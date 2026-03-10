Cựu trung vệ HAGL: 'Tôi học được cách huấn luyện từ thầy Giôm'

Cựu sao HAGL tận hưởng mùi vị chiến thắng

Trường CĐ FPT Polytechnic đã có chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tại vòng chung kết TNSV THACO cup, khi đánh bại Trường ĐH Tôn Đức Thắng với tỷ số 2-0 ở lượt đấu thứ hai bảng A. Chiến thắng đưa đại diện miền Bắc tạm vươn lên dẫn đầu bảng A, đồng thời, giúp cựu trung vệ HAGL Trần Hữu Đông Triều có "quả ngọt" đầu tiên ở giải năm nay.

"Tôi hạnh phúc với chiến thắng của Trường CĐ FPT Polytechnic. Các cầu thủ đã chơi rất tốt, dứt điểm hiệu quả ở trận này", HLV Trần Hữu Đông Triều khẳng định.

HLV Đông Triều (ngoài cùng bên trái) giúp Trường CĐ FPT Polytechnic thắng trận đầu tiên tại TNSV THACO cup 2026 ẢNH: DUY ANH

Trước đại diện kỳ cựu của miền Nam mang tên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường CĐ FPT Polytechnic đã áp đảo toàn diện. Học trò Đông Triều kiểm soát hoàn toàn thế trận, tấn công dồn dập trước khi mở tỷ số nhờ cú sút góc hẹp của Phan Lạc Khôi.

Trước những pha đan lát, đập nhả nhuyễn của Trường CĐ FPT Polytechnic, đội bóng Trường ĐH Tôn Đức Thắng của HLV Nguyễn Đình Long đã không thể chống trả. Đại diện TP.HCM chỉ có thể phòng ngự, rồi chờ thời cơ pressing cướp bóng phản công. Thế nhưng, trong thế trận kiểm soát bóng chặt chẽ và bài bản mà HLV Đông Triều đã xây dựng, sai lầm đã không xảy ra. Trường CĐ FPT Polytechnic thắng toàn diện để chiếm ngôi đầu bảng.

"Ở trận trước, Trường CĐ FPT Polytechnic bắt nhịp tốt, nhưng Trường ĐH Nha Trang đã chơi rất hay. Còn trong trận này, các cầu thủ đảm bảo cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện", HLV Đông Triều chia sẻ thêm.

Từng là trung vệ trụ cột của lứa U.19 Việt Nam làm nức lòng người hâm mộ nhờ lối đá cống hiến, đẹp mắt, được cử sang Arsenal tập huấn cùng với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường cách đây 14 năm, khoác áo HAGL, Bình Dương, Quảng Nam đá V-League... Đông Triều không chỉ là thần tượng, mà còn là "bảo tàng" bóng đá với kho kinh nghiệm dạn dày trong mắt các thành viên Trường CĐ FPT Polytechnic.

Trường CĐ FPT Polytechnic (áo cam) áp đảo ẢNH: DUY ANH

Trung vệ sinh năm 1995 có hơn một thập kỷ theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp, trước khi chọn rẽ hướng vào năm 2023, khi nhận được lời mời từ Trường CĐ FPT Polytechnic. Treo giày để theo đuổi nghiệp huấn luyện bóng đá sinh viên, một lựa chọn lạ lẫm. Nhưng với Đông Triều, đằng sau mọi lựa chọn luôn có thách thức.

"Tôi nhận lời mời của Trường CĐ FPT Polytechnic vào cuối năm 2023, mà không cần đắn đo, suy nghĩ quá nhiều. Tôi hứng thú với phương hướng, chính sách làm bóng đá sinh viên đối tác đưa ra. Tôi cũng rất yêu môi trường bóng đá sinh viên, nên gật đầu luôn", Đông Triều trải lòng.

'Tôi học được từ thầy Giôm'

Một thập kỷ gắn bó với HLV Guillaume Graechen ở HAGL (người bây giờ đã chuyển sang Học viện Nutifood), Đông Triều khẳng định học được rất nhiều từ người thầy cũ.

"Tôi học từ thầy Giôm cách tư duy, đọc trận đấu, lên giáo án huấn luyện và xây dựng chiến thuật", Đông Triều trải lòng.

Dưới bàn tay huấn luyện của Trần Hữu Đông Triều, cách đá của Trường CĐ FPT Polytechnic phảng phất hình bóng của HAGL năm nào: đập nhả "tí tách", đẹp mắt, lôi cuốn, chuộng kỹ thuật và sự kết dính.

Tiền vệ Trần Minh Thảo (Trường CĐ FPT Polytechnic) nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, với tiền thưởng trị giá 1 triệu đồng ẢNH: DUY ANH

Thủ môn Nguyễn Trung Nhân (Trường CĐ FPT Polytechnic) nhận giải thủ môn xuất sắc nhất trận, phần thưởng là găng tay trị giá 1 triệu đồng từ nhà tài trợ PKSG

ẢNH: DUY ANH

Đặc biệt, HLV Đông Triều luôn dạy học trò phải đá đẹp, tránh tiểu xảo, như những điều anh cùng đồng đội đã học từ thầy Giôm năm nào. "Tôi muốn các cầu thủ Trường CĐ FPT Polytechnic không được triệt hạ đối thủ, không tiểu xảo, chỉ phạm lỗi khi thực sự cần", Đông Triều chia sẻ. Còn Trường CĐ FPT Polytechnic có đá đẹp như HAGL không, Đông Triều khẳng định "nhận định ấy xin được dành cho người xem".

Với 4 điểm sau 2 trận (hòa 1-1 với Trường ĐH Nha Trang, thắng 2-0 trước Trường ĐH Tôn Đức Thắng), Trường CĐ FPT Polytechnic đã đặt một chân vào tứ kết. "Mọi thứ còn ở phía trước, mọi đối thủ đều có cơ hội thắng như nhau. Chúng tôi đã xem Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (đối thủ ở trận cuối) thi đấu và phải chuẩn bị kỹ càng", Đông Triều kết luận.