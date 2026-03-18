Chiến thuật 'kèm người kiểu Ý' đưa Trường ĐH Thủy lợi vào chung kết

Trường ĐH Thủy lợi phòng ngự kiên cường

Chiến thắng "4 sao" trước đương kim vô địch Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa chính là thông điệp mạnh mẽ và nặng ký nhất mà Trường ĐH Thủy lợi gửi đến phần còn lại của giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Sau 2 năm, thế lực hàng đầu bóng đá học đường miền Bắc đã trở lại ngoạn mục. Học trò HLV Vũ Văn Trung thẳng tiến bán kết, chỉ còn cách chiếc cúp danh giá 2 trận đấu nữa.

Những năm trước, nền tảng thành công của Trường ĐH Thủy lợi nằm ở hệ thống tấn công, với những chiến thắng "trút mưa" mang đậm phong cách quyết đoán, cống hiến của thầy trò ông Vũ Văn Trung.

Trường ĐH Thủy lợi (áo trắng) không để lộ một kẽ hở nào ẢNH: ĐỘC LẬP

Còn ở giải năm nay, "đường băng" đưa Trường ĐH Thủy lợi tiến xa lại nằm ở hệ thống phòng ngự. Đội bóng áo đỏ đang là tập thể duy nhất ở giải năm nay sạch lưới xuyên suốt từ vòng loại đến vòng chung kết. Cụ thể, sau 7 trận đã đấu, Trường ĐH Thủy lợi lần lượt thắng ĐH Công nghiệp Hà Nội (2-0), ĐH Phenikaa (5-0), Trường ĐH Đại Nam (3-0) ở vòng loại, rồi thắng Trường ĐH Đồng Tháp (3-0), hòa Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai (0-0), trước khi thắng Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa (4-0). 17 bàn thắng, 0 bàn thua, đó là phong độ của một "ngựa đua" cho ngai vàng.

"Tiêu chí của chúng tôi là phải giữ được cầu môn trước khi ghi bàn, khi chưa thắng được thì đừng để thua. Trường ĐH Thủy lợi luôn siết chặt đội hình, rồi mới tính toán đẩy cao", HLV Vũ Văn Trung đánh giá.

Đấu pháp phòng thủ kiểu Ý phát huy tác dụng

Sau khi mất thủ quân Lê Văn Thức, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa chỉ còn một ngòi nổ sáng tạo ở trận tứ kết, mang tên Ngân Như Dũng.

Như Dũng chính là người đeo băng đội trưởng thay Văn Thức. Cầu thủ sinh năm 2006 từng ăn tập tại U.19 Thanh Hóa. Anh là người chơi xuất sắc nhất giải Thanh Niên sinh viên quốc tế 2025, giúp Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa bước lên ngai vàng lần đầu tiên.

Hiểu rõ sự nguy hiểm của Ngân Như Dũng, HLV Vũ Văn Trung đã áp dụng đấu pháp thú vị: cắt cử Bùi Xuân Trường theo kèm Như Dũng "như hình với bóng". Xuân Trường luôn áp sát đối thủ, sẵn sàng phạm lỗi khi cần, cắt mọi đường chuyền hướng tới Như Dũng, khiến thủ quân Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa luôn ở trạng thái "ức chế", không thể thoải mái phô diễn kỹ thuật hay triển khai lối chơi.

HLV Vũ Văn Trung tạo nên hệ thống phòng ngự vững chãi, kiên cố ẢNH: DUY ANH

"Chúng tôi hiểu rằng Ngân Như Dũng là "trái tim" của đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa, nên khi lên đấu pháp phòng ngự, Trường ĐH Thủy lợi đã có phương án theo kèm kỹ lưỡng, dù đối thủ lùi về hay dâng lên, dù chúng tôi cần bàn thắng hay phải phòng ngự. Sang hiệp 2, chúng tôi triển khai chiến thuật "đeo balo", tức là cắt cử người theo kèm Như Dũng thật sát, cậu ấy đi đâu, cầu thủ tôi đi theo đó. Đấu pháp này đã phát huy hiệu quả", HLV Vũ Văn Trung khẳng định.

Chiến thuật kèm người triệt để "man-marking" của Trường ĐH Thủy lợi lấy cảm hứng từ đội tuyển Ý ở World Cup 1982. Khi ấy, Ý đã có đấu pháp phong tỏa huyền thoại Diego Maradona cực kỳ độc đáo: cắt cử Claudio Gentile theo kèm 1-1 với Maradona trong cả trận đấu. Chính bởi Gentile theo quá "lì" và bền bỉ với siêu sao số một của đối thủ, Ý đã đánh bại Argentina với tỷ số 2-1 trong trận cầu đi vào lịch sử về hình mẫu chiến thuật.

Đấu pháp kèm người kiểu Ý sau này đã trở thành công thức để các đội bóng vô hiệu hóa ngôi sao số một của đối thủ. Manchester United từng thắng Chelsea với tỷ số 2-0 ở mùa giải 2016 - 2017 nhờ Ander Herrera "bỏ túi" siêu sao Eden Hazard bên phía Chelsea.

Hay trong cuốn tự truyện "Tôi tư duy tức là tôi chơi bóng", Andrea Pirlo từng chia sẻ cảm giác khó chịu khi bị Park Ji-sung theo... "dai như đỉa", khi AC Milan so tài Manchester United.

Đấu pháp cổ điển ấy phát huy tác dụng khi đưa Trường ĐH Thủy lợi thẳng tiến bán kết. Với lực lượng dạn dày cùng nhiều đấu pháp vẫn còn ẩn giấu trong tay áo, HLV Vũ Văn Trung cùng học trò đã sẵn sàng thách thức ngôi cao.