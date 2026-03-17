Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM tái hiện hành trình đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2019

Hồng Nam
Hồng Nam
17/03/2026 16:23 GMT+7

Là đội cuối cùng vượt qua vòng bảng, nhưng Trường ĐH Công nghệ TP.HCM lại là đại diện đầu tiên góp mặt tại tứ kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM viết nên câu chuyện đẹp

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất tại TNSV THACO cup 2026, khi đánh bại Trường CĐ FPT Polytechnic trên chấm luân lưu với tỷ số nghẹt thở 5-4 (hòa 0-0 trong 80 phút thi đấu chính thức. 

Trước hàng công với nhiều hảo thủ, lại được xây dựng trên nền tảng kiểm soát bóng nhuần nhuyễn, ban bật đẹp mắt của Trường CĐ FPT Polytechnic, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đã trải qua màn thử thách thể lực khắc nghiệt. 

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM tái hiện hành trình đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2019- Ảnh 1.

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM kiên cường đoạt vé bán kết

ẢNH: DUY ANH

Thế những, các học trò của HLV Trần Lê Duy dù chỉ có 1 ngày nghỉ trọn vẹn (so với 3 ngày của đối thủ), lại chơi phòng ngự chặt chẽ, kiên cường để giữ sạch lưới. Tinh thần tập thể cùng kỷ luật sắt đá của đội bóng vốn dĩ không có ngôi sao đã giúp đại diện miền Nam trụ vững trước ứng viên vô địch hàng đầu. 

Với tấm vé bán kết, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đã trở thành đội bóng đặc biệt nhất TNSV THACO cup 2026: là tập thể cuối cùng vượt qua vòng bảng (với tấm vé vớt dành cho đội thứ ba xuất sắc nhất), nhưng lại là đội đầu tiên góp mặt tại vòng 4 đội mạnh nhất. Hành trình của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM giống với những gì đội tuyển Việt Nam từng trải qua ở Asian Cup 2019. Khi ấy, Việt Nam cũng là đội cuối cùng vượt qua vòng bảng (chỉ được xác định đầy kịch tính bằng điểm fair-play lúc lượt cuối hạ màn), nhưng lại là đội đầu tiên hiện diện tại tứ kết sau khi hạ Jordan trên chấm luân lưu ở vòng 16 đội. 

Thành công của tinh thần quật cường 

Thành công của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM không đến từ may mắn. Hạt giống nghị lực đã được gieo trồng từ vòng bảng, ngay ở trận ra quân, khi Trường ĐH Công nghệ TP.HCM bị đương kim vô địch Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa dẫn trước 3-0 chóng vánh, nhưng kiên cường gỡ lại 2 bàn, thậm chí suýt thắng do được đá hơn người trong 20 phút cuối. 

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM tái hiện hành trình đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2019- Ảnh 2.

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM tái hiện hành trình đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2019- Ảnh 3.

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM tái hiện hành trình đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2019- Ảnh 4.

Đại diện TP.HCM khẳng định bản lĩnh vững vàng trước ứng viên vô địch

ẢNH: DUY ANH

Tinh thần đoàn kết "mọi người vì một người" cũng được thể hiện ở màn ăn mừng với số áo 22, khi toàn đội gửi món quà đến chân sút Ngô Đăng Nhật, người phải phẫu thuật sống mũi sau chấn thương ở trận ra quân. 

Ngay cả khi rơi vào "hiểm cảnh" phải thắng để tự cứu tấm vé đi tiếp, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM vẫn chơi đến cùng. Không sợ hãi, không lo lắng, mà tự tin khẳng định bản thân. 

"Chúng tôi sẽ nỗ lực, chuẩn bị kỹ càng, nghỉ ngơi hợp lý để giữ tinh thần và điểm rơi phong độ cho bán kết. Trường ĐH Công nghệ TP.HCM tôn trọng mọi đối thủ, song cũng tự tin vào những gì mình có để viết nên câu chuyện đáng nhớ tại TNSV THACO cup 2026", trợ lý Hoàng Đăng An của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM chia sẻ. 

2 mùa giải gần nhất, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM lần lượt lọt vào tứ kết (2025) và hiện tại đã góp mặt ở bán kết (2026). Đây là đại diện miền Nam có thành tích ấn tượng bậc nhất, cùng với Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, ở TNSV THACO cup những năm qua. 

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM tái hiện hành trình đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2019- Ảnh 5.

 

