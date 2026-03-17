Trường ĐH Nha Trang: Hẹn tái xuất mạnh mẽ ở sân chơi quốc tế

Trường ĐH Nha Trang: Nỗ lực, nhưng chưa đủ

Hành trình của Trường ĐH Nha Trang tại TNSV THACO cup 2026 đã dừng lại ở tứ kết, sau trận thua 0-2 trước Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai.

Dù tiếc nuối với những cơ hội bị bỏ lỡ của Hồ Thanh Phước, đặc biệt là pha đệm bóng vọt xà trong hiệp 2, cùng một bàn thắng bị từ chối do lỗi việt vị, nhưng HLV Nguyễn Anh Tú cũng thừa nhận: với chất lượng cầu thủ đồng đều hơn, Trường ĐH Công Nghệ Đồng Nai thắng xứng đáng. Nỗ lực của chủ nhà trong hiệp 2, đặc biệt ở 20 phút cuối trận với áp lực dồn dập là không đủ lớn để xô đổ hàng thủ đã sạch lưới từ đầu giải của đại diện Đông Nam bộ.

Trường ĐH Nha Trang (áo xanh) dừng bước ở tứ kết ẢNH: DUY ANH

Nỗi buồn thất bại là điều khó tránh khỏi, trong buổi chiều hàng nghìn khán giả Nha Trang đã đến sân chờ đón tấm vé bán kết lịch sử. Song, đội Trường ĐH Nha Trang cần đứng dậy để "xoá cờ làm lại".

Chủ nhà có thể học từ chính đối thủ đến từ Đông Nai. Bởi, để có tấm vé bán kết hôm nay, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai cũng từng bước lên từ sai lầm. Năm 2025, dù mang đến lực lượng rất mạnh cùng tham vọng vô địch để dự TNSV quốc tế, nhưng Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai đã "ngã đau" ở vòng bảng khi để thua Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội và Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.

"Ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại, ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần", là câu nói có lẽ đúng với chủ nhà Trường ĐH Nha Trang nhất lúc này. Mỗi thất bại là một bài học quý, mà nếu tiếp tục giữ tinh thần cầu tiến, thầy trò HLV Nguyễn Anh Tú sẽ tái xuất mạnh mẽ hơn.

"Đội Trường ĐH Nha Trang đã trưởng thành hơn nhiều. Tôi tự hào khi các cầu thủ đã nỗ lực và tiến bộ mỗi ngày. Các em luôn cố gắng vì màu cờ sắc áo, tiến về phía trước và không từ bỏ", HLV Nguyễn Anh Tú hạnh phúc về học trò.

Sẵn sàng cho hành trình mới

Dù dừng bước tại TNSV THACO cup 2026, nhưng hành trình của Trường ĐH Nha Trang chưa dừng lại.

Tuần tới, Thanh Phước cùng đồng đội sẽ bước vào cuộc đua mới, mang tên giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2026. Với tư cách chủ nhà, Trường ĐH Nha Trang sẽ là một trong hai đại diện Việt Nam, cùng với nhà vô địch TNSV THACO cup 2026, sẽ đối đầu bốn đội bóng quốc tế cực kỳ chất lượng đến từ Lào, Campuchia, Malaysia và Singapore để tranh chức vô địch.

HLV Nguyễn Anh Tú cùng học trò sẽ chuẩn bị cho TNSV quốc tế ngay từ bây giờ ẢNH: DUY ANH

"Tôi mong muốn cầu thủ bản lĩnh và kiên cường hơn ở TNSV quốc tế, chính từ "cú ngã" hôm nay. Sau trận, ban giám hiệu và ban huấn luyện dặn các em lấy lại tinh thần sảng khoái, đừng để bản thân bị chùng xuống, mà cần trạng thái cân bằng. Có như vậy, Trường ĐH Nha Trang sẽ có chuyển biến tốt hơn ở giải quốc tế, chơi tốt hơn và có thành tích tốt hơn.

Sau trận đấu này, toàn đội Trường ĐH Nha Trang vẫn duy trì nhịp tập luyện vào buổi chiều hàng ngày để chuẩn bị cho TNSV quốc tế. Các đội quốc tế, đặc biệt là đội ĐH Lào, đã chơi rất hay mùa trước. Các cầu thủ cần phải ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Trường ĐH Nha Trang sẽ chuẩn bị tốt hơn để các em gặt hái những trải nghiệm mới. Là một trong hai đội Việt Nam dự TNSV quốc tế, chúng tôi rất tự hào. Toàn đội sẽ thể hiện diện mạo mới, kết nối, giao lưu để các đội quốc tế thấy được sự thân thiện và cuồng nhiệt nơi đây", HLV Nguyễn Anh Tú đánh giá.