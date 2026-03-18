Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO

Tình yêu chân thành của 'cầu thủ thứ 12'

Hồng Nam
18/03/2026 07:50 GMT+7

Tình yêu của người hâm mộ Trường ĐH Nha Trang dành cho đội nhà thể hiện ở khoảnh khắc dù buồn, nhưng chân thành và xúc động: kiên trì ở lại động viên cầu thủ, không rời đi dù tấm vé bán kết đã rời xa tầm tay.

CĐV Trường ĐH Nha Trang vì yêu mà đến

Dừng bước ở tứ kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026), nhưng Trường ĐH Nha Trang đã để lại hình ảnh đẹp. 

Đó là tinh thần thi đấu kiên cường, lấy nỗ lực bù đắp khoảng trống kinh nghiệm để cống hiến trận đấu hay. Các học trò HLV Nguyễn Anh Tú có "ôm đầu" vì những cơ hội bị bỏ lỡ trước Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, nhưng có lẽ không có gì phải tiếc nuối vì đã chơi hết mình. 

Trường ĐH Nha Trang (áo xanh) dừng bước ở tứ kết sau trận thua 0-2 trước Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

Đó là khí chất sinh viên. Bóng đá có thắng có thua, quan trọng là nỗ lực vượt qua chính mình. Từ chỗ dừng bước ở vòng loại năm ngoái, Trường ĐH Nha Trang đã lọt vào nhóm 8 đội mạnh nhất TNSV THACO cup năm nay, để rồi đến tứ kết mới thua trận đầu tiên. "Các cầu thủ đã chiến thắng giới hạn bản thân và tiến bộ rất nhiều", HLV Nguyễn Anh Tú trải lòng sau trận. 

Cảm nhận được nhuệ khí ấy, nên mà ngay cả khi cầu thủ gần như không còn hy vọng, hàng nghìn CĐV Nha Trang vẫn kiên nhẫn ngồi lại sân, cổ vũ đến những giây cuối cùng. Đó là những sinh viên đến sân từ sớm để giữ chỗ xem đẹp, bất chấp cái nắng "hầm hập" phố biển, là những bậc phụ huynh đi đường xa đến xem con mình thi đấu với ánh mắt tràn ngập tự hào và yêu thương, như người ba của tiền đạo Hồ Thanh Phước, hay là những khán giả từ mọi lứa tuổi, nhưng có sợi dây kết nối là tình yêu bóng đá... đã tạo nên ngày hội thực sự ở Trường ĐH Nha Trang. 

Những khán đài chật cứng khán giả

Góc xem bóng đá độc lạ của CĐV Trường ĐH Nha Trang

Đội nắng cổ vũ bóng đá

Khi khán đài chật cứng khán giả, cũng là lúc CĐV đứng xếp hàng ngoài sân, trên sườn đồi, bên ngoài khuôn viên, để theo dõi trận đấu qua khe lưới. Góc xem có thể không đẹp, nhưng tình cảm ấy, không gì có thể sánh bằng. 

Không từ bỏ 

Khi trận đấu khép lại, một nửa khán đài chọn ở lại sân, vỗ tay và gõ trống để ủng hộ thầy trò HLV Nguyễn Anh Tú. Dù chưa thể "thắng đẹp", nhưng Trường ĐH Nha Trang đã "chơi đẹp" và "cổ vũ đẹp", như tiêu chí mà TNSV THACO cup luôn hướng tới. Tình yêu ấy đẹp và đơn thuần như tính cách hiền lành, chất phác của con người Nam Trung bộ. Đã yêu, là yêu hết lòng, không buông tay trong khó khăn.

"Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các sinh viên, CĐV đã chân thành ở lại đến phút cuối cùng, dù thắng hay thua vẫn luôn ủng hộ, ở bên đội bóng. Trường ĐH Nha Trang sẽ luôn nỗ lực để đền đáp yêu thương của khán giả", HLV Nguyễn Anh Tú thay mặt toàn đội tri ân người hâm mộ. 

Những CĐV nhiệt thành đã tạo nên bức tranh đa sắc và đáng nhớ cho TNSV THACO cup

Những khán đài đẹp không chỉ minh chứng cho sức hút của TNSV THACO cup, mà còn minh chứng cho điều vốn dĩ giản đơn trong thể thao: hãy cứ cố gắng hết mình, người hâm mộ sẽ luôn ở bên.

Với "cầu thủ thứ 12", Trường ĐH Nha Trang sẽ trở lại mạnh mẽ tại giải TNSV quốc tế 2026. Với những CĐV cuồng nhiệt, sân chơi năm nay sẽ hấp dẫn đến giây cuối cùng, trở thành mảnh ký ức không quên trong thời sinh viên đẹp đẽ của nhiều bạn trẻ. 

Derby miền Bắc 'đốt nóng' sân Trường ĐH Nha Trang

Cuộc đấu giữa Trường ĐH Thủy lợi và Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa (13 giờ 30 hôm nay 18.3) tại tứ kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO sẽ là trận đấu đáng xem bậc nhất sân chơi năm nay.

Ngày buồn vui trái ngược của các học trò HLV Graechen

Trường ĐH Nha Trang: Hẹn tái xuất mạnh mẽ ở sân chơi quốc tế

