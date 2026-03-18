Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO

Hành trình tiếc nuối của cựu sao HAGL cùng Trường CĐ FPT Polytechnic

Hồng Nam
Hồng Nam
18/03/2026 12:30 GMT+7

Mang tới giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) thứ bóng đá đẹp mắt, tận hiến, nhưng cựu trung vệ HAGL Đông Triều cùng Trường CĐ FPT Polytechnic đã không thể có hành trình trọn vẹn.

Ngày buồn của cựu sao HAGL

Hành trình của cựu trung vệ HAGL Trần Hữu Đông Triều trong vai trò HLV trưởng Trường CĐ FPT Polytechnic tại TNSV THACO cup 2026 đã khép lại ở tứ kết. Đại diện miền Bắc để hòa 0-0 trước Trường ĐH Công nghệ TP.HCM trong 80 phút thi đấu chính thức, để rồi thua ngược 4-5 trên chấm đá luân lưu định mệnh.

Trường CĐ FPT Polytechnic đã có hai lần gõ cửa định mệnh. Một là trong trận đấu, khi ưu thế thể lực, trình độ cầu thủ lẫn năng lực tổ chức lối chơi giúp học trò của thầy Triều hoàn toàn kiểm soát thế trận, nhưng Trường CĐ FPT Polytechnic vẫn không thể xuyên lưới đối thủ. Đội bóng áo cam bỏ lỡ nhiều cơ hội dứt điểm trận đấu trong 80 phút, tránh "đêm dài lắm mộng".

Hành trình tiếc nuối của cựu sao HAGL cùng Trường CĐ FPT Polytechnic- Ảnh 1.

Trường CĐ FPT Polytechnic ngậm ngùi rời cuộc chơi ở tứ kết

ẢNH: ĐỘC LẬP

Hai là trên chấm luân lưu. Cú đá hỏng của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM ở lượt hai đã mở toang cánh cửa bán kết cho thầy trò Đông Triều. Chỉ cần Nguyễn Tấn Đạt sút tốt ở lượt năm, Trường CĐ FPT Polytechnic sẽ vào chung kết. Vậy nhưng, ở loạt sút quan trọng nhất, Tấn Đạt lại... dứt điểm lên trời. Đây là bước ngoặt, để rồi sau đó, đối thủ đã lội ngược dòng ngoạn mục nhằm giật vé bán kết.

Trái ngược với những lần "hồi sinh" ngoạn mục của đối thủ, đội bóng Trường CĐ FPT Polytechnic lại để vàng rơi khỏi tầm tay. "Đó là bóng đá, luôn khó đoán khó lường", HLV Đông Triều đã lường trước rủi ro khi cuộc đấu còn chưa bắt đầu, nhưng, Trường CĐ FPT Polytechnic lại rời cuộc chơi theo cách tiếc nuối. Tấn Đạt cùng đồng đội là tập thể đầu tiên phải nói lời tạm biệt giải đấu dù không thua trận nào trong 80 phút, xuyên suốt từ vòng loại đến vòng chung kết.

Đáng tiếc cho Trường CĐ FPT Polytechnic, khi đây là đội bóng được xây dựng bài bản, chuyên nghiệp và chỉn chu đến từng chi tiết. Lãnh đạo nhà trường khẳng định sự nghiêm túc với TNSV THACO cup, khi mang về cựu trung vệ HAGL Trần Hữu Đông Triều cho ghế HLV trưởng, rồi tuyển mộ Nguyễn Bá Minh Hiếu (cựu thủ môn Hà Nội) cho vị trí HLV thủ môn. 

Lực lượng Trường CĐ FPT Polytechnic cũng được tuyển mộ, sàng lọc chất lượng từ nhiều vùng miền trên cả nước. Để chuẩn bị cho VCK TNSV THACO cup 2026, thầy trò HLV Đông Triều chính là đội đầu tiên đến Nha Trang (vào ngày 1.3) để ổn định nơi ăn chốn ở. 

Hành trình tiếc nuối của cựu sao HAGL cùng Trường CĐ FPT Polytechnic- Ảnh 2.

HLV Đông Triều chưa thể có niềm vui trong lần đầu đến VCK

ẢNH: DUY ANH

Nhằm thích nghi với điều kiện thi đấu lúc 13 giờ, đại diện miền Bắc cũng chấp nhận tập thể lực dưới cái nóng "đổ lửa". Với mong muốn mồ hôi rơi trên "thao trường" là nguồn sống cho vinh quang nơi thực chiến, thầy trò HLV Đông Triều đã không quản ngại khó khăn. Từ các bài tập như khởi động, đỡ bước một, phối hợp nhóm, dứt điểm, chạy đội hình... Trường CĐ FPT Polytechnic đều tiến hành chỉn chu, khoa học, với giáo án tiệm cận một đội chuyên nghiệp.

Tinh thần lao động nghiêm túc được thể hiện bằng chính màn thể hiện của Trường CĐ FPT Polytechnic: đá ban bật, kiểm soát đẹp mắt, phòng ngự chắc chắn và tấn công biến hóa. 

Dường như bởi dồn hết tâm sức, mà thất bại của đội bóng Trường CĐ FPT Polytechnic càng khó chấp nhận hơn. Khi bao quanh Đông Triều, Minh Hiếu cùng học trò là nỗi buồn trĩu nặng.

Dậy mà đi 

Trường CĐ FPT Polytechnic đã đầu tư mạnh mẽ và bài bản cho bóng đá sinh iên. Dù vậy, bản lĩnh là thứ tiền bạc hay giáo án huấn luyện có thể đổi lấy. 

HLV Đông Triều dù từng tập luyện ở Arsenal, khoác áo các cấp độ đội tuyển đá bao nhiêu giải lớn nhỏ đi nữa, cũng chẳng thể "truyền" kinh nghiệm thi đấu cho học trò.

Trải nghiệm chỉ có thể hình thành qua thực chiến, gom nhặt từ thất bại. Chính những đội bóng mạnh nhất TNSV THACO cup là những tập thể từng nếm trải những trận thua... cay đắng nhất. Phải vấp ngã mới biết cách đi vững vàng hơn. 

Hành trình tiếc nuối của cựu sao HAGL cùng Trường CĐ FPT Polytechnic- Ảnh 3.

Hành trình tiếc nuối của cựu sao HAGL cùng Trường CĐ FPT Polytechnic- Ảnh 4.

Đội bóng áo cam phải đứng dậy làm lại

ẢNH: DUY ANH

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đã gạt nước mắt từ trận thua Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa ở tứ kết mùa trước để tạo nên tập thể thực dụng triệt để và kiên cường hơn. Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai cũng có bài học thất bại vòng bảng mùa trước nhằm tự răn mình, phải chắt chiu từng cơ hội nếu không muốn trả giá. Chẳng nhà vô địch nào chưa từng có "vết sẹo" trên da. Cùng là hố sâu thất bại, nhưng đội yếu sẽ buông bỏ, còn đội mạnh biết cách trèo lên, thậm chí tiến một mạch đến đỉnh vinh quang.

Thái độ sau thất bại mới là chìa khóa cốt lõi phân định rạch ròi giữa nhà vô địch và phần còn lại, chứ chẳng phải độ chịu chơi hay tính chuyên nghiệp. 

Trường CĐ FPT Polytechnic là đội bóng mạnh. Vậy thì đứng dậy và bước tiếp thôi, chờ đợi gì nữa!

Hành trình tiếc nuối của cựu sao HAGL cùng Trường CĐ FPT Polytechnic- Ảnh 5.


Tin liên quan

Tình yêu chân thành của 'cầu thủ thứ 12'

Tình yêu chân thành của 'cầu thủ thứ 12'

Tình yêu của người hâm mộ Trường ĐH Nha Trang dành cho đội nhà thể hiện ở khoảnh khắc dù buồn, nhưng chân thành và xúc động: kiên trì ở lại động viên cầu thủ, không rời đi dù tấm vé bán kết đã rời xa tầm tay.

Derby miền Bắc 'đốt nóng' sân Trường ĐH Nha Trang

Ngày buồn vui trái ngược của các học trò HLV Graechen

Khám phá thêm chủ đề

HAGL trường cđ fpt polytechnic Đông Triều giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận