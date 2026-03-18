Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO

Live Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa - Trường ĐH Thủy lợi: 'Chung kết sớm' kịch tính

Hồng Nam - Lĩnh Nam
18/03/2026 12:29 GMT+7

Màn đọ sức giữa Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa - Trường ĐH Thủy lợi tại tứ kết là một trong những trận đấu đáng xem nhất VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

* Nhận định trận đấu 

Đều được đánh giá là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026), nhưng đáng tiếc, Trường ĐH Thủy lợi và Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa phải đụng độ nhau quá sớm.

Trong khi đương kim vô địch Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa vẫn khẳng định sức mạnh với ngôi đầu bảng C (7 điểm), cựu á quân Trường ĐH Thủy lợi chỉ đứng nhì bảng B (5 điểm). 

Cộng với sự sắp đặt của nhánh đấu và... định mệnh, hai đội bóng mạnh hàng đầu bóng đá học đường Việt Nam sẽ phải đọ sức trong trận tứ kết "một mất một còn" diễn ra lúc 13 giờ 30 hôm nay (18.3) để tranh vé bước tiếp con đường chinh phục danh hiệu. 

Thầy trò HLV Vũ Văn Trung đối đầu Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa ở tứ kết TNSV THACO cup chiều nay

Trường ĐH Thủy lợi Từng chinh chiến 3 VCK TNSV THACO cup, cùng hàng loạt giải đấu lớn nhỏ trong cộng đồng sinh viên, trong tay HLV Vũ Văn Trung là tập thể tinh quái, lì lợm, có thừa kinh nghiệm tác chiến cùng tổ chức đội hình thuộc hàng tốt nhất giải. Tuy nhiên, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa lại có lực lượng đồng đều, ăn tập bài bản quanh năm, từng kinh qua nhiều sân chơi và mài sắc bản lĩnh từ chính nền tảng thành công năm 2025, khi đội bóng này đánh bại chính Trường ĐH Thủy lợi trên chấm luân lưu ở trận play-off vòng loại phía bắc rồi tiến thẳng một mạch lên ngôi vô địch. 

Hiểu rõ giá trị của ngai vàng bóng đá sinh viên, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đến với giải năm nay với quyết tâm ngùn ngụt: bảo vệ vị thế trước sự đẹ dọa của những thế lực khác, trong đó, có chính "bại tướng" Trường ĐH Thủy lợi năm nào.

Sau cú đúp... á quân, rồi đến bước hụt trước đại diện Thanh Hóa, Trường ĐH Thủy lợi có lẽ hiểu rằng bức tranh bóng đá học đường Việt Nam đã thay đổi. Ngày càng nhiều đội bóng đầu tư mạnh mẽ, bởi thế, đứng yên đồng nghĩa với thụt lùi.

Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa (áo trắng) là tập thể đồng đều

Học trò ông Vũ Văn Trung đã chuẩn bị rất kỹ cho VCK TNSV THACO cup 2026. Trường ĐH Thủy lợi là đội duy nhất vẫn sạch lưới suốt từ vòng loại cho đến nay (không thủng lưới cả 6 trận đã đấu), với lối đá toan tính, chặt chẽ và giàu sức mạnh.

Các pha dàn xếp đánh biên, tình huống cố định và phản công chớp nhoáng vẫn là "sức nước" nâng con tàu Trường ĐH Thủy lợi lướt đi tại TNSV THACO cup 2026. Thế nhưng, trận hòa 0-0 trước Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (khiến đội phải đứng nhì bảng và gặp Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa quá sớm) đã cho thấy, đội bóng của ông Trung còn nhiều vấn đề, đặc biệt trong khâu tấn công.

Thử thách mang tên Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa dù rất khó khăn, nhưng cần thiết để Trường ĐH Thủy lợi khẳng định bản lĩnh. Nói như HLV Vũ Văn Trung, là muốn vô địch thì đối thủ nào cũng phải đương đầu.

Trận derby miền Bắc chiều nay hứa hẹn vô cùng hấp dẫn và khó đoán. 

Ngày buồn vui trái ngược của các học trò HLV Graechen

