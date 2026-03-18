Ngày buồn vui trái ngược của các học trò HLV Graechen

Cảm xúc lẫn lộn của các học trò thầy 'Giôm' Graechen

HLV Guillaume Graechen từng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam, khi ông là thầy của lứa HAGL JMG nức tiếng với Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Hồng Duy, Đông Triều... đi đến đâu, kín sân đến đó với lối đá đẹp mắt, cống hiến và hiện đại.

Đến khi chuyển sang Học viện Nutifood JMG, thầy Giôm, như cách gọi trìu mến của học trò, lại góp công mài giũa nên những tài năng cho lứa U.23 Việt Nam vừa vô địch SEA Games 33 và đoạt HCĐ U.23 châu Á 2026, như Phạm Lý Đức, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Nhật Minh...

Đông Triều từng là học trò HLV Guillaume Graechen, nay đã làm thầy tại đội bóng Trường CĐ FPT Polytechnic ẢNH: ĐỘC LẬP

Đặc biệt, tại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2024 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026), đã có những học trò cũ của HLV Graechen hiện diện và chứng minh năng lực.

Có thể kể đến HLV Trần Hữu Đông Triều, một trong bốn cầu thủ HAGL lứa 1995 từng được sang Arsenal trải nghiệm, cùng hai cầu thủ Nguyễn Tấn Đạt (Trường CĐ FPT Polytechnic) và Nguyễn Phú Hồng Phúc (Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai). Cả Tấn Đạt (sinh năm 2003) và Hồng Phúc (sinh năm 2004) đều chung lứa với Lý Đức ở Nutifood JMG. Do không tiếp tục theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp, cả hai đã tiếp tục việc học và bén duyên với thể thao học đường.

Dấu ấn của thầy Giôm vẫn còn hiển hiện ở chính dấu ấn mà những người học trò cũ của ông mang lại tại TNSV THACO cup 2026. Trong khi Đông Triều theo đuổi lối đá đẹp mắt, cống hiến và bài bản trên cương vị HLV trưởng Trường CĐ FPT Polytechnic, Tấn Đạt và Hồng Phúc đều có phong thái tự tin, kỹ thuật chuẩn mực, cùng những bước chạy ung dung như lướt đi trên mặt cỏ.

"Sóc nhỏ" Nguyễn Phú Hồng Phúc cùng Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai đã đánh bại chủ nhà Trường ĐH Nha Trang với tỷ số 2-0, trong trận đấu mà chàng thủ quân mang áo số 10 đã chơi xuất sắc. Mọi đường bóng nguy hiểm của Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai đều đi qua chân Hồng Phúc. Chủ nhà hiểu điều đó, nhưng không thể ngăn cản.

Nguyễn Phú Hồng Phúc (áo đỏ) có trận đấu hay trước chủ nhà Trường ĐH Nha Trang ẢNH: ĐỘC LẬP

Bởi Hồng Phúc lướt đi rất nhanh, với trụ chân tốt, tốc độ phi thường cùng khả năng xoay xở khéo léo thiên phú. Dù bị hậu vệ chủ nhà bao vây, ngôi sao với thể hình khiêm tốn vẫn khiến tất cả phải ngước nhìn. Nhờ Hồng Phúc trên tuyến đầu, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai có thể "ghim" tới 3, 4 hậu vệ đối thủ ở sân nhà, do đó, chia tách được đội hình của Trường ĐH Nha Trang.

"Hồng Phúc rất quan trọng với Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai. Mọi đường bóng đều qua chân em. Chúng tôi chỉ lo Hồng Phúc chấn thương", HLV Lê Hữu Phát khẳng định.

Sau 2 năm, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai đã trở lại bán kết TNSV THACO cup. Chỉ cần Hồng Phúc còn... khỏe, đại diện Đông Nam bộ sẽ còn tiến xa, với mục tiêu tối thượng là mang chiếc cúp trở về quê hương.

Nỗi buồn

Ở thái cực đối lập, HLV Đông Triều cùng học trò Tấn Đạt đã cùng Trường CĐ FPT Polytechnic ngậm ngùi rời giải, sau trận thua bất ngờ trước Trường ĐH Công nghệ TP.HCM ở tứ kết TNSV THACO cup 2026.

Dù được đánh giá mạnh hơn, lại có ưu thế 2 ngày nghỉ, nhưng hàng công đáng gờm của đại diện miền Bắc đã bất lực trước hàng phòng ngự kín kẽ, khoa học của đội bóng đến từ TP.HCM.

Nguyễn Tấn Đạt (số 8) đá hỏng luân lưu đáng tiếc ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong khi Đông Triều bỏ lỡ cơ hội lần đầu tiên bước đến bán kết TNSV THACO cup, Tấn Đạt lại có ngày thi đấu đáng quên.

Ở loạt đá thứ năm, Trường CĐ FPT Polytechnic đang dẫn trước 4-3. Chỉ cần Tấn Đạt sút thành công, anh cũng toàn đội sẽ vào bán kết. Thế nhưng, học trò cũ thầy Giôm lại sút... lên trời trong sự tiếc nuối. Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đã trở lại ngay sau khoảnh khắc đó, để thắng 5-4 ngoạn mục.

VCK TNSV THACO cup 2026 cũng không phải giải đấu thành công của Tấn Đạt. Anh từng đeo băng thủ quân Trường CĐ FPT Polytechnic ở vòng loại phía bắc, thể hiện phong độ xuất sắc ở tuyến giữa trong vai trò nhạc trưởng. Song, tại VCK, Tấn Đạt chơi không như kỳ vọng.

Tiền vệ sinh năm 2003 ngồi dự bị 3/4 trận. Cú sút hỏng trên chấm luân lưu là nỗi thất vọng, nhưng cũng là bài học để Tấn Đạt trưởng thành hơn.

Đã có những ngôi sao đứng lên từ sai lầm để tái xuất mạnh mẽ tại TNSV THACO cup. Tấn Đạt cùng toàn đội Trường CĐ FPT Polytechnic cần khoảnh lặng để lấy lại cân bằng, trước khi trở lại ấn tượng hơn vào mùa tới.



