Tân binh 'khó thở' trong lần đầu tiên

Tân binh nếm trải sự khắc nghiệt

Vòng chung kết TNSV THACO cup 2026 có 4 đội bóng tân binh, gồm chủ nhà Trường ĐH Nha Trang, Trường CĐ FPT Polytechnic, Trường ĐH Đồng Tháp và Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Dù xét về chất lượng nhân sự, chỉ Trường CĐ FPT Polytechnic là ứng viên vô địch thực thụ (hoặc ít nhất được dự đoán sẽ tiến sâu), nhưng nhìn chung, sự hiện diện của các tân binh là gia vị mới mẻ cho guồng quay TNSV THACO cup lâu nay bị thống trị bởi những cái tên quen thuộc.

Tuy nhiên, lượt đấu mở màn đã vẽ ra hiện thực "khó thở" cho những gương mặt mới ở TNSV THACO cup. Hai đội hòa, cùng hai đội nếm trải thất bại.

Trường ĐH Nha Trang hòa 1-1 với Trường CĐ FPT Polytechnic ở trận ra quân ẢNH: DUY ANH

Với sự hậu thuẫn tinh thần bởi hàng nghìn CĐV cuồng nhiệt "tiếp lửa" cả trận, Trường ĐH Nha Trang cầm hòa đội bóng mạnh Trường CĐ FPT Polytechnic. Đại diện Nam Trung bộ chưa có lối chơi liền mạch, nhuần nhuyễn, nhưng sở hữu ý chí chiến đấu cao độ. Cộng với việc đã quen với mặt sân và không gian thi đấu, Trường ĐH Nha Trang đã bù đắp được thiếu hụt để có trận ra quân tràn đầy nhiệt huyết. Song, để tiến xa, chỉ tinh thần thôi là chưa đủ. Đội Trường ĐH Nha Trang cần xây dựng phương án tấn công đa dạng hơn. Các buổi tập muộn những ngày qua đã giúp chủ nhà xây dựng thêm các miếng đánh, đặc biệt trong không gian hẹp, để kiếm tìm chiến thắng đầu tiên.

Trường CĐ FPT Polytechnic đã đánh rơi 2 điểm đáng tiếc, trong đó, sai lầm dẫn đến bàn thua là bài học cho thầy trò HLV Trần Hữu Đông Triều. Có thể trận tốt, nhưng chỉ một khoảnh khắc chủ quan, đại diện miền Bắc lập tức thủng lưới. Trường CĐ FPT Polytechnic có lối đá ban bật đẹp mắt, nhuần nhuyễn nhờ các cầu thủ ăn tập bài bản, nhưng với bóng đá sinh viên, một khoảnh khắc là đủ để định đoạt trận đấu.

"Tôi không nhìn vào sai lầm, mà nhìn vào cách các em vượt qua sai lầm. Trường CĐ FPT Polytechnic phải cải thiện cách chơi và nỗ lực chắt chiu hơn", HLV Đông Triều chia sẻ.

Hay, nhưng vẫn... 'non'

Trường ĐH Đồng Tháp đã khởi đầu rất tốt trong trận ra quân với Trường ĐH Thủy lợi. Học trò HLV Joao Pedro khiến người xem thích thú khi triển khai bóng từ sân nhà, phối hợp lên bóng tuần tự, mạnh dạn pressing đoạt bóng triển khai nhanh.

Trong hiệp 1, chính tân binh Trường ĐH Đồng Tháp mới là đội đá nhỉnh hơn. Thế nhưng, gặp đội bóng đã quá "trải đời" ở TNSV THACO cup như Trường ĐH Thủy lợi, đá hay 1 hiệp là không đủ.

Trường ĐH Đồng Tháp (áo trắng xanh) nhận bài học cay đắng ẢNH: DUY ANH

Trường ĐH Thủy lợi chỉ cần 3 tình huống cố định để ghi 3 bàn thắng (thắng 3-0 chung cuộc), chóng vánh và tàn nhẫn như cách đội bóng này từng 2 lần giành ngôi á quân.

Các học trò HLV Vũ Văn Trung đã kỷ luật, chặt chẽ và hợp lý trong từng pha xoay xở. Dù không chơi hoa mỹ, nhưng ở các tình huống quyết định, Hoàng Danh cùng đồng đội luôn biết phải làm gì. Sự thực dụng đến lạnh lùng đã giúp Trường ĐH Thủy lợi trừng phạt đối thủ tuy hay nhưng vẫn non kinh nghiệm đến từ Tây Nam bộ. Nhưng, để có kinh nghiệm dạn dày hôm nay, Trường ĐH Thủy lợi đã vượt qua rất nhiều nỗi đau ở sân chơi sinh viên.

Trường ĐH Đồng Tháp phải biến "cơn đau" thành sức mạnh để chín chắn hơn, trong trận gặp Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai ở lượt hai.

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cũng phải gượng dậy sau trận thua 0-2 trước Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai. "Khối bê tông" của đại diện TP.HCM trụ vững trong hiệp 1, nhưng khi thể lực xuống dốc, toàn đội đã sụp đổ trước áp lực của ứng viên vô địch.

Muốn lấy phòng ngự làm cội rễ tại vòng chung kết TNSV THACO cup 2026, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM phải lì lợm và máu lửa hơn nữa. Tại lượt hai, đối thủ của đại diện miền Nam là ứng viên vô địch Trường ĐH Thủy lợi. Trận đấu hứa hẹn khắc nghiệt, hãy chờ xem tân binh của giải có vượt qua hay không.