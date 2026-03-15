Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO

Khi bóng đá thắt chặt tình đoàn kết sinh viên

Hồng Nam
15/03/2026 14:07 GMT+7

Tạm gác những bộn bề, ganh đua trên sân, 12 đội bóng tham gia vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) đã tạo nên buổi tối gala giao lưu đáng nhớ tại Trường ĐH Nha Trang, để có thêm kỷ niệm đẹp trên hành trình trưởng thành.

Tinh thần sinh viên thổi bùng ngọn lửa TNSV THACO cup

Ngày 14.3, các trường đại học, cao đẳng góp mặt tại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) đã hiện diện tại buổi gala đặc biệt của Trường ĐH Nha Trang.

Không chỉ sắm vai chủ nhà vòng chung kết, đoàn Trường ĐH Nha Trang đã xây nên nhịp cầu giao lưu đáng nhớ, với buổi gặp mặt thân mật, ấm cúng với các cầu thủ, ban huấn luyện 12 đội bóng tại vòng chung kết TNSV THACO cup 2026.

Buổi gala cũng là phút giây lắng đọng sau những ngày tranh tài sôi động, ganh đua tại TNSV THACO cup, nơi các cầu thủ đã chơi hết mình vì màu cờ sắc áo, thể hiện cá tính mạnh mẽ trên sân cùng khát khao phá bỏ giới hạn để tiến bộ mỗi ngày.

Thành viên các trường đến với buổi gala gắn kết đặc biệt của Trường ĐH Nha Trang

ẢNH: TRƯỜNG ĐH NHA TRANG

Tại buổi gặp mặt, đông đảo sinh viên các trường đã cùng nhau trải lòng, ôn lại kỷ niệm về hành trình rất dài và đáng nhớ đã qua tại TNSV THACO cup, từ những háo hức trong quá trình chuẩn bị giải đấu, tập luyện, ra sân tranh tài tại vòng loại đến niềm vui vỡ òa khi có vé đến vòng chung kết. Mỗi nấc thang đã bước qua, dù thắng hay thua, dù hạnh phúc hay tiếc nuối, đều là dấu son đẹp trên hành trình trưởng thành và hoàn thiện nhân cách của sinh viên Việt Nam, những chủ nhân tương lai của đất nước. 

Buồn vui đã để lại trên sân cỏ, còn khi bước đến buổi gặp mặt, tất cả lại là thành viên trong đại gia đình bóng đá sinh viên, là những nhân tố đang ngày đêm nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của bóng đá học đường Việt Nam, cùng viết tiếp câu chuyện đáng nhớ của tuổi trẻ. 

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc, sôi động mang tinh thần sinh viên trẻ trung, tươi mới của Trường ĐH Nha Trang

ẢNH: TRƯỜNG ĐH NHA TRANG

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đã đoạt vé vào tứ kết, sau khi vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại

Những phút giây đáng nhớ của Trường ĐH TDTT Đà Nẵng

ẢNH: TRƯỜNG ĐH NHA TRANG

Những sinh viên năng động và đa tài

ẢNH: TRƯỜNG ĐH NHA TRANG

Buổi gala giao lưu giúp các trường xích lại gần nhau hơn

ẢNH: TRƯỜNG ĐH NHA TRANG

Trong vai trò chủ nhà VCK TNSV THACO cup 2026, Trường ĐH Nha Trang không chỉ góp sức cùng ban tổ chức giải tạo nên sân chơi ý nghĩa, mà còn là cầu nối tình đoàn kết giữa sinh viên các trường. 

Suy cho cùng, sau tất cả những thắng thua, tranh đấu trong sáng và thuần túy của thể thao, chính những tình cảm, khoảnh khắc gắn kết cả trong lẫn ngoài sân bóng mới là hồi ức để các sinh viên nhớ mãi. 

VCK TNSV THACO cup 2026 đã bước vào lượt trận cuối vòng bảng. Tuần tới, 8 đội bóng ưu tú sẽ bước vào tranh tài ở tứ kết, bán kết nhằm tìm ra 2 tấm vé lọt vào chơi trận đấu cuối cùng. 

Hiện 7/8 tấm vé dự tứ kết TNSV THACO cup 2026 đã được xác định, gồm chủ nhà Trường ĐH Nha Trang, Trường CĐ FPT Polytechnic, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Thủy lợi, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa và Trường ĐH TDTT Đà Nẵng. 

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
