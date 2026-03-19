Chuyến tàu muộn đáng nhớ của Cường 'Van Dijk' cùng Trường ĐH Thủy lợi

'Làn gió mới' của Trường ĐH Thủy lợi

Trường ĐH Thủy lợi đã khẳng định sức mạnh tại TNSV THACO cup, khi giành ngôi á quân năm 2023, 2024 cùng hàng loạt trận thắng gây tiếng vang. Kinh nghiệm dạn dày của lứa Nguyễn Hoàng Danh, Trần Đức Hoan, Bùi Xuân Trường, Trần Bảo Trung... đã chèo chống cho "con tàu" Thủy lợi đạp sóng chinh phục vinh quang.

Dù vậy, bên cạnh các trụ cột quen mặt, hành trình ấn tượng của Trường ĐH Thủy lợi mùa này (đã có vé vào bán kết) còn có đóng góp của các tân binh học năm nhất và năm hai, hiện chiếm một nửa quân số của đại diện Hà Nội. Trong đó, câu chuyện của Nguyễn Văn Cường mang màu sắc tình cờ và thú vị nhất.

Văn Cường (phải) là tân binh đáng xem của Trường ĐH Thủy lợi ẢNH: DUY ANH

Trung vệ Văn Cường không có tên trong danh sách Trường ĐH Thủy lợi đá vòng loại TNSV THACO cup 2026, khi trung vệ sinh năm 2007 không được đánh giá cao về bản lĩnh trận mạc như các đàn anh. Khi ấy, kết cấu hàng thủ của HLV Vũ Văn Trung đã được xây dựng, nhào nặn ổn định.

Tuy nhiên, ngay trước giai đoạn tập trung trở lại cho VCK TNSV THACO cup 2026, HLV Vũ Văn Trung đón tin không vui: trung vệ Trương Hoàng Việt Anh bị gãy tay khi tham gia trận bóng ở hội làng trong thời gian về quê ăn tết. Khi phải tìm gương mặt thay thế gấp rút, chiến lược gia được học trò gọi với cái tên dí dỏm "Kim Sang-trung" đã nhìn vào lớp chuyên sâu bóng đá, nơi có sự hiện diện của một sinh viên năm nhất mang tên Nguyễn Văn Cường. Ông Trung chọn Cường, sau đó giao bài tập... online cho học trò tự tập trong thời gian ở quê nhà. Đó là thử thách của thầy Trung. Nếu đáp ứng được giáo án, Cường sẽ có cơ hội.

Để rồi, Nguyễn Văn Cường chỉ cần một tuần tập luyện ngay trước giải để "ghi điểm" với thầy Trung. Bên cạnh kỹ năng phòng ngự, đeo bám tốt, Văn Cường còn có khả năng đọc tình huống, bọc lót và chơi bóng đầu óc.

Chính tố chất ấy đã khiến HLV Vũ Văn Trung ngạc nhiên, bởi rất khó để tìm một trung vệ chưa từng ăn tập lứa U, lại có thể sở hữu tư duy phòng ngự ấn tượng và chơi ăn ý với các hậu vệ đàn anh chỉ sau vài buổi tập thử.

Văn Cường (trái) luôn biết xuất hiện đúng lúc đúng chỗ ẢNH: DUY ANH

Nguyễn Văn Cường được lựa chọn dự giải. Và rồi, khi cái tên sinh năm 2007 còn chưa ráo mực trong bản danh sách, trung vệ mang áo số 15 đã chứng minh lựa chọn của HLV Vũ Văn Trung hoàn toàn chính xác.

Bức tường vững chãi

Từ chỗ đón "chuyến tàu cuối" đến sân chơi TNSV THACO cup 2026, Văn Cường vươn lên thành trụ cột. Anh đá trọn vẹn 320 phút cho Trường ĐH Thủy lợi trong 4 trận đã qua, tạo nên hàng thủ tốt bậc nhất giải đấu với 4 trận sạch lưới.

"Văn Cường đọc tình huống hay, biết điềm tĩnh quan sát pha bóng, chọn thời điểm can thiệp. Văn Cường cũng có thể chơi tốt bằng hai chân, chuyền ngắn hay dài đều ổn, có thể phát động tấn công. Em là nhân tố mới mẻ nhưng rất chất lượng mà Trường ĐH Thủy lợi đã khai phá được", HLV Vũ Văn Trung chia sẻ.

Hình ảnh trung vệ cao 1,78 m di chuyển đeo bám miệt mài, càn lướt đeo bám rồi truy cản của Văn Cường giúp cầu thủ mới 19 tuổi trở thành "ngọn tháp" bất bại, tựa như Virgil van Dijk của Trường ĐH Thủy lợi.

Trường ĐH Thủy lợi là tập thể đoàn kết ẢNH: DUY ANH

Văn Cường hiếm khi mắc sai lầm và luôn tỉnh táo trong mọi tình huống. Một báu vật thực sự không chỉ mang đến sự chắc chắn cho Trường ĐH Thủy lợi, mà còn cho thấy tiềm năng cực lớn của các tân sinh viên Thủy lợi. HLV Vũ Văn Trung từng băn khoăn với bài toán kế cận khi lứa Hoàng Danh, Đức Hoan ra trường, nhưng với Văn Cường, hay bộ đôi Nguyễn Duy Mạnh, Nguỵ Phan Nam (ghi bàn vào lưới Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa ngay sau khi vào sân từ ghế dự bị), cùng các tài năng được chăm bẵm hàng ngày ở lớp chuyên sâu bóng đá, Trường ĐH Thủy lợi đã có thể yên tâm về lớp kế cận.

Sẽ còn những cái tên đón "chuyến tàu muộn" song sở hữu năng lực tiềm ẩn mà Trường ĐH Thủy lợi đang ẩn giấu cho các vòng sau.

Trước mắt là trận gặp Trường ĐH Công nghệ TP.HCM ở bán kết lúc 13 giờ 30 ngày 20.3, nơi hàng thủ với tân binh Văn Cường sẽ phải chơi rất tập trung để mở cánh cửa chung kết lịch sử, mà toàn đội đã ở rất gần.