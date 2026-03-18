Derby miền Bắc 'đốt nóng' sân Trường ĐH Nha Trang

Trường ĐH Thủy lợi gặp đương kim vô địch

Đều được đánh giá là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026), nhưng đáng tiếc, Trường ĐH Thủy lợi và Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa phải đụng độ nhau quá sớm.

Đó là bởi, trong khi đương kim vô địch Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa vẫn khẳng định sức mạnh với ngôi đầu bảng C (7 điểm), cựu á quân Trường ĐH Thủy lợi chỉ đứng nhì bảng B (5 điểm). Cộng với sự sắp đặt của nhánh đấu và... định mệnh, hai đội bóng mạnh hàng đầu bóng đá học đường Việt Nam sẽ phải đọ sức trong trận tứ kết "một mất một còn" diễn ra lúc 13 giờ 30 hôm nay (18.3) để tranh vé bước tiếp con đường chinh phục danh hiệu.

Trường ĐH Thủy lợi (áo đỏ) gặp Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa ở tứ kết chiều nay ẢNH: DUY ANH

Trường ĐH Thủy lợi chiếm ưu thế trước trận "chung kết sớm" nhờ hai thập kỷ hô mưa gọi gió tại sân chơi bóng đá học đường.

Từng chinh chiến 3 VCK TNSV THACO cup, cùng hàng loạt giải đấu lớn nhỏ trong cộng đồng sinh viên, trong tay HLV Vũ Văn Trung là tập thể tinh quái, lì lợm, có thừa kinh nghiệm tác chiến cùng tổ chức đội hình thuộc hàng tốt nhất giải. Thế hệ tài năng của Trường ĐH Thủy lợi với "nhạc trưởng" Nguyễn Hoàng Danh, tiền vệ Bùi Xuân Trường hay trung phong Nguyễn Hoàng Danh từng lập kỷ lục vào tới 2 trận chung kết TNSV THACO cup, nhưng cũng nắm giữ thống kê buồn: đội bóng từng nhiều lần lỡ hẹn với vinh quang nhất.

Những cú ngã của đội Trường ĐH Thủy lợi trong suốt những năm qua gắn liền với một định mệnh duy nhất: loạt đá luân lưu. Học trò ông Vũ Văn Trung đã thua... 5 loạt đá luân lưu gần nhất, trong đó có 2 trận chung kết, 2 trận bán kết. Trận thua còn lại dù không phải bán kết, chung kết, nhưng lại là thất bại cay đắng nhất, diễn ra tại trận play-off vòng loại miền Bắc TNSV THACO cup 2025, trước chính... Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa.

Ở trận play-off năm ngoái, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa trong lần đầu dự giải đã phòng ngự kiên cường, xây nên bức tường thép kiên cố chắn trước cầu môn của Thatsaphone Xaiyasone để kéo trận đấu vào loạt luân lưu. Và rồi, tài năng của thủ môn Lào đã đưa đội bóng xứ Thanh vượt qua Trường ĐH Thủy lợi để đoạt vé tới vòng chung kết.

Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa phô diễn sức mạnh ẢNH: ĐỘC LẬP

Phần còn lại là lịch sử, khi Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa vô địch "trọn gói" cả giải sinh viên trong nước lẫn quốc tế.

Bước đệm lịch sử

Cán cân giữa hai đội đã thay đổi mãi mãi kể từ trận play-off định mệnh trên sân Trường ĐH Thủy lợi năm ngoái.

Từ vị thế tân binh, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa leo thẳng lên ngai vàng bóng đá học đường. Chiến thắng trước Trường ĐH Thủy lợi trở thành lực đẩy của niềm tin, giúp đội bóng của HLV Nguyễn Công Thành hiểu rằng mình có thể làm nên kỳ tích, dù mới chân ướt chân ráo đến với TNSV THACO cup.

Sau chức vô địch TNSV THACO cup, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã có danh tiếng, tiềm lực đủ lớn để tạo dựng tập thể chất lượng, dạn dày hơn.

Trong tay HLV Nguyễn Công Thành lúc này là lực lượng đồng đều, ăn tập bài bản quanh năm, từng kinh qua nhiều sân chơi và mài sắc bản lĩnh từ chính nền tảng thành công năm 2025. Hiểu rõ giá trị của ngai vàng bóng đá sinh viên, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đến với giải năm nay với quyết tâm ngùn ngụt: bảo vệ vị thế trước sự đẹ dọa của những thế lực khác, trong đó, có chính "bại tướng" Trường ĐH Thủy lợi năm nào.

Sau cú đúp... á quân, rồi đến bước hụt trước đại diện Thanh Hóa, Trường ĐH Thủy lợi có lẽ hiểu rằng bức tranh bóng đá học đường Việt Nam đã thay đổi. Ngày càng nhiều đội bóng đầu tư mạnh mẽ, bởi thế, đứng yên đồng nghĩa với thụt lùi.

Sức mạnh của Trường ĐH Thủy lợi sẽ phát lộ đúng lúc? ẢNH: ĐỘC LẬP

Học trò ông Vũ Văn Trung đã chuẩn bị rất kỹ cho VCK TNSV THACO cup 2026. Trường ĐH Thủy lợi là đội duy nhất vẫn sạch lưới suốt từ vòng loại cho đến nay (không thủng lưới cả 6 trận đã đấu), với lối đá toan tính, chặt chẽ và giàu sức mạnh.

Các pha dàn xếp đánh biên, tình huống cố định và phản công chớp nhoáng vẫn là "sức nước" nâng con tàu Trường ĐH Thủy lợi lướt đi tại TNSV THACO cup 2026. Thế nhưng, trận hòa 0-0 trước Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (khiến đội phải đứng nhì bảng và gặp Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa quá sớm) đã cho thấy, đội bóng của ông Trung còn nhiều vấn đề, đặc biệt trong khâu tấn công.

Thử thách mang tên Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa dù rất khó khăn, nhưng cần thiết để Trường ĐH Thủy lợi khẳng định bản lĩnh. Nói như HLV Vũ Văn Trung, là muốn vô địch thì đối thủ nào cũng phải đương đầu.

Lần gần nhất gặp một đội bóng miền Bắc tại VCK, Trường ĐH Thủy lợi đã thắng (hòa 0-0 với Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội, thắng luân lưu năm 2023) nhờ sự thấu hiểu đối thủ. Song, đó cũng là trận đấu thừa "nhiệt" và nóng trên từng mét vuông cỏ.

Sự nảy lửa ấy sẽ xuất hiện vào chiều nay. Dưới sức nóng của sân Nha Trang, hai đại diện miền Bắc đã sẵn sàng cho bữa tiệc bóng đá thịnh soạn.