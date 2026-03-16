Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO

Chủ nhà Trường ĐH Nha Trang sẽ đá trận tứ kết để đời?

Hồng Nam
16/03/2026 17:38 GMT+7

Là đội duy nhất không thắng trận nào nhưng vẫn lọt vào tứ kết, nhưng Trường ĐH Nha Trang vẫn có cơ hội tạo bất ngờ trước Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai ở màn so tài lúc 13 giờ 30 ngày 17.3.

Trường ĐH Nha Trang quyết tạo nên kỳ tích

"Có người trêu, Trường ĐH Nha Trang là đội bóng... hiếu khách, khi đá trận nào cũng có 1 điểm cho đối thủ mang về", lời nói nửa đùa nửa thật của một thành viên đội chủ nhà đã phác họa bức tranh của Trường ĐH Nha Trang tại vòng bảng TNSV THACO cup 2026. 

Đội bóng của HLV Nguyễn Anh Tú là đội bóng duy nhất lọt vào tứ kết mà chưa có chiến thắng nào. Trường ĐH Nha Trang đã hòa cả 3 trận với cùng tỷ số 1-1 trước Trường CĐ FPT Polytechnic, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM và Trường ĐH Tôn Đức Thắng. 

Dù gặp đối thủ vừa tầm hay mạnh hơn, Trường ĐH Nha Trang đều có điểm mang về, nhưng chưa bao giờ là 3 điểm trọn vẹn.

Trường ĐH Nha Trang (áo xanh) hòa cả 3 trận vòng bảng

Tuy nhiên, trong bóng đá, khoảng cách từ thua đến hòa thường không lớn, nhưng khoảng cách từ hòa đến thắng là cả một chặng đường đòi hỏi bản lĩnh và nỗ lực miệt mài. Cũng bởi vậy, 3 trận hòa mới có giá trị bằng 1 trận thắng. Xuyên suốt 3 trận vòng bảng, học trò ông Nguyễn Anh Tú đã chơi cực "nhiệt", tranh chấp sòng phẳng và sẵn sàng đôi công với những đội mạnh, như Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (đương kim hạng ba). Cái thiếu của đại diện Nam Trung bộ là sự tỉnh táo ở thời điểm then chốt. Trái tim đã nóng, nhưng cái đầu phải "lạnh" khi thời cơ đến. 

Song, chiếc chìa khóa mở cửa chiến thắng luôn là tinh thần tận hiến, điều này thì Trường ĐH Nha Trang có thừa. 

Dưới cơn mưa tầm tã suốt tuần qua, HLV Nguyễn Anh Tú cùng học trò vẫn miệt mài tập luyện. Ông Tú cùng học trò chủ yếu rèn lại thể lực, giữ cảm giác bóng, bởi lúc này việc huấn luyện đấu pháp không còn là ưu tiên số một. Các cầu thủ cần tinh thần thoải mái. Khi đã chơi với cái đầu thông thoáng, mọi chuyện đều có thể.

HLV Nguyễn Anh Tú sẽ cùng học trò chơi trận đấu để đời

"Trường ĐH Nha Trang có lối đá gắn kết và quyết tâm", HLV Lê Hữu Phát của Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai chia sẻ trước trận quyết đấu ngày 17.3. "Chúng tôi cũng lường trước áp lực của khán giả để điều chỉnh tâm lý". 

Quyết chiến, quyết thắng 

Trường ĐH Tôn Đức Thắng từng có trận đấu để đời trước Trường ĐH TDTT Đà Nẵng ở tứ kết mùa trước. Dù bị đánh giá thấp hơn hẳn, các học trò HLV Nguyễn Đình Long vẫn níu chân đối thủ với trận hòa 3-3. Thậm chí, Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã dẫn 3-2 đến những phút cuối cùng, để rồi thua bởi tình huống thủ môn non kinh nghiệm. 

Thua trên chấm luân lưu sau đó, song đó vẫn là kỷ niệm đẹp của thầy trò HLV Đình Long trước một trong những đội bóng mạnh nhất TNSV THACO cup.

Tinh thần của Trường ĐH Tôn Đức Thắng có thể được tái hiện ở Trường ĐH Nha Trang, khi HLV Nguyễn Anh Tú cùng học trò có đủ mọi yếu tố để làm nên chuyện. Đó là "chảo lửa" nóng rực với hàng nghìn sinh viên cổ vũ, tinh thần không buông bỏ cùng lối đá biên có đường nét.

Tính chất knock-out tại vòng tứ kết cũng tạo ra lợi thế cho những đội "cửa dưới" như Trường ĐH Nha Trang. Nếu phòng ngự phản công hợp lý, kín kẽ, phong tỏa ngòi nổ Nguyễn Phú Hồng Phúc của đối thủ, đồng thời chắt chiu tốt hơn cơ hội có được, Trường ĐH Nha Trang đủ khả năng viết tiếp câu chuyện đẹp tại TNSV THACO cup 2026. 

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
