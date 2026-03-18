Hai cặp bán kết TNSV THACO cup 2026 lộ diện: Lịch thi đấu mới nhất

Bán kết TNSV THACO cup 2026 kịch tính và khó đoán

Vòng tứ kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) đã khép lại chiều 18.3, sau khi những trận đấu cuối cùng hạ màn.

Đương kim vô địch Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã trở thành cựu vương sau thất bại đậm 0-4 trước Trường ĐH Thủy lợi. Sức mạnh áp đảo nhờ quá trình chuẩn bị chu toàn đã giúp các học trò của HLV Vũ Văn Trung kiểm soát trận đấu và đè bẹp đối thủ để lừng lững tiến vào bán kết.

Trường ĐH Thủy lợi trở lại bán kết sau 2 năm chờ đợi ẢNH: ĐỘC LẬP

Sau 2 năm, Trường ĐH Thủy lợi đã trở lại đường đua vô địch. Quyết tâm nâng cúp cùng kinh nghiệm lọc lõi ở sân chơi TNSV THACO cup sẽ giúp Trường ĐH Thủy lợi thành "ngựa đua" dũng mãnh bậc nhất mùa này.

Ở trận đấu còn lại, sau khi hòa nhau 0-0 trong 80 phút, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đã thắng 4-1 trước đương kim á quân Trường ĐH TDTT Đà Nẵng, qua đó giành tấm vé bán kết đầy bất ngờ.

Trước đó, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đã đánh bại Trường CĐ FPT Polytechnic với tỷ số 5-4 trên chấm đá luân lưu, sau khi hai đội hòa nhau 0-0 ở thời gian thi đấu chính thức. Đây là lần đầu, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM chạm đến bán kết. Nỗ lực bền bỉ của thầy trò HLV Phan Ánh Minh đã được đền đáp, khi quật ngã đối thủ mạnh hơn nhờ hàng thủ kỷ luật.

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai cũng thắng 2-0 trước chủ nhà Trường ĐH Nha Trang để trở lại bán kết sau 2 năm chờ đợi. Kinh nghiệm vượt trội đã giúp Nguyễn Phú Hồng Phúc cùng đồng đội vượt qua sức ép của khán giả Nha Trang, qua đó viết tiếp hành trình chinh phục đỉnh cao mà đội bóng này luôn theo đuổi.

Như vậy, trận bán kết 1 diễn ra lúc 13 giờ 30 ngày 20.3 là cuộc chạm trán giữa Trường ĐH Thủy lợi và Trường ĐH Công nghệ TP.HCM. Đây là lần đầu, hai đội gặp nhau tại TNSV THACO cup.

Trận bán kết 2 diễn ra lúc 15 giờ 45 ngày 20.3 là màn so tài giữa Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai và Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.

TNSV THACO cup 2026 đang đi đến chặng cuối cùng, với những ứng viên vô địch được định hình rõ ràng.