Nơi khiến HLV Kim Sang-sik phải 'đau đầu'

H OÀNG H ÊN CHIẾM ƯU THẾ

Ở đợt tập trung lần này, HLV Kim Sang-sik chọn 6 tiền vệ: Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long (CLB Công an Hà Nội - CAHN), Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Hai Long (CLB Hà Nội), Nguyễn Hoàng Đức (CLB Ninh Bình) và Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel). Nếu xét về phong độ, Hoàng Hên đang là cái tên nổi bật nhất. 6 bàn thắng cùng 3 kiến tạo chỉ sau 10 trận là con số đủ để chứng minh sự bùng nổ của tiền vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội. Ngoài ra, Hoàng Hên còn được đánh giá cao nhờ sợi dây kết nối đặc biệt với Nguyễn Xuân Son, trung phong sẽ lĩnh xướng hàng công đội tuyển VN. Đó là những lý do giúp Hoàng Hên gần như nắm chắc một suất đá chính.

Hoàng Đức (trái) sẽ phải cạnh tranh quyết liệt để giữ suất ở đội tuyển VN ẢNH: MINH TÚ

Hoàng Đức lại mang đến một câu chuyện khác. Dù đang trải qua chuỗi trận không mấy tích cực cùng CLB Ninh Bình (5 trận liên tiếp không thắng, trong đó có tới 4 thất bại), nhưng đẳng cấp của Hoàng Đức là không thể phủ nhận. Anh sở hữu khả năng dứt điểm, kiến tạo sắc sảo và nhãn quan chiến thuật tốt. Trong những trận đấu bế tắc, anh chính là mẫu cầu thủ có thể tạo ra đột biến bằng một khoảnh khắc cá nhân. Tiền vệ này có đến 6 pha lập công ở V-League mùa này và vẫn là quân bài chiến lược mà HLV Kim Sang-sik khó có thể bỏ qua.

Trong khi đó, Thành Long và Quang Hải có sự ổn định. Cả 2 đang cùng CLB CAHN duy trì phong độ ấn tượng, thể hiện ở vị trí cao trên bảng xếp hạng. Thành Long có vai trò đặc biệt quan trọng. Anh gần như là tiền vệ cầm nhịp duy nhất trong nhóm, người đảm bảo sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Khả năng đọc trận đấu, phân phối bóng và duy trì nhịp độ giúp Thành Long trở thành mắt xích không thể thiếu nếu đội tuyển vận hành theo sơ đồ 3-4-3. Nhiều khả năng anh sẽ được HLV Kim Sang-sik ưu tiên cho một suất đá chính ở trung tuyến.

Còn Quang Hải dù không còn bùng nổ như giai đoạn đỉnh cao phong độ, nhưng kinh nghiệm, kỹ thuật và khả năng xử lý trong phạm vi hẹp của anh vẫn là "vũ khí" đặc biệt. Đáng chú ý, Quang Hải không nhất thiết phải bó buộc ở trung tâm mà có thể dạt cánh, chơi như một hộ công để tạo sự đa dạng, bất ngờ.

Hai Long hay Văn Khang là các tiền vệ chất lượng, nhưng vẫn còn cần phải học hỏi, tích lũy thêm kỹ năng và kinh nghiệm để có thể cạnh tranh với các đàn anh. Nhiều khả năng 2 cầu thủ này sẽ được tung vào sân trong hiệp 2.

Chuyên gia đòi giải tán ban điều hành đội tuyển Malaysia sau khủng hoảng

HLV K IM S ANG -S IK CÓ THỂ "CHƠI LỚN"

Sự đa năng của các tiền vệ đội tuyển VN mở ra nhiều phương án cho HLV Kim Sang-sik. Một trong những kịch bản đáng chờ đợi là sử dụng cặp Thành Long - Hoàng Đức ở trung tâm, trong khi Quang Hải và Hoàng Hên dạt biên, hỗ trợ cho trung phong Xuân Son. Đây là phương án vừa đảm bảo khả năng kiểm soát bóng, vừa gia tăng sức sáng tạo và đột biến ở khu vực 1/3 cuối sân.

Không dừng lại ở đó, việc các tiền vệ đều có xu hướng tấn công tốt cũng cho phép đội tuyển VN linh hoạt chuyển đổi trạng thái. Khi cần, họ có thể dâng cao như những tiền đạo cánh, sẵn sàng hoán đổi vị trí, gây bất ngờ cho đối phương. Ngược lại, khi phòng ngự, những cầu thủ như Thành Long hay Hoàng Đức hoàn toàn đủ khả năng lùi sâu, giữ vững cấu trúc đội hình.

Rõ ràng, tuyến giữa đội tuyển VN đang là khu vực hội tụ nhiều yếu tố: phong độ, đẳng cấp, sự đa năng và cả tính cạnh tranh. Điều này mang lại lợi thế lớn cho HLV Kim Sang-sik, nhưng đồng thời cũng đặt ra bài toán không hề đơn giản trong việc lựa chọn nhân sự. Ở góc độ tích cực, đây chính là dấu hiệu cho thấy chiều sâu lực lượng của đội tuyển đang được cải thiện đáng kể. Đội tuyển VN giờ đây có nhiều phương án để xoay tua, thích ứng với từng đối thủ và từng thời điểm của trận đấu.