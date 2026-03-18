Hành trình tiếc nuối của cựu sao HAGL cùng Trường CĐ FPT Polytechnic

Ngày buồn của cựu sao HAGL

Hành trình của cựu trung vệ HAGL Trần Hữu Đông Triều trong vai trò HLV trưởng Trường CĐ FPT Polytechnic tại TNSV THACO cup 2026 đã khép lại ở tứ kết. Đại diện miền Bắc để hòa 0-0 trước Trường ĐH Công nghệ TP.HCM trong 80 phút thi đấu chính thức, để rồi thua ngược 4-5 trên chấm đá luân lưu định mệnh.

Trường CĐ FPT Polytechnic đã có hai lần gõ cửa định mệnh. Một là trong trận đấu, khi ưu thế thể lực, trình độ cầu thủ lẫn năng lực tổ chức lối chơi giúp học trò của thầy Triều hoàn toàn kiểm soát thế trận, nhưng Trường CĐ FPT Polytechnic vẫn không thể xuyên lưới đối thủ. Đội bóng áo cam bỏ lỡ nhiều cơ hội dứt điểm trận đấu trong 80 phút, tránh "đêm dài lắm mộng".

Trường CĐ FPT Polytechnic ngậm ngùi rời cuộc chơi ở tứ kết ẢNH: ĐỘC LẬP

Hai là trên chấm luân lưu. Cú đá hỏng của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM ở lượt hai đã mở toang cánh cửa bán kết cho thầy trò Đông Triều. Chỉ cần Nguyễn Tấn Đạt sút tốt ở lượt năm, Trường CĐ FPT Polytechnic sẽ vào chung kết. Vậy nhưng, ở loạt sút quan trọng nhất, Tấn Đạt lại... dứt điểm lên trời. Đây là bước ngoặt, để rồi sau đó, đối thủ đã lội ngược dòng ngoạn mục nhằm giật vé bán kết.

Trái ngược với những lần "hồi sinh" ngoạn mục của đối thủ, đội bóng Trường CĐ FPT Polytechnic lại để vàng rơi khỏi tầm tay. "Đó là bóng đá, luôn khó đoán khó lường", HLV Đông Triều đã lường trước rủi ro khi cuộc đấu còn chưa bắt đầu, nhưng, Trường CĐ FPT Polytechnic lại rời cuộc chơi theo cách tiếc nuối. Tấn Đạt cùng đồng đội là tập thể đầu tiên phải nói lời tạm biệt giải đấu dù không thua trận nào trong 80 phút, xuyên suốt từ vòng loại đến vòng chung kết.

Đáng tiếc cho Trường CĐ FPT Polytechnic, khi đây là đội bóng được xây dựng bài bản, chuyên nghiệp và chỉn chu đến từng chi tiết. Lãnh đạo nhà trường khẳng định sự nghiêm túc với TNSV THACO cup, khi mang về cựu trung vệ HAGL Trần Hữu Đông Triều cho ghế HLV trưởng, rồi tuyển mộ Nguyễn Bá Minh Hiếu (cựu thủ môn Hà Nội) cho vị trí HLV thủ môn.

Lực lượng Trường CĐ FPT Polytechnic cũng được tuyển mộ, sàng lọc chất lượng từ nhiều vùng miền trên cả nước. Để chuẩn bị cho VCK TNSV THACO cup 2026, thầy trò HLV Đông Triều chính là đội đầu tiên đến Nha Trang (vào ngày 1.3) để ổn định nơi ăn chốn ở.

HLV Đông Triều chưa thể có niềm vui trong lần đầu đến VCK ẢNH: DUY ANH

Nhằm thích nghi với điều kiện thi đấu lúc 13 giờ, đại diện miền Bắc cũng chấp nhận tập thể lực dưới cái nóng "đổ lửa". Với mong muốn mồ hôi rơi trên "thao trường" là nguồn sống cho vinh quang nơi thực chiến, thầy trò HLV Đông Triều đã không quản ngại khó khăn. Từ các bài tập như khởi động, đỡ bước một, phối hợp nhóm, dứt điểm, chạy đội hình... Trường CĐ FPT Polytechnic đều tiến hành chỉn chu, khoa học, với giáo án tiệm cận một đội chuyên nghiệp.

Tinh thần lao động nghiêm túc được thể hiện bằng chính màn thể hiện của Trường CĐ FPT Polytechnic: đá ban bật, kiểm soát đẹp mắt, phòng ngự chắc chắn và tấn công biến hóa.

Dường như bởi dồn hết tâm sức, mà thất bại của đội bóng Trường CĐ FPT Polytechnic càng khó chấp nhận hơn. Khi bao quanh Đông Triều, Minh Hiếu cùng học trò là nỗi buồn trĩu nặng.

Dậy mà đi

Trường CĐ FPT Polytechnic đã đầu tư mạnh mẽ và bài bản cho bóng đá sinh iên. Dù vậy, bản lĩnh là thứ tiền bạc hay giáo án huấn luyện có thể đổi lấy.

HLV Đông Triều dù từng tập luyện ở Arsenal, khoác áo các cấp độ đội tuyển đá bao nhiêu giải lớn nhỏ đi nữa, cũng chẳng thể "truyền" kinh nghiệm thi đấu cho học trò.

Trải nghiệm chỉ có thể hình thành qua thực chiến, gom nhặt từ thất bại. Chính những đội bóng mạnh nhất TNSV THACO cup là những tập thể từng nếm trải những trận thua... cay đắng nhất. Phải vấp ngã mới biết cách đi vững vàng hơn.

Đội bóng áo cam phải đứng dậy làm lại ẢNH: DUY ANH

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đã gạt nước mắt từ trận thua Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa ở tứ kết mùa trước để tạo nên tập thể thực dụng triệt để và kiên cường hơn. Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai cũng có bài học thất bại vòng bảng mùa trước nhằm tự răn mình, phải chắt chiu từng cơ hội nếu không muốn trả giá. Chẳng nhà vô địch nào chưa từng có "vết sẹo" trên da. Cùng là hố sâu thất bại, nhưng đội yếu sẽ buông bỏ, còn đội mạnh biết cách trèo lên, thậm chí tiến một mạch đến đỉnh vinh quang.

Thái độ sau thất bại mới là chìa khóa cốt lõi phân định rạch ròi giữa nhà vô địch và phần còn lại, chứ chẳng phải độ chịu chơi hay tính chuyên nghiệp.

Trường CĐ FPT Polytechnic là đội bóng mạnh. Vậy thì đứng dậy và bước tiếp thôi, chờ đợi gì nữa!



