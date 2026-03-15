4 cặp tứ kết của TNSV THACO cup đã lộ diện: Lịch thi đấu mới nhất

Xác định 4 cặp tứ kết TNSV THACO cup 2026

Các cặp đấu tứ kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) đã được xác định vào chiều nay (15.3).

Trận tứ kết 1 diễn ra lúc 13 giờ 30 ngày 17.3, giữa Trường CĐ FPT Polytechnic và Trường ĐH Công nghệ TP.HCM.

Trong lần đầu bước tới vòng chung kết TNSV THACO cup, Trường CĐ FPT Polytechnic đã để lại ấn tượng mạnh mẽ khi dẫn đầu bảng A, vượt qua chủ nhà Trường ĐH Nha Trang cùng hai đại diện kỳ cựu đến từ TP.HCM.

Trường CĐ FPT Polytechnic (áo cam) gặp Trường ĐH Công nghệ TP.HCM ẢNH: DUY ANH

Tuy nhiên, thử thách cho thầy trò HLV Trần Hữu Đông Triều là đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đang hưng phấn sau khi vừa lách qua khe cửa rất hẹp. Năm thứ hai liên tiếp, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM vượt qua vòng bảng, cho thấy sự chuẩn bị bài bản cùng phong độ ổn định, vốn là nền tảng để thành công tại TNSV THACO cup.

Trận tứ kết 2 diễn ra lúc 15 giờ 45 ngày 17.3, giữa Trường ĐH Nha Trang và Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai. Là đội duy nhất vào tứ kết mà không thắng trận nào ở vòng bảng, chủ nhà Trường ĐH Nha Trang dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng lại có ưu thế sân nhà với sự ủng hộ của đông đảo CĐV.

"Đã vào tứ kết, đội bóng nào cũng mạnh. Đội Trường ĐH Nha Trang có lối đá đoàn kết và quyết tâm. Chúng tôi phải chuẩn bị kỹ càng", HLV Lê Hữu Phát của Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai khẳng định.

Chủ nhà Trường ĐH Nha Trang làm nên chuyện? ẢNH: DUY ANH

Trận tứ kết 3 diễn ra lúc 13 giờ 30 ngày 18.3, giữa Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa và Trường ĐH Thủy lợi. Đây có thể xem như chung kết sớm giải đấu, giữa hai đại diện miền Bắc đầy duyên nợ.

Mùa trước, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã loại Trường ĐH Thủy lợi trên chấm luân lưu (sau khi hòa 0-0) ở trận play-off vòng loại phía bắc, sau đó thẳng tiến một mạch đến ngôi vô địch.

Đây là cơ hội để Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa một lần nữa chứng tỏ uy thế đương kim vô địch, hoặc là thời thế để Trường ĐH Thủy lợi phô diễn sức mạnh, lấy lại những gì đã mất với "món nợ" đã mang với bóng đá sinh viê xứ Thanh.

Trận tứ kết 4 diễn ra lúc 15 giờ 45 ngày 18.3, giữa Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM và Trường ĐH TDTT Đà Nẵng.

Trong khi đương kim hạng ba Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM vẫn tiến từng bước vững chãi trên con đường trở lại bán kết, đương kim á quân Trường ĐH TDTT Đà Nẵng dường như chưa bung hết sức và còn nhiều mảng miếng cho các vòng tới. Sẽ là trận đấu đầy toan tính và chặt chẽ, khi hai đội đều quyết tâm góp mặt trên đường đua vô địch.

Các trận tứ kết TNSV THACO cup 2026 sẽ diễn ra trong 2 hiệp chính (80 phút). Nếu bất phân thắng bại, các đội sẽ đá luân lưu định đoạt thắng thua.



