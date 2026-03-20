U.23 Việt Nam bỗng hóa ‘tí hon’ khi đứng cạnh người ‘khổng lồ’ Quang Kiệt: Lần đầu sao 1,95 m lên tiếng

Đinh Quang Kiệt: 'Phải cải thiện độ linh hoạt để hoàn thiện mình'

Sở hữu chiều cao ấn tượng lên tới 1,95 m – nổi bật nhất trong đội hình U.23 Việt Nam – Đinh Quang Kiệt đang thu hút nhiều sự chú ý không chỉ bởi thể hình lý tưởng mà còn ở tinh thần cầu tiến và sự đa năng trên sân.

Quang Kiệt trả lời phỏng vấn Ảnh: Minh Tú

Đinh Quang Kiệt và cầu thủ Việt kiều Moric

Chia sẻ với truyền thông trước buổi tập của U.23 Việt Nam vào chiều 20.3, trung vệ trẻ thẳng thắn nhìn nhận điểm mạnh lớn nhất của mình đến từ thể hình vượt trội.

“Cá nhân tôi có chiều cao như này nên tự tin hơn trong các pha bóng bổng, không ngại va chạm”, Kiệt nói. Đây cũng là lợi thế giúp anh chiếm ưu thế trong các tình huống tranh chấp tay đôi cũng như phòng ngự bóng bổng – yếu tố quan trọng ở vị trí trung vệ.

Chiều cao ấn tượng của cầu thủ đang khoác áo HAGL

Tuy nhiên, cầu thủ cao nhất U.23 Việt Nam không né tránh những hạn chế. Anh thừa nhận: “Điểm yếu của tôi là độ linh hoạt còn hạn chế, và đó là điều tôi cần cải thiện để chơi tốt hơn”.

Sự tự đánh giá thẳng thắn này cho thấy quyết tâm hoàn thiện bản thân của trung vệ trẻ trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.

Ở thời điểm hiện tại, Đinh Quang Kiệt vẫn được sử dụng chủ yếu ở vị trí trung vệ sở trường. Dù vậy, anh tiết lộ bản thân từng có kinh nghiệm chơi ở vị trí tiền đạo tại CLB. “Khi cần thiết, tôi vẫn có thể được đẩy lên đá tiền đạo, tham gia đánh đầu hoặc trong các tình huống cố định. HLV yêu cầu chơi ở đâu, tôi luôn cố gắng đáp ứng”, Kiệt cho biết.

Trước những đối thủ mạnh sắp tới ở giải giao hữu tại Trung Quốc như U.23 Thái Lan, U.23 Triều Tiên, U.23 Trung Quốc, trung vệ trẻ tuổi tỏ ra thận trọng nhưng không kém phần tự tin. Anh nhấn mạnh tinh thần tập thể: “Các đối thủ đều rất mạnh, nên toàn đội phải luôn sẵn sàng. Khi vào sân, anh em hỗ trợ nhau tốt thì sẽ giúp mọi người thi đấu thoải mái hơn”.

Không chỉ tập trung vào chuyên môn, Đinh Quang Kiệt còn đặt ra mục tiêu rõ ràng cho tương lai: “Cá nhân tôi luôn nỗ lực để có tên trong danh sách tham dự các giải đấu tới, đặc biệt là hướng tới ASIAD”.

Bên cạnh đó, anh cũng tiết lộ đã có những trao đổi, động viên với đồng đội trẻ Gia Bảo. “Tôi có nói chuyện, động viên Bảo giữ sự lạc quan và cố gắng. Tôi tin rằng sắp tới Bảo sẽ có cơ hội góp mặt ở U.19 Việt Nam”, Kiệt chia sẻ.

Với nền tảng thể hình hiếm có cùng tinh thần cầu tiến, trung vệ cao 1,95 m đang từng bước khẳng định mình, hứa hẹn trở thành nhân tố đáng chú ý của bóng đá trẻ Việt Nam trong thời gian tới.

