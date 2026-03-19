Đương kim vô địch và á quân bị loại: Tiếc, nhưng không bất ngờ!

TNSV THACO cup sẽ có nhà vô địch và á quân mới

Hai trận tứ kết TNSV THACO cup 2026 chiều qua (18.3) đã trở thành ký ức buồn với cả đương kim vô địch và đương kim á quân. Hai đội bóng mạnh bậc nhất phải nói lời chia tay, sau những thất bại đau đớn.

Nhà vô địch Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa thua 0-4 trước Trường ĐH Thủy lợi. Một thất bại sốc về tỷ số, khiến nhiều cầu thủ chưa hết "choáng váng". Được đánh giá nhỉnh hơn với đội hình còn đồng đều vượt trội năm trước, song Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã nhận thất bại đậm nhất sau 20 trận đã đấu tại TNSV THACO cup, cũng là thất bại đậm thứ hai của các đội chỉ tính riêng ở vòng chung kết năm nay.

Trường ĐH Thủy lợi (áo trắng) loại đương kim vô địch Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa khỏi cuộc chơi ẢNH: ĐỘC LẬP

Á quân Trường ĐH TDTT Đà Nẵng cũng cúi đầu ra về, khi thua Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM với tỷ số 1-4 trên chấm luân lưu (hòa 0-0 sau 80 phút). Đại diện miền Trung sút hỏng tới 2 quả luân lưu, dù được đánh giá mạnh hơn về thể lực, bản lĩnh lẫn trình độ kỹ chiến thuật. Cả "số một" và "số hai" đều sớm dừng chân, cho thấy cục diện khắc nghiệt, khó lường tại TNSV THACO cup.

Mùa trước, các trường thể thao chiếm ưu thế tuyệt đối, khi đóng góp 3 trong số 4 đội vào bán kết (Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa, Trường ĐH TDTT Đà Nẵng, Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội), rồi góp luôn 2 đại diện đá chung kết. Tuy nhiên, cả 3 đội bóng nói trên đều không còn khẳng định được vị thế. Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội dừng bước ở vòng loại phía bắc, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa và Trường ĐH TDTT Đà Nẵng thua tứ kết. Đội bóng duy nhất lọt vào bán kết năm ngoái vẫn tiếp tục hành trình ở bán kết năm nay là Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.

Chìa khóa chiến thắng

Dù không sở hữu hàng loạt nhân tố được ăn tập bài bản, có sẵn tố chất thể thao, nhưng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM vẫn vươn cao nhờ tinh thần tập thể.

Đội bóng của HLV Trần Văn Dũng tổ chức lối chơi bài bản, khi phòng ngự kín kẽ, che chắn tuyến giữa nhờ khả năng cầm trịch và hoạt động miệt mài của Thạch Tuấn Tường, rồi triển khai bóng phản công nhanh với những mũi nhọn như Lê Xuân Vũ, Phan Văn Long Vũ, Trương Gia Kiệt.

Lối đá chặt chẽ và thực dụng như một đội bóng chuyên nghiệp đã biến đội bóng không có ngôi sao như Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM thành một khối gắn kết. Đại diện miền Nam cũng chơi với tinh thần cống hiến đậm chất sinh viên: quyết liệt, thượng võ và hết mình.

Đó cũng là con đường đã đưa Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Thủy lợi và Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai vào bán kết mùa này. Sau 1 năm "nép sau" thành công của các trường thể thao, sự vươn lên (hoặc trở lại) của 4 đội bóng bán kết mùa này cho thấy: tố chất cá nhân dẫu quan trọng, nhưng tổ chức lối chơi, tính kỷ luật và tinh thần vì màu cờ sắc áo mới là cốt lõi thành công.

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM có ý chí đáng nể ẢNH: ĐỘC LẬP

Trường ĐH Thủy lợi đã đánh bại dàn tuyển thủ sở hữu kỹ thuật cá nhân bậc nhất giải của Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa, nhờ kỷ luật thép trong vận hành lối chơi, cùng vũ khí bóng bổng độc đáo.

Trong khi đó, hai đội bóng TP.HCM lần lượt hạ dàn "cầu chuyên" của Trường CĐ FPT Polytechnic và Trường ĐH TDTT Đà Nẵng bằng sự kiên trì, nhẫn nại, cùng niềm tin sức mạnh tập thể luôn ưu việc hơn phẩm chất cá nhân.

Những giá trị ấy đã tạo nên vẻ đẹp cho TNSV THACO cup. Bóng đá sinh viên phải là cuộc chơi của năng lực tập thể (dù rằng không thể phủ nhận vai trò của từng cá nhân), của "cái ta" nhiều hơn "cái tôi", của những đầu tư chuyên nghiệp, bài bản cả về chất xám lẫn giữ gìn màu cờ sắc áo trường học.

Mùa giải này, TNSV THACO cup sẽ chứng kiến nhà vô địch mới (sau ĐH Huế mùa 1, Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM mùa 2 và Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa mùa 3). Đồng thời, chắc chắn có ít nhất 1 đại diện lần đầu góp mặt tại chung kết (bởi ngoài Trường ĐH Thủy lợi, 3 đội còn lại đều chưa từng lọt vào trận đấu cuối).

Guồng đào thải và cạnh tranh khắc nghiệt không chỉ mang tới sức hấp dẫn từ sự... khó đoán, mà còn đặt ra tiêu chuẩn mới cho các đội. Muốn giữ được vị thế, phải không ngừng làm mới bản thân.