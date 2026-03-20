Trường ĐH Thủy lợi phải vượt qua nỗi sợ 'bê tông'

Trường ĐH Thủy lợi có phá được 'bê tông' HUTECH?

Chiến thắng 4-0 trước Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa giúp Trường ĐH Thủy lợi bắn một mũi tên trúng hai đích: tiến thêm bước dài đến ngôi vô địch, đồng thời khẳng định vị thế vững chãi trong làng bóng đá học đường.

Đường chinh phục vinh quang của thầy trò HLV Vũ Văn Trung đã rộng mở, khi những ứng viên mạnh nhất như Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa, Trường ĐH TDTT Đà Nẵng và Trường CĐ FPT Polytechnic đều đã rời cuộc chơi. Trong khi 3 đội bóng còn lại ở bán kết chưa từng vào đến chung kết, Trường ĐH Thủy lợi lại dạn dày và giàu trải nghiệm, khi từng nếm trải vinh quang lẫn cay đắng suốt 4 mùa dự TNSV THACO cup.

Dù vậy, HLV Vũ Văn Trung cũng thừa nhận: "Đã vào bán kết, cơ hội của các đội là 50-50. Không có đội bóng yếu ở vòng này. Trường ĐH Công nghệ TP.HCM là đối thủ mạnh, được tổ chức tốt và tinh thần chiến đấu cao. Trường ĐH Thủy lợi phải nỗ lực".

Lo lắng của Trường ĐH Thủy lợi là dễ hiểu, bởi dù không có nhiều hảo thủ như các trường thể thao, lại chỉ vượt qua vòng bảng bằng tấm vé vớt lượt cuối, nhưng Trường ĐH Công nghệ TP.HCM lại có sức chiến đấu phi thường. Đội bóng của HLV Phan Ánh Minh cũng tổ chức phòng ngự kiên cố, bài bản với nhiều lớp khác nhau, cùng khả năng đeo bám quyết liệt. Đội hình toàn hảo thủ của Trường CĐ FPT Polytechnic dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Hữu Đông Triều đã bất lực "toàn tập" trước khối bê tông mang nhãn hiệu HUTECH, để rồi gục ngã trên chấm luân lưu.

Trong khi Trường ĐH Thủy lợi chịu sức ép phải thắng, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM lại có tâm lý thoải mái. Vì với đại diện miền Nam, vào bán kết đã là thành công. Cái đầu thông thoáng sẽ giúp học trò ông Phan Ánh Minh xung trận với tâm lý thả lỏng, thoải mái phòng ngự chặt rồi chờ thời cơ phản đòn.

Đó là điều Trường ĐH Thủy lợi... sợ nhất. Học trò ông Vũ Văn Trung đã đánh bại Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa ở tứ kết, nhờ khai thác điểm yếu tâm lý của đối thủ. "Chúng tôi biết Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa là đương kim vô địch nên họ chịu sức ép, khác hẳn với mùa đầu. Trường ĐH Thủy lợi đã tấn công vào lỗ hổng tâm lý ấy", ông Trung thừa nhận.

Lúc này, áp lực phải thể hiện mình đã chuyển sang Trường ĐH Thủy lợi. Nguyễn Hoàng Danh sẽ không còn thế trận thông thoáng như tứ kết, mà chuyển sang nhiệm vụ "khoan cắt bê tông".

Ở vòng bảng, Trường ĐH Thủy lợi đã bất lực trước "bê tông" Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Trong ngày đối thủ phòng ngự kiên cường, lì lợm, chặn mọi ngả đường từ biên đến trung lộ, cộng với sự vô duyên của các chân sút như Trần Đức Hoan (bỏ lỡ 4 cơ hội), Bùi Xuân Trường, HLV Vũ Văn Trung cùng học trò phải chấp nhận hòa 0-0.

"Tôi đã cho học trò tập dứt điểm liên tục để lấy lại cảm giác bóng. Trường ĐH Thủy lợi lường trước viễn cảnh đối thủ đá phòng ngự ở bán kết, nên sẽ có phương án khoan phá", ông Trung nhấn mạnh.

Không sợ luân lưu

Trường ĐH Thủy lợi cũng chuẩn bị cho kịch bản đá luân lưu, ngay từ khi hội quân chuẩn bị cho vòng loại. 3 năm qua, học trò ông Trung thua tới 5 loạt đá luân lưu ở các giải đấu khác nhau, 3 trong số này diễn ra tại TNSV THACO cup.

Nước mắt Thủy lợi đã đổ xuống rất nhiều vì chấm đá định mệnh này. Nhưng, HLV Vũ Văn Trung cùng học trò chọn cách đương đầu, thay vì né tránh. Ai sút luân lưu, chiến thuật tâm lý ra sao, căn chỉnh góc sút thế nào... đều đã được tính toán cẩn thận.

"Chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi kịch bản, có chiến lược rõ ràng", HLV Vũ Văn Trung cho biết. Thủ môn Dương Phú Mạnh cùng những người gác đền khác của Trường ĐH Thủy lợi cũng sẵn sàng nếu phải bước vào loạt đấu may rủi.

Ở tứ kết, phần thắng trên chấm luân lưu đã thuộc về những đội "cửa dưới", như Trường ĐH Công nghệ TP.HCM và Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Đã bước đến vòng knock-out, đến chấm đá 11 m, dòng nước tâm lý luôn chảy thuận chiều cho các đội bóng không có quá nhiều tham vọng.

Đó là chướng ngại tinh thần mà Trường ĐH Thủy lợi phải vượt qua. Gian nan nhiều, vinh quang mới càng xứng đáng.