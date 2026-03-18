Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO

Hai cặp bán kết TNSV THACO cup 2026 lộ diện: Lịch thi đấu mới nhất

Hồng Nam
18/03/2026 17:32 GMT+7

Sau 4 trận tứ kết nghẹt thở và khó đoán, 4 đội bóng lọt vào bán kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) đã được xác định.

Bán kết TNSV THACO cup 2026 kịch tính và khó đoán

Vòng tứ kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) đã khép lại chiều 18.3, sau khi những trận đấu cuối cùng hạ màn.

Đương kim vô địch Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã trở thành cựu vương sau thất bại đậm 0-4 trước Trường ĐH Thủy lợi. Sức mạnh áp đảo nhờ quá trình chuẩn bị chu toàn đã giúp các học trò của HLV Vũ Văn Trung kiểm soát trận đấu và đè bẹp đối thủ để lừng lững tiến vào bán kết.

Trường ĐH Thủy lợi trở lại bán kết sau 2 năm chờ đợi

Sau 2 năm, Trường ĐH Thủy lợi đã trở lại đường đua vô địch. Quyết tâm nâng cúp cùng kinh nghiệm lọc lõi ở sân chơi TNSV THACO cup sẽ giúp Trường ĐH Thủy lợi thành "ngựa đua" dũng mãnh bậc nhất mùa này.

Ở trận đấu còn lại, sau khi hòa nhau 0-0 trong 80 phút, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đã thắng 4-1 trước đương kim á quân Trường ĐH TDTT Đà Nẵng, qua đó giành tấm vé bán kết đầy bất ngờ. 

Trước đó, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đã đánh bại Trường CĐ FPT Polytechnic với tỷ số 5-4 trên chấm đá luân lưu, sau khi hai đội hòa nhau 0-0 ở thời gian thi đấu chính thức. Đây là lần đầu, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM chạm đến bán kết. Nỗ lực bền bỉ của thầy trò HLV Phan Ánh Minh đã được đền đáp, khi quật ngã đối thủ mạnh hơn nhờ hàng thủ kỷ luật.

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai cũng thắng 2-0 trước chủ nhà Trường ĐH Nha Trang để trở lại bán kết sau 2 năm chờ đợi. Kinh nghiệm vượt trội đã giúp Nguyễn Phú Hồng Phúc cùng đồng đội vượt qua sức ép của khán giả Nha Trang, qua đó viết tiếp hành trình chinh phục đỉnh cao mà đội bóng này luôn theo đuổi.

Như vậy, trận bán kết 1 diễn ra lúc 13 giờ 30 ngày 20.3 là cuộc chạm trán giữa Trường ĐH Thủy lợi và Trường ĐH Công nghệ TP.HCM. Đây là lần đầu, hai đội gặp nhau tại TNSV THACO cup.

Trận bán kết 2 diễn ra lúc 15 giờ 45 ngày 20.3 là màn so tài giữa Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai và Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. 

TNSV THACO cup 2026 đang đi đến chặng cuối cùng, với những ứng viên vô địch được định hình rõ ràng.

Khám phá thêm chủ đề

tnsv thaco cup Bán kết lịch thi đấu giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận