Trường CĐ FPT Polytechnic: Thầy trò HLV Đông Triều quyết chiến cho giấc mơ 'vàng'

Bước đột phá mang tên Trường CĐ FPT Polytechnic

Trường CĐ FPT Polytechnic là đội bóng gây bất ngờ nhất tại vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026). Bởi ngay trong lần thứ hai bước đến giải đấu, thầy trò HLV Trần Hữu Đông Triều đã đánh bại Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội (đương kim hạng ba) với tỷ số 3-2, trong đó, có 3 bàn được ghi chóng vánh giúp đội bóng áo cam "nhấn chìm" tinh thần thi đấu của đối thủ.

Nhờ chiến thắng này, Trường CĐ FPT Polytechnic đã "giải mã" nhóm đấu khó lường với 9 điểm tuyệt đối (thắng Trường ĐH Công nghệ Đông Á 4-1, thắng Học viện Ngân hàng 7-0) để đoạt vé dự vòng chung kết với 14 bàn thắng sau 3 trận, thiết lập thành tích ấn tượng nhất vòng loại phía bắc.

Trường CĐ FPT Polytechnic khẳng định sức mạnh với 3 trận thắng ở vòng loại phía bắc ẢNH: TUẤN MINH

Tuy nhiên, thành tựu của Trường CĐ FPT Polytechnic chỉ bất ngờ về mặt kết quả. Còn nhìn nhận cả hành trình dài nỗ lực, có thể tin "quả ngọt" thầy trò Đông Triều gặt hái được là hoàn toàn xứng đáng.

Trường CĐ FPT Polytechnic đã chuẩn bị bài bản cho giải đấu. HLV Đông Triều cùng học trò sớm hội quân tập luyện ở "đại bản doanh", song song cả sân 7 và sân 11, nhằm gắn kết đội hình và rèn đấu pháp. Cựu trung vệ HAGL đề cao tinh thần tập thể, khi duy trì guồng tập luyện liên tục, bài bản, trong đó ưu tiên tập triển khai bóng, phối hợp đan bóng quãng hẹp, ban bật tam giác với triết lý đậm chất HAGL - JMG, nơi Đông Triều từng cùng Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh... tạo nên thế hệ U.19 Việt Nam làm nức lòng người hâm mộ. Nhờ bàn tay dìu dắt của thầy Triều, cùng nhuệ khí tập luyện chăm chỉ bất kể nắng mưa của học trò, Trường CĐ FPT Polytechnic đã lớn dần qua từng trận đấu.

Chính đội Trường CĐ FPT Polytechnic là một trong số các đội hiếm hoi liên tục thuê sân vận động Trường ĐH Thủy lợi, nơi tổ chức vòng loại phía bắc, để rèn giũa chiến thuật. Với HLV Đông Triều, huấn luyện đấu pháp là chưa đủ. Các cầu thủ cần được làm quen với mặt sân, không gian thi đấu... để tối ưu hóa lối chơi.

Nhờ sự chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ của thầy và trò, Trường CĐ FPT Polytechnic đã "thổi bay" mọi đối thủ ở vòng loại phía bắc. Học trò HLV Đông Triều không chỉ thắng đậm, mà còn thắng đẹp, với những pha đan lát, đập nhả thêu hoa dệt gấm "đã con ngươi".

Trong tay HLV Đông Triều cũng là dàn cầu thủ từng được đào tạo bài bản tại những học viện hàng đầu như Hà Tĩnh, Nutifood-JMG, PVF, với khả năng xử lý bóng cơ bản, vững chãi, cùng tư duy chiến thuật vốn dĩ đã được mài sắc.

Đông Triều truyền lửa cho học trò ẢNH: TUẤN MINH

"Chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho vòng chung kết TNSV THACO cup 2026. Với các cầu thủ trẻ, các em có nhiệt huyết, tinh thần chiến đấu cùng sự khiêm nhường để tiến lên. Dù vậy, còn những điều cần cải thiện, như thể lực, khả năng phòng ngự. Các đối thủ ở vòng chung kết đều rất mạnh, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị xong, tiến từng bước thận trọng, vững chãi để khẳng định bản sắc FPT Polytechnic tại sân chơi danh giá bậc nhất bóng đá học đường", HLV Đông Triều nhấn mạnh.

Khát vọng của 'thầy' Triều

Sau nhiều năm bôn ba cùng HAGL, Bình Dương (nay là Becamex TP.HCM) hay Quảng Nam ở V-League, Trần Hữu Đông Triều đang viết nên chương mới trong sự nghiệp, với chuyến phiêu lưu cùng bóng đá sinh viên.

"Tôi nhận lời mời của Trường CĐ FPT Polytechnic vào cuối năm 2023, mà không cần đắn đo, suy nghĩ quá nhiều. Tôi hứng thú với phương hướng, chính sách làm bóng đá sinh viên đối tác đưa ra. Tôi cũng rất yêu môi trường bóng đá sinh viên, nên gật đầu luôn", Đông Triều trải lòng.

Cùng với Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh, Đông Triều từng sang Arsenal tập huấn ngắn hạn. Anh là gương mặt hiếm hoi được tiếp cận bóng đá châu Âu từ sớm, được huấn luyện bài bản và sở hữu tư duy chơi bóng hiện đại.

Phương pháp huấn luyện mềm mại, uyển chuyển song cũng cứng rắn khi cần giúp Đông Triều có uy trong mắt học trò. Tiền vệ Nguyễn Tấn Đạt khẳng định: "Tôi may mắn được tập cùng thầy Giôm (HLV Guillaume Graechen) tại Nutifood-JMG, giờ lại được thầy Triều hướng dẫn. Cả hai thầy đều hiền lành, tận tâm, luôn uốn nắn học trò từng chi tiết nhỏ, động viên và bảo ban cả tập thể cố gắng".

Trường CĐ FPT Polytechnic (áo cam) là ứng viên vô địch ẢNH: TUẤN MINH

Sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp đã dừng lại, nhưng chặng huấn luyện của HLV Đông Triều mới chỉ lật mở những trang đầu tiên.

"Sân chơi TNSV THACO cup luôn tràn đầy năng lượng, sức trẻ, tạo ra lực hút khó cưỡng với người hâm mộ. Với tôi, sân chơi bóng đá sinh viên của Báo Thanh Niên còn đẹp ở tinh thần cống hiến hồn nhiên, không toan tính.

Tôi thích cảm xúc chân thật của các cầu thủ sinh viên, khi được cháy hết mình trong bóng đá. Tôi muốn cầu thủ thoải mái thể hiện cá tính, sức trẻ. Thời sinh viên chỉ đến một lần trong đời, nên phải thi đấu sao cho không hoài phí thanh xuân", HLV Đông Triều khẳng định.

Tại vòng chung kết TNSV THACO cup 2026, HLV Đông Triều cùng học trò đã sẵn sàng cho "phép lạ".