Mọi đội bóng muốn xưng vương tại TNSV THACO cup 2026 đều phải gắng sức vượt qua lũy thành kiên cố được xây dựng bằng hào khí xứ Thanh.