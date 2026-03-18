Ngày Trường ĐH Thủy lợi 'hạ bệ' đương kim vô địch

Sức mạnh tuyệt đối của Trường ĐH Thủy lợi

Trước màn so tài với Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa, Trường ĐH Thủy lợi là đội bị đánh giá thấp hơn. Bởi, đội bóng xứ Thanh là đương kim vô địch, lại vừa trải qua hành trình vòng bảng ấn tượng với 10 bàn thắng (mạnh nhất giải). So với năm 2025, HLV Nguyễn Công Thành sở hữu lực lượng dạn dày, kinh nghiệm hơn.

Thế nhưng, Trường ĐH Thủy lợi đã chứng minh vị thế đội mạnh trường tồn trong làng bóng đá học đường chẳng tự nhiên mà thành. Trong khi đối thủ tuyển chọn những cầu thủ ăn tập bài bản và có kỹ thuật điêu luyện, đội bóng của HLV Vũ Văn Trung đi con đường khác.

Tấm vé bán kết thứ ba gọi tên Trường ĐH Thủy lợi ẢNH: DUY ANH

Chìa khóa thành công của đội bóng áo đỏ nằm ở "tinh thần Thủy lợi", với lối chơi tập thể, thực dụng và gắn kết cao độ. Không có cách chơi bắt mắt, ban bật hoa mỹ như Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa hay Trường CĐ FPT Polytechnic, Trường ĐH Thủy lợi đi con đường trực diện hơn: phòng ngự chắc chắn, tận dụng tốt các pha phản công và bóng cố định.

Sự khác biệt của thầy trò ông Vũ Văn Trung nằm ở bản lĩnh và tinh thần thép, để thắng những trận đấu tâm lý cân não. Nguyễn Hoàng Danh cùng đồng đội có đủ sự tinh quái, khôn ngoan để kéo đối thủ vào va chạm có chủ đích và gây ức chế tâm lý. Trong khi đội bóng xứ Thanh dù đá bài bản và đẹp mắt hơn nhưng lại có cách vào bóng tương đối "chân phương", Trường ĐH Thủy lợi lại chọn chất "quái" và khai thác tâm lý đối thủ để tìm kiếm lợi thế. Để rồi, trong buổi chiều mà đương kim vô địch Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa mất kiểm soát bởi những cái đầu quá nóng, Trường ĐH Thủy lợi đã "thuận nước đẩy thuyền" để trút cơn mưa bàn thắng vào lưới đối thủ.

Bàn mở tỷ số của Trường ĐH Thủy lợi đến từ pha bóng đã trở thành thương hiệu: Nguyễn Hoàng Danh tạt, Trần Đức Hoan đánh đầu. Cả 3 bàn thắng học trò ông Vũ Văn Trung ở vòng bảng được ghi từ tình huống cố định, mà đội đã tập đi tập lại hàng nghìn lần, quen thuộc đến mức trở thành bản năng.

Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã cuốn phăng các đối thủ dưới cơ bằng lối chơi ban bật tốc lực, đẹp mắt, nhưng gặp Trường ĐH Thủy lợi là câu chuyện hoàn toàn khác. Trước đối thủ áp sát nhanh, đá rắn và chơi khôn ngoan ở từng vị trí, đội bóng của HLV Nguyễn Công Thành chỉ kiểm soát được bóng, chứ không cầm được thế trận.

Chiến thắng của bản lĩnh ẢNH: ĐỘC LẬP

Bàn thua thứ hai phút 31, hay 10 phút cuối vỡ trận vì sai sót cá nhân là kết thúc buồn cho đương kim vô địch. Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã chơi không tệ, nhưng trong cuộc chiến tâm lý mà Trường ĐH Thủy lợi đã áp đảo từ đầu đến cuối bằng sự khôn ngoan và lọc lõi được chắt chiu qua năm tháng lăn lộn, nhà vô địch đã không thể làm gì khác.

'Cỗ xe tăng' chưa muốn dừng lại

Dù đã huấn luyện sân chơi sinh viên gần 30 năm, nhưng với HLV Vũ Văn Trung, chiến thắng 4-0 trước Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa vẫn là kỷ niệm mà ông cùng toàn đội sẽ nhớ mãi. 1 năm sau ngày Trường ĐH Thủy lợi bị đối thủ loại trên chấm luân lưu ở play-off vòng loại miền Bắc, "món nợ" đã được trả cả gốc lẫn lãi.

"Thế hệ này của Trường ĐH Thủy lợi đã trải qua nhiều ký ức vui buồn, có nhiều trải nghiệm tại TNSV THACO cup. Trận thua năm ngoái là nỗi đau mà toàn đội không bao giờ quên, cũng là điểm nhấn trong 2 năm qua. Tôi chỉ động viên học trò rằng hãy đá với Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa như những gì họ đã đá với chúng ta ở vòng loại năm ngoái. Các cầu thủ đã ra sân thực hiện đúng đấu pháp, vượt qua tất cả để cống hiến trận đấu kịch tính và hấp dẫn.

HLV Vũ Văn Trung chèo lái con tàu Thủy lợi đi đúng hướng ẢNH: DUY ANH

Tâm thế của Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa năm nay rất khác năm ngoái. Mùa trước, họ mới lần đầu dự giải nên chơi hồn nhiên, thoải mái. Còn mùa này, khi đã ở vị thế đương kim vô địch, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã đầu tư nhiều hơn và hiển nhiên chịu áp lực lớn hơn nhiều. Chúng tôi nắm bắt được nút thắt tâm lý này và tin rằng cứ chơi đúng theo những gì đã tập, chúng tôi sẽ có trận đấu tưng bừng".

Là đội duy nhất ở giải vẫn sạch lưới từ vòng loại đến giờ, Trường ĐH Thủy lợi đang bay cao nhờ hàng thủ "thép". "Tiêu chí của chúng tôi là phải giữ được cầu môn trước khi ghi bàn, khi chưa thắng được thì đừng để thua. Trường ĐH Thủy lợi luôn siết chặt đội hình, rồi mới tính toán đẩy cao. Trong hiệp 2, khi Đức Hoan đã hết sức, tôi mới tung các tân sinh viên trẻ trung vào tạo ra làn gió mới và họ đã tạo ra khác biệt. Trước đó, tôi nói các em rằng chỉ còn 40 phút nữa là vào bán kết, Trường ĐH Thủy lợi phải nỗ lực tạo ra khác biệt và ghi danh vào lịch sử. Tôi tự hào vì những gì các em đã làm được", HLV Vũ Văn Trung nhấn mạnh.

Ở bán kết TNSV THACO cup 2026, Trường ĐH Thủy lợi sẽ đối đầu Trường ĐH Công nghệ TP.HCM. Trận đấu diễn ra lúc 13 giờ 30 ngày 20.3.